Захмелевшие буйволы сдали своих владельцев в полицию

Семья Такор (Thakor) из Гандинагара – города в западной части Индии – обратилась к ветеринарам с жалобой на странное состояние их животных: двух взрослых буйволов и одного теленка. Те перестали есть, изо рта шла пена, а на следующий день вдобавок они начали бесконтрольно скакать.
Врач, приехавший на дом, внимательно осмотрел приусадебное хозяйство и обратил внимание на запах, исходящий от воды в поилке, и ее нетипичный желтоватый цвет. Трое братьев Такор объяснили это тем, что в воду упали ветви нависавших над поилкой деревьев. Ветеринар прописал буйволам лекарства, но объяснению не поверил: ему показалось, что подобный запах может издавать алкоголь.
Он обратился в правоохранительные органы, и в ходе обыска действительно обнаружили кое-что любопытное. Оказалось, что братья были самогонщиками: они производили нелегальный алкоголь, а бутылки прятали среди корма для скота, а также в емкостях с водой. Судя по всему, несколько бутылок разбились, и напиток попал в воду для скота. В общей сложности была изъята 101 бутылка алкоголя. Стоимость товара на черном рынке составляет 32 000 рупий (400 долларов США).
Times of India ‘Drunk’ buffaloes blow cover off liquor stashed in Gandhinagar stable pic.twitter.com/15gz99XHIb— BALVINDER SINGH (@BALVIND81553704) July 7, 2021
В Гуджарате, где развернулись эти события, действует самый строгий в стране антиалкогольный закон. Этот индийский штат является родиной Махатмы Ганди, и в знак уважения с 60-х годов он стал полностью трезвым. Это привело к появлению рынка нелегального алкоголя. После многочисленных случаев отравления метиловым спиртом правительство приняло решение казнить тех, кто производит или продает запрещенный напиток. Хранение и покупка караются 10 годами тюремного заключения и крупными штрафами.
В отношении братьев Такор начато расследование, а их опьяневшие буйволы спустя пару дней протрезвели и вернулись к нормальному образу жизни. Узнайте, как на представителей фауны действуют наркотики.