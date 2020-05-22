Вулкан Этна выбросил столб пепла на высоту 4500 метров: видео

В ночь на 22 мая сейсмологи зафиксировали активность в образовавшемся в 2007 году кратере на юго-восточном склоне вулкана. Выброс пепла длился три часа.
Il virus,l'asteroide,il terremoto oggi il vulcano ma un momento di tregua no? #Etna pic.twitter.com/mt4apBRwaV— ellediluca (@momentidistallo) May 22, 2020
Шлейф пепла протянулся в северо-восточном направлении. Инциденту присвоен оранжевый код авиационной опасности. Мельчайшие вулканические частицы при попадании в двигатель могут вызвать его возгорание. Тем не менее, работа ближайшего к вулкану аэропорта в Катанье не нарушена.
Последний крупный всплеск активности Этны был зафиксирован в конце апреля. Помимо столба дыма и пепла, на поверхность из кратера вытекли потоки лавы.
Этна, располагающаяся на восточном побережье Сицилии, является самым высоким действующим вулканом в Европе. Последнее крупное извержение произошло в декабре 2015 года, когда вулкан изверг фонтан лавы на километровую высоту.
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