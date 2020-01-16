Взрывной порыв ветра снес стену школы, в которой находились ученики: видео

«Мы играли в баскетбол и услышали, как будто что-то взорвалось за стеной», – рассказывает ученица школы Хлоя Брюер.

Директор местной администрации пояснил, что никто не получал никаких предупреждений о возможной опасности или приближении торнадо.

Национальная метеорологическая служба подтвердила, что произошедшее было микропорывом. Это явление представляет собой мощный локализованный порыв ветра, который образуется при очень быстром охлаждении воздуха в основании грозы. После того как столб воздуха опускается и достигает земли или воды, он начинает распространять прямолинейный ветер, достигающий скорости свыше 160 км/ч. В Северной Каролине микропорыв сопровождался обильными осадками, которые затягивали воздух еще сильнее.

«Холодный воздух тяжелее теплого, поэтому образовавшийся вверху «пузырь» может упасть на землю и быстро распространиться во всех направлениях, подобно тому как расплескивается пузырь воды при падении на твердую поверхность», – объясняет метеоролог Уильям Галлус.

В результате произошедшего трое учеников получили травмы. Детей доставили в больницу, где им оказали помощь и в тот же день выписали.

В школе отмечают, что на следующий день в спортзале должно было проводиться собрание, в котором собирались принять участие около 450 учеников.