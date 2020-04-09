Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 10-километровый столб пепла

Шивелучу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

Спутниковые данные KVERT показали тепловую аномалию над вулканом, а также рост лавового купола, который сопровождается сильной фумарольной активностью с периодическими выбросами пепла. Здесь можно посмотреть на онлайн-фотосъемку вулкана: кадры обновляются каждую минуту.

По данным краевого главка МЧС, пепловое облако распространяется в сторону Камчатского залива. Пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.