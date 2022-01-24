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Происшествия

Житель Тонга выжил при цунами, провел в воде 28 часов и выбрался на сушу

Анастасия Баринова
24 января 2022
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Пенсионер рассказал местным СМИ о своем чудесном спасении.

15 января а Тихом океане произошло мощное извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Оно породило цунами и причинило огромный ущерб островному государству Тонга: несколько человек погибло, жилища и коммуникации были разрушены. Теперь связь с архипелагом восстановлена, и становятся известны подробности о жизни людей, переживших стихийное бедствие.

Журналисты местного агентства Broadcom Broadcasting рассказали о 57-летнем Лисале Фолау (Lisala Folau), который, по его словам, на протяжении суток находился в открытом море.

Фолау – плотник на пенсии. Вместе со своей семьей он жил на острове Атата. Он услышал о цунами от своего брата, когда красил дом. Люди попытались укрыться в доме, но вода подступала со всех сторон. Лисала, имеющий больные ноги и ограниченный в движении, смог лишь забраться на дерево. Позже он спустился на землю, но тут его и его племянницу унесла в море новая волна – мужчина оценил ее высоту в шесть метров.

Оказавшись в воде, он некоторое время перекрикивался с племянницей, но вскоре ее голос затих. Зато он слышал, как сын зовет его с суши, но не стал откликаться.

«Я подумал, что если отвечу ему, он бросится мне на помощь, и мы оба пострадаем. Поэтому я просто плыл среди волн и надеялся, что смогу зацепиться за дерево. Это помогло бы спасателям найти меня, если я погибну, и семья смогла бы меня похоронить».

Мужчина попал в воду около 19 часов в субботу. Примерно к семи утра он увидел остров Токетоке и полицейскую лодку. Попытки привлечь внимание оказались неудачными, и Лисала поплыл дальше. Он достиг острова Поло, но решил продолжить путь: на необитаемом крохотном участке суши помощи ждать не приходилось. 

Спустя почти 28 часов «заплыва» Лисала выбрался на побережье на острова Тонгатапу. Он подобрал палку и, опираясь на нее, медленно побрел по дороге. Проезжавший автомобиль подобрал Фолау и помог ему связаться с семьей.

В соцсетях Лисалу называют «акваменом», но СМИ не удалось проверить подлинность его истории. Остров Атата в настоящее время эвакуирован. По сообщению ООН, здесь повреждены все здания и нет питьевой воды.

Узнайте об извержении Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай больше.

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