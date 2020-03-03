Вулкан Мерапи выбросил столб пепла на высоту 6 000 метров: видео

Вулкан проснулся утром 3 марта: продолжительность извержения составила 450 секунд. Вулканический пепел покрыл части взлетно-посадочной полосы аэропорта Adi Soemarmo в Суракарте, после чего власти Индонезии объявили о временном закрытии воздушной гавани.
Генеральный директор департамента воздушных перевозок Министерства транспорта Нови Риянто заявил, что ведомство продолжит следить за активностью Мерапи для обеспечения безопасности полетов.
Индонезийская служба по отслеживанию активности вулкана запретила жителям приближаться к вулкану ближе чем на 3 километра.
Последнее сильное извержение Мерапи произошло в 2010 году: тогда погибли 300 человек, еще около 280 000 были вынуждены покинуть свои дома. До этого одно из самых разрушительных извержений было зафиксировано в 1930 году, когда жертвами вулкана стали 1,3 тысячи человек.
Взгляните, как выглядит извержение вулкана Тааль в сопровождении молний.