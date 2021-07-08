Захмелевшие буйволы сдали своих владельцев в полицию

Семья Такор (Thakor) из Гандинагара – города в западной части Индии – обратилась к ветеринарам с жалобой на странное состояние их животных: двух взрослых буйволов и одного теленка. Те перестали есть, изо рта шла пена, а на следующий день вдобавок они начали бесконтрольно скакать.

Врач, приехавший на дом, внимательно осмотрел приусадебное хозяйство и обратил внимание на запах, исходящий от воды в поилке, и ее нетипичный желтоватый цвет. Трое братьев Такор объяснили это тем, что в воду упали ветви нависавших над поилкой деревьев. Ветеринар прописал буйволам лекарства, но объяснению не поверил: ему показалось, что подобный запах может издавать алкоголь.

Он обратился в правоохранительные органы, и в ходе обыска действительно обнаружили кое-что любопытное. Оказалось, что братья были самогонщиками: они производили нелегальный алкоголь, а бутылки прятали среди корма для скота, а также в емкостях с водой. Судя по всему, несколько бутылок разбились, и напиток попал в воду для скота. В общей сложности была изъята 101 бутылка алкоголя. Стоимость товара на черном рынке составляет 32 000 рупий (400 долларов США).