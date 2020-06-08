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Происшествия

Восемь домов в Норвегии унесло в океан вместе с огромным куском суши: видео

National Geographic Россия
08 июня 2020
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К счастью, обошлось без жертв.

Оползень произошел утром в среду, 3 июня, в северном норвежском городе Альта. Гигантская масса горной породы, растянувшаяся на 600 метров, оторвалась от берега и сползла в Атлантический океан. Невероятные кадры этого события снял местный житель Ян Эгил Баккеби. 

Всего во фьорд было унесено восемь домов. Все, что от них осталось, — это плавающие обломки у новой береговой линии. 

Владелец одного из унесенных в море домов рассказал, что услышал грохот, а когда понял, что происходит, побежал вверх по холму, чтобы спасти свою жизнь. Кроме того, в море унесло собаку, но она самостоятельно выбралась на берег. 

По словам старшего инженера Норвежского директората по водным ресурсам и энергии, Андерса Бьордала, оползни такого масштаба не наблюдались более полувека.

В своем блоге, посвященном оползням, геолог Шеффилдского университета Дейв Петли описал этот инцидент как сход плывуна. Тиксотропные, или плывунные глины, имея довольно высокую влажность, способны мгновенно разжижаться, а затем снова возвращаться в исходное состояние. 

«Их поведение похоже на поведение жидкости. Будучи нетронутыми они очень крепки, прежде всего из-за соли, которая склеивает структуру частиц вместе. Но когда эта структура нарушается, плывуны быстро ослабевают, позволяя формироваться подобным впечатляющим оползням», — Дэйв Петли.

Такие глины встречаются на севере России, на Аляске, в Швеции, Норвегии, Финляндии и Канаде — на территориях, которые были покрыты льдом во время плейстоценового оледенения. Они имеют морское происхождение, но в результате поднятия поверхности после отступления ледника оказались на суше.

Специалисты пока не определили, что именно послужило в качестве спускового механизма для оползня в Альте. 

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