Вулкан Этна выбросил столб пепла на высоту 4500 метров: видео

Шлейф пепла протянулся в северо-восточном направлении. Инциденту присвоен оранжевый код авиационной опасности. Мельчайшие вулканические частицы при попадании в двигатель могут вызвать его возгорание. Тем не менее, работа ближайшего к вулкану аэропорта в Катанье не нарушена.