Восемь домов в Норвегии унесло в океан вместе с огромным куском суши: видео

Владелец одного из унесенных в море домов рассказал, что услышал грохот, а когда понял, что происходит, побежал вверх по холму, чтобы спасти свою жизнь. Кроме того, в море унесло собаку, но она самостоятельно выбралась на берег.

По словам старшего инженера Норвежского директората по водным ресурсам и энергии, Андерса Бьордала, оползни такого масштаба не наблюдались более полувека.

В своем блоге, посвященном оползням, геолог Шеффилдского университета Дейв Петли описал этот инцидент как сход плывуна. Тиксотропные, или плывунные глины, имея довольно высокую влажность, способны мгновенно разжижаться, а затем снова возвращаться в исходное состояние.