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Происшествия

Вулкан Этна выбросил столб пепла на высоту 4500 метров: видео

Михаил Сысоев
22 мая 2020
Этна
Фото: Wikimedia Commons
Инциденту присвоен оранжевый код авиационной опасности.

В ночь на 22 мая сейсмологи зафиксировали активность в образовавшемся в 2007 году кратере на юго-восточном склоне вулкана. Выброс пепла длился три часа.

Шлейф пепла протянулся в северо-восточном направлении. Инциденту присвоен оранжевый код авиационной опасности. Мельчайшие вулканические частицы при попадании в двигатель могут вызвать его возгорание. Тем не менее, работа ближайшего к вулкану аэропорта в Катанье не нарушена.

Последний крупный всплеск активности Этны был зафиксирован в конце апреля. Помимо столба дыма и пепла, на поверхность из кратера вытекли потоки лавы.

Этна, располагающаяся на восточном побережье Сицилии, является самым высоким действующим вулканом в Европе. Последнее крупное извержение произошло в декабре 2015 года, когда вулкан изверг фонтан лавы на километровую высоту. 

Узнайте, почему Этна сползает в Средиземное море.

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