ВОЗ: В Танзании скрывают случаи заболевания Эболой

ВОЗ узнала, что 8 сентября в танзанийском городе Дар-эс-Салам умер человек с подозрением на Эболу. Людей, с которыми контактировал умерший, поместили на карантин. Организация направила запрос о проверке этого случая.

По сведениям организации, в городе Мванза находится еще один житель с подозрением на Эболу, однако результаты его анализов оказались отрицательными.

«Клинические данные, результаты исследований, возможные контакты и лабораторные анализы, проведенные для дифференциальной диагностики этих пациентов, не были переданы в ВОЗ. Эта информация необходима для того, чтобы ВОЗ могла в полной мере оценить потенциальный риск, связанный с этим событием», – говорится в сообщении организации.

Танзания ранее никогда не сообщала о зарегистрированных случаях Эболы. По версии ВОЗ, сокрытие таких данных связано с тем, что экономика страны, в значительной степени зависящая от туризма, может пострадать, если будет подтверждено, что там распространяется вирус.

В результате вспышки вируса Эбола в Демократической республике Конго в 2019 году погибли две тысячи человек.

Часто задаваемые вопросы о болезни, вызываемой вирусом Эбола