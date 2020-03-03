Вулкан Мерапи выбросил столб пепла на высоту 6 000 метров: видео

Из-за извержения была изменена траектория полета самолетов и закрыт международный аэропорт.

«Мы будем продолжать следить за последними событиями. Что касается воздействия на авиацию, то пока затронут только аэропорт в Суракарте. На данный момент он закрыт. Мы перенаправили несколько рейсов в регионы, которые еще не пострадали от извержения», – Нови Риянто.