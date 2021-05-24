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«Дикая природа России»
Происшествия

Женские стринги стали причиной гибели дельфина у побережья Бразилии

National Geographic Россия
24 мая 2021
Ветеринары считают, что нижнее белье мешало дельфину плавать и охотиться на рыбу.

Группа экологического мониторинга обнаружила тушу гвианского дельфина с пляжа в муниципалитете Итапоа 16 мая. Ветеринарная бригада, проводившая вскрытие животного, считает, что причиной гибели животного стали женские стринги, которые так туго были намотаны на плавник дельфина, что почти врезались ему в кость. 

Эксперты полагают, что стринги обернулись вокруг плавника, когда дельфин был моложе, что поставило под угрозу его способность плавать и ловить рыбу. Ветеринар Джулия Гаглианоне сказала, что кожа дельфина зажила лишь вокруг элемента женского белья – животное оставалось с постоянно открытой раной. 

У дельфина также были признаки хронической слабости, такие как худоба, пневмония и большое количество паразитов в части уха и в легких. У него также были следы от жаберной сети вокруг головы и дыхательного отверстия. 

Дельфин был молодой самкой длиной около 1,4 метра и весом 32,2 кг. 

Гвианские дельфины (Sotalia guianensis) водятся в водах к северу и востоку от Южной Америки и к востоку от Центральной Америки. Этот вид, находящийся под угрозой исчезновения, часто гибнет, запутываясь в сетях. 

Ученые напоминают, что ткани, выброшенные в море, представляют угрозу для морских видов. В то время как натуральные ткани, такие как хлопок, лен и шелк, разлагаются месяцами, синтетические ткани, такие как полиэстер, могут разлагаться сотни лет.

Почитайте о том, как в Черном море нашли погибших дельфинов с камнями, привязанными к хвостам. 

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