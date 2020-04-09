Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 10-километровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Шивелучу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.
Спутниковые данные KVERT показали тепловую аномалию над вулканом, а также рост лавового купола, который сопровождается сильной фумарольной активностью с периодическими выбросами пепла. Здесь можно посмотреть на онлайн-фотосъемку вулкана: кадры обновляются каждую минуту.
По данным краевого главка МЧС, пепловое облако распространяется в сторону Камчатского залива. Пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.
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Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края. Повышенная активность вулкана наблюдается с 2008 года.
Одним из сильнейших последних извержений было извержение 12 ноября 1964 года, когда вулкан выбросил столб пепла на высоту 15 километров, а потоки грязи и обломков вулканической породы проделали путь 20 километров.