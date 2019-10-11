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Происшествия

Во Флориде двоих мужчин арестовали за попытку напоить аллигатора пивом

11 октября 2019
Alligator,_Florida.jpg
Аллигатор, Флорида
Фото: WikiMedia Commons
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Американский аллигатор
Фото: WikiMedia Commons
Возможно, самое неординарное преступление, о котором вы слышали.

Полиция арестовала 27-летнего Тимоти Кепке и его приятеля, 22-летнего Ноа Осборна, за незаконную поимку аллигатора.

Утром 26 августа молодые люди поймали отдыхавшего на обочине аллигатора и попытались залить ему в глотку пиво. В полицейском отчете Кепке утверждал, что Осборн голыми руками держал животное, в то время как он сам наливал напиток в пасть животного. При этом аллигатору удалось укусить Кепке в предплечье. О тяжести травмы и о размере животного не сообщается.

Полиция узнала о преступлении из-за видео, которые мужчины сняли, схватив аллигатора. 3 октября Кепке и Осборн были арестованы, отправлены в тюрьму округа Мартин и освобождены в тот же день после внесения залога. Несмотря на заверения мужчин о том, что животное было отпущено живым и невредимым, видеозапись произошедшего не распространяется.