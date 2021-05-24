Женские стринги стали причиной гибели дельфина у побережья Бразилии

Группа экологического мониторинга обнаружила тушу гвианского дельфина с пляжа в муниципалитете Итапоа 16 мая. Ветеринарная бригада, проводившая вскрытие животного, считает, что причиной гибели животного стали женские стринги, которые так туго были намотаны на плавник дельфина, что почти врезались ему в кость.

Эксперты полагают, что стринги обернулись вокруг плавника, когда дельфин был моложе, что поставило под угрозу его способность плавать и ловить рыбу. Ветеринар Джулия Гаглианоне сказала, что кожа дельфина зажила лишь вокруг элемента женского белья – животное оставалось с постоянно открытой раной.

У дельфина также были признаки хронической слабости, такие как худоба, пневмония и большое количество паразитов в части уха и в легких. У него также были следы от жаберной сети вокруг головы и дыхательного отверстия.