Инцидент произошел 3 ноября. Неизвестные проникли в собор города Олорон-Сент-Мари на юге Франции и похитили из него ценные вещи.

Грабители прикрепили к бамперу автомобиля бревно и протаранили дверь собора, расположенную справа от главного входа в здание.

Как сообщил директор мэрии города Лоран Пари, из собора были похищены чаши, кресты и ювелирные украшения, принадлежавшие епископам. Также грабители унесли священнические одеяния, подаренные собору французским королем Франциском I в XVI веке.

Воры бросили автомобиль на месте преступления и скрылись на другом транспортном средстве.

Собор Олорон-Сент-Мари датируется 1102 годом и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.