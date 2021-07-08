Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Происшествия

Захмелевшие буйволы сдали своих владельцев в полицию

Анастасия Баринова
08 июля 2021
buffalo.jpg
Фото: DMCA/pxfuel.com
Незадачливые индийские бутлегеры хранили алкоголь в поилке для домашнего скота.

Семья Такор (Thakor) из Гандинагара – города в западной части Индии – обратилась к ветеринарам с жалобой на странное состояние их животных: двух взрослых буйволов и одного теленка. Те перестали есть, изо рта шла пена, а на следующий день вдобавок они начали бесконтрольно скакать.

Врач, приехавший на дом, внимательно осмотрел приусадебное хозяйство и обратил внимание на запах, исходящий от воды в поилке, и ее нетипичный желтоватый цвет. Трое братьев Такор объяснили это тем, что в воду упали ветви нависавших над поилкой деревьев. Ветеринар прописал буйволам лекарства, но объяснению не поверил: ему показалось, что подобный запах может издавать алкоголь.

Он обратился в правоохранительные органы, и в ходе обыска действительно обнаружили кое-что любопытное. Оказалось, что братья были самогонщиками: они производили нелегальный алкоголь, а бутылки прятали среди корма для скота, а также в емкостях с водой. Судя по всему, несколько бутылок разбились, и напиток попал в воду для скота. В общей сложности была изъята 101 бутылка алкоголя. Стоимость товара на черном рынке составляет 32 000 рупий (400 долларов США).

В Гуджарате, где развернулись эти события, действует самый строгий в стране антиалкогольный закон. Этот индийский штат является родиной Махатмы Ганди, и в знак уважения с 60-х годов он стал полностью трезвым. Это привело к появлению рынка нелегального алкоголя. После многочисленных случаев отравления метиловым спиртом правительство приняло решение казнить тех, кто производит или продает запрещенный напиток. Хранение и покупка караются 10 годами тюремного заключения и крупными штрафами.

В отношении братьев Такор начато расследование, а их опьяневшие буйволы спустя пару дней протрезвели и вернулись к нормальному образу жизни. Узнайте, как на представителей фауны действуют наркотики.

рекомендации
Карта, Россия

8 нетуристических мест заповедной Сибири

Автомобиль

Петербургские тайны: путешествуем с Gett

Москва

Полеты во сне и наяву: экстремальные развлечения в новом шоппинг-молле Москвы