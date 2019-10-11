Во Флориде двоих мужчин арестовали за попытку напоить аллигатора пивом

Полиция арестовала 27-летнего Тимоти Кепке и его приятеля, 22-летнего Ноа Осборна, за незаконную поимку аллигатора.

Утром 26 августа молодые люди поймали отдыхавшего на обочине аллигатора и попытались залить ему в глотку пиво. В полицейском отчете Кепке утверждал, что Осборн голыми руками держал животное, в то время как он сам наливал напиток в пасть животного. При этом аллигатору удалось укусить Кепке в предплечье. О тяжести травмы и о размере животного не сообщается.