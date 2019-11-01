Американку нашли мёртвой в доме со 140 змеями
36-летняя Лора Хёрст была найдена мертвой в резиденции в городе Оксфорд, штат Индиана — её шею обвивал питон длиной 2,4 метра. Сержант полиции Ким Райли заявил, что женщину задушила змея, однако подтвердить эту версию должны патологоанатомы после вскрытия.
Дом, в котором жили сразу 140 пресмыкающихся, принадлежит Дону Мансону — шерифу округа Бентон, который проживает по соседству Хёрст. Женщина регулярно приходила туда — ей принадлежали 20 змей из 140. Возможно, обвивший шею Лоры питон также был её питомцем. Мансон назвал произошедшее трагическим несчастным случаем.
Сетчатый питон (Python reticulatus) — неядовитая змея из семейства питонов, обитающая преимущественно в Азии. Согласно одному исследованию, с 1978 по 2009 год в США питоны удушили 16 человек. Сетчатые питоны в дикой природе могут вырастать до 7 метров и больше.
Несмотря на то, что питоны, содержащиеся в неволе, менее агрессивны чем их дикие сородичи, случаи нападений этих животных всё же нередки. Согласно одному из исследований, как минимум 16 людей погибли от питонов в промежутке от 1978 до 2009 года.