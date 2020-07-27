Волонтер признался в поджоге собора в Нанте

Выходец и Руанды, который работал в соборе Петра и Павла во французском Нанте, признался в поджоге храма. Он рассказал, что поджег собор в трех местах — под большими и малым органами и у электрощита.

Мужчина работал в храме, а в день поджога должен был запереть собор. Как показали записи с камер видеонаблюдения, он вышел из собора через 15 минут после того, как пожарным стали поступать сообщения о возгорании.

По словам Кантена Шабера, адвоката задержанного, его клиент «почувствовал облегчение» после признания вины. «Он напуган и ошеломлен», — сказал Шабер.

Выходец из Руанды был задержан для допроса после пожара, но затем отпущен без предъявления обвинений. Повторное задержание произошло 25 июля.

Прокурор Нанта Пьер Сенн заявил, что мужчине было предъявлено обвинение в «нанесении ущерба в результате пожара». Ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере €150 000.

Пожар в соборе Петра и Павла произошел 18 июля. Огнем были уничтожены витражи времен Людовика XII и большой орган. Тушение пожара продолжалось около трех часов. Основная конструкция собора не пострадала.