Выжженная земля. Как пожары в Калифорнии выглядят из космоса

Масштабы бедствия поразительны.
Пожары в Калифорнии бушуют с 23 октября. Огонь стремительно распространяется, подпитываясь мощными ветрами и пожирая сухую растительность. Ветры, которые в США называют «Дьявольскими» (Diablo), позволили огню преодолеть 31 тысячу гектаров. Почти 2,2 миллиона человек в Лос-Анджелесе остались без электричества и около 180 тысяч эвакуированы.
Снимки из космоса, сделанные спутниками Максар, показывают распространение огня по округу Сонома.
На изображении, сделанном 24 октября, видно место изначального возгорания. Предполагается, что оно произошло из-за обрыва перемычки на опоре электропередачи.
Зона возгорания в инфракрасном свете. Незатронутая земля выглядит синей, сожженная растительность – ржавого цвета. Зона активного пожара светится красным и оранжевым.
По данным калифорнийского департамента лесного и противопожарного управления, в результате пожара уничтожены 206 сооружений, в том числе 94 дома. Еще 40 получили повреждения.