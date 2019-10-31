Выжженная земля. Как пожары в Калифорнии выглядят из космоса

Пожары в Калифорнии бушуют с 23 октября. Огонь стремительно распространяется, подпитываясь мощными ветрами и пожирая сухую растительность. Ветры, которые в США называют «Дьявольскими» (Diablo), позволили огню преодолеть 31 тысячу гектаров. Почти 2,2 миллиона человек в Лос-Анджелесе остались без электричества и около 180 тысяч эвакуированы.

Снимки из космоса, сделанные спутниками Максар, показывают распространение огня по округу Сонома.