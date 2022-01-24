Житель Тонга выжил при цунами, провел в воде 28 часов и выбрался на сушу

15 января а Тихом океане произошло мощное извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Оно породило цунами и причинило огромный ущерб островному государству Тонга: несколько человек погибло, жилища и коммуникации были разрушены. Теперь связь с архипелагом восстановлена, и становятся известны подробности о жизни людей, переживших стихийное бедствие.

Журналисты местного агентства Broadcom Broadcasting рассказали о 57-летнем Лисале Фолау (Lisala Folau), который, по его словам, на протяжении суток находился в открытом море.

Фолау – плотник на пенсии. Вместе со своей семьей он жил на острове Атата. Он услышал о цунами от своего брата, когда красил дом. Люди попытались укрыться в доме, но вода подступала со всех сторон. Лисала, имеющий больные ноги и ограниченный в движении, смог лишь забраться на дерево. Позже он спустился на землю, но тут его и его племянницу унесла в море новая волна – мужчина оценил ее высоту в шесть метров.

Оказавшись в воде, он некоторое время перекрикивался с племянницей, но вскоре ее голос затих. Зато он слышал, как сын зовет его с суши, но не стал откликаться.