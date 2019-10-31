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Происшествия

Выжженная земля. Как пожары в Калифорнии выглядят из космоса

31 октября 2019
Пожар в Калифорнии
Масштабы бедствия поразительны.

Пожары в Калифорнии бушуют с 23 октября. Огонь стремительно распространяется, подпитываясь мощными ветрами и пожирая сухую растительность. Ветры, которые в США называют «Дьявольскими» (Diablo), позволили огню преодолеть 31 тысячу гектаров. Почти 2,2 миллиона человек в Лос-Анджелесе остались без электричества и около 180 тысяч эвакуированы.

Снимки из космоса, сделанные спутниками Максар, показывают распространение огня по округу Сонома.

Пожар в Калифорнии
На изображении, сделанном 24 октября, видно место изначального возгорания. Предполагается, что оно произошло из-за обрыва перемычки на опоре электропередачи.
Пожар в Калифорнии
Зона возгорания в инфракрасном свете. Незатронутая земля выглядит синей, сожженная растительность – ржавого цвета. Зона активного пожара светится красным и оранжевым.
Пожар в Калифорнии
Дым от пожара распространился на тысячи километров.
Пожар в Калифорнии
Большая часть задымления пришлась на прибрежную территорию Калифорнии и Тихий океан.

По данным калифорнийского департамента лесного и противопожарного управления, в результате пожара уничтожены 206 сооружений, в том числе 94 дома. Еще 40 получили повреждения.