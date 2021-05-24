Женские стринги стали причиной гибели дельфина у побережья Бразилии

Группа экологического мониторинга обнаружила тушу гвианского дельфина с пляжа в муниципалитете Итапоа 16 мая. Ветеринарная бригада, проводившая вскрытие животного, считает, что причиной гибели животного стали женские стринги, которые так туго были намотаны на плавник дельфина, что почти врезались ему в кость.
Эксперты полагают, что стринги обернулись вокруг плавника, когда дельфин был моложе, что поставило под угрозу его способность плавать и ловить рыбу. Ветеринар Джулия Гаглианоне сказала, что кожа дельфина зажила лишь вокруг элемента женского белья – животное оставалось с постоянно открытой раной.
У дельфина также были признаки хронической слабости, такие как худоба, пневмония и большое количество паразитов в части уха и в легких. У него также были следы от жаберной сети вокруг головы и дыхательного отверстия.
Dolphin is killed by woman's LINGERIE: Animal washes up dead in Brazil https://t.co/Y3BRsaOXE2— Daily Mail Online (@MailOnline) May 24, 2021
Дельфин был молодой самкой длиной около 1,4 метра и весом 32,2 кг.
Гвианские дельфины (Sotalia guianensis) водятся в водах к северу и востоку от Южной Америки и к востоку от Центральной Америки. Этот вид, находящийся под угрозой исчезновения, часто гибнет, запутываясь в сетях.
Ученые напоминают, что ткани, выброшенные в море, представляют угрозу для морских видов. В то время как натуральные ткани, такие как хлопок, лен и шелк, разлагаются месяцами, синтетические ткани, такие как полиэстер, могут разлагаться сотни лет.
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