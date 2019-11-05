Происшествия
Во Франции ограбили собор из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вход в собор протаранили бревном на машине
Стоимость похищенного еще предстоит оценить.
Инцидент произошел 3 ноября. Неизвестные проникли в собор города Олорон-Сент-Мари на юге Франции и похитили из него ценные вещи.
Грабители прикрепили к бамперу автомобиля бревно и протаранили дверь собора, расположенную справа от главного входа в здание.
Как сообщил директор мэрии города Лоран Пари, из собора были похищены чаши, кресты и ювелирные украшения, принадлежавшие епископам. Также грабители унесли священнические одеяния, подаренные собору французским королем Франциском I в XVI веке.
Воры бросили автомобиль на месте преступления и скрылись на другом транспортном средстве.
Собор Олорон-Сент-Мари датируется 1102 годом и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.