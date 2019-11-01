Американку нашли мёртвой в доме со 140 змеями

36-летняя Лора Хёрст была найдена мертвой в резиденции в городе Оксфорд, штат Индиана — её шею обвивал питон длиной 2,4 метра. Сержант полиции Ким Райли заявил, что женщину задушила змея, однако подтвердить эту версию должны патологоанатомы после вскрытия.

Дом, в котором жили сразу 140 пресмыкающихся, принадлежит Дону Мансону — шерифу округа Бентон, который проживает по соседству Хёрст. Женщина регулярно приходила туда — ей принадлежали 20 змей из 140. Возможно, обвивший шею Лоры питон также был её питомцем. Мансон назвал произошедшее трагическим несчастным случаем.