12 гор, на которые можно взойти без альпинистской подготовки
6962 м – Аконкагуа, Аргентина
Это главная гора всех Америк, самая высокая за пределами Азии. Восхождение на неё – часть альпинистской прог-раммы компании «Семь вершин», охватывающей высочайшие горы всех частей света, но подняться на культовый пик можно буквально по тропе. Точка заброски в нацпарк Аконкагуа – город Мендоса и горнолыжный курорт Пенитентес (2700 м), самый популярный маршрут по северо-западному гребню проходит через Южную стену горы и высотные лагеря от 3300 до 5900 м. Помимо горной болезни проблемой для участников станет капризная погода.
Сезон: декабрь – февраль
Сложность: высокая
Продолжительность: 18 дней
7vershin.ru, от $3700
3776 м – Фудзи, Япония
К вершине Фудзи проложены четыре маршрута для самостоятельного (и бесплатного) подъёма. Они маркированы определённым цветом, и каждый хорош по-своему. Главный путь разбит на десять уровней, и настоящие паломники всегда начинают с первого – с подножия. Однако туристы чаще всего стартуют с пятого уровня, куда можно доехать на автобусе. Расстояние, которое необходимо преодолеть, – около 6 км, на него может уйти 5–6 часов, ещё около 3–4 часов стоит отвести на обратный путь. Поэтому рекомендуется не спешить при восхождении и провести ночь в горном приюте.
Сезон: июль – сентябрь
Сложность: низкая
Продолжительность: 2 дня
4095 м – Кинабалу, Малайзия
Поднимающаяся над джунглями гора – четвёртая по высоте в Юго-Восточной Азии, а также национальный парк с примерно 6000 видами растений и объект ЮНЕСКО. Здешняя народность кадазан считает её пики местом упокоения духов их предков. Взойти можно по одному из двух основных маршрутов – несложному Саммит-трейлу или крутому и скользкому Месилау-трейлу, ночёвка – в базовом лагере Панабалан (3272 м). На Кинабалу также можно пощекотать нервы на виа феррате Mountain Torq, признанной самой высоко расположенной в мире.
Сезон: круглый год, обычно март – август
Сложность: средняя
Продолжительность: 2 дня
mountkinabalu.com, от $280
5642 м – Эльбрус, Россия
Эта расположенная в Кабардино-Балкарии двуглавая гора – самая высокая в Европе. Покорять её приезжают со всего мира – две трети гостей иностранцы, и большинство из них – с предварительным опытом походов по Альпам, Андам и Гималаям. Хотя, как сразу поправляют гиды, Эльбрус нельзя покорить, на него можно лишь взойти – если он сам захочет, и только на короткое время. Мягким нравом гора не отличается – даже в июле и августе, в самый разгар сезона, на её вершине лежит снег, скрывающий скользкий «бутылочный» лёд, да и грозы, морозы и метели – не редкость. Подняться на Эльбрус можно с четырёх сторон, однако с севера и востока восходят на восточную вершину, которая на 21 метр ниже западной – и тут размер имеет значение. Подъём- на западную вершину с запада сложнее физически и технически и подразумевает владение начальными навыками альпинизма, а вот «классическое» восхождение на неё с юга – наиболее популярное и комфортное. По его программе первые несколько дней туристы проводят в гостинице в селе Терскол. Здесь уже высота свыше 2100 м, так что акклиматизация начинается сразу по приезде и закрепляется во время длительных прогулок по окрестностям – через Терскольское ущелье с его альпийскими лугами, к обсерватории и водопаду Девичьи Косы или даже на вершину Чегета. Затем группа поднимается на Эльбрус – от поляны Азау до базового лагеря (около 3900 м) можно добраться по новой канатной дороге, а жить полагается в вагончиках с электричеством и обогревом. Участники подъёма привыкают к новым высотам, совершают вылазки до станции «Приют 11» (4160 м) и скал Пастухова (4670 м), а также учатся ходить в кошках и пользоваться ледорубами. Штурм вершины можно облегчить поездкой на ратраке – он поднимает до отметки 4700 м (5000 руб.) или даже 5100 м (10 000 руб.), при желании на нём же можно и спуститься вниз до лагеря (3000–5000 руб.). Весь путь отмечен вешками с красными флажками. Самые опасные участки на крутом склоне – так называемая «косая полка» и «перила», где важно твёрдо стоять на ногах, зато после выхода на седловину (это самый высокий горный перевал Европы, 5416 м) в хорошую погоду можно оставить рюкзак и тёплую одежду и уже налегке пройти последний отрезок. Впрочем, сохраните силы и на спуск – он занимает несколько часов. А уже внизу в лагере можно будет начать звонить друзьям, рассказывать, что побывали на Эльбрусе, и принимать их поздравления «С горой». И мечтать о маршруте «Крест», проходящем через две вершины сразу.
Сезон: круглый год, обычно май – сентябрь
Сложность: средняя
Продолжительность: 7 дней
russiadiscovery.ru, 39 000 руб.
4167 м – Тубкаль, Марокко
Хребет Высокого Атласа, который берберы называют Гора гор, расположен в полутора часах езды от Марракеша. Это здесь находится седой Тубкаль – высочайший пик Северной Африки и центр одноимённого национального парка. Восхождение на вершину горы c гидом, поваром и мулом, на которого навьючены припасы, начинается в деревушке Имлиль – тропа ведёт через перевалы, мимо гремучих водопадов, хвойных и можжевеловых лесов и берберских деревушек. Каждый день предстоит идти по 4–8 часов, а ночевать в горных приютах по маршруту.
Сезон: круглый год, обычно май – октябрь
Сложность: низкая
Продолжительность: 4 дня
climbingtoubkal.com, от €140
4810 м – Монблан, Франция
Монблан часто по ошибке наделяют статусом первой вершины Европы, забывая про Эльбрус и ещё две кавказские вершины, – на самом деле он высочайший лишь в Альпах. Но поток желающих взойти на «Белую гору» это не уменьшает, ведь именно здесь родился альпинизм. Классический маршрут с юго-запада ведёт из долины Шамони до станции Лез-Уш канатной дороги Бельвю через хижину Тет-Рус (3160 м) и приют Гутэ (3817 м). Важно не терять бдительности при прохождении Гран-Кулуара – ложбины, где часто случаются опаснейшие камнепады.
Сезон: круглый год
Сложность: средняя
Продолжительность: 6 дней
chamex.com, €2095
2917 м – Олимп, Греция
Посетить обитель Зевса и античных богов и на время стать «олимпийцем» сегодня может любой желающий. За пару-тройку дней из местечка Приониа (1100 м) туристы поднимаются в приют Спилиос-Агапитос (2100 м), затем на вершину Скала (2909 м), Сколио (2911 м) и, наконец, Митикас (2917 м); спускаться же имеет смысл через высокогорное плато Мусес к деревушке Горциа. Большая часть маршрута проходит через красивый лес, который ещё в 1938 году получил статус национального парка – здесь встречаются более 1800 видов флоры и фауны.
Сезон: июнь – октябрь
Сложность: низкая
Продолжительность: 3 дня
trekking.gr, €405
7134 м – Пик Ленина, Киргизия
Подъём на эту гору, относящуюся к Памиру, один из наиболее простых в техническом плане семитысячников, часто рассматривают как подготовку к ещё более высотным восхождениям – например, на Эверест. Программа (всего существует порядка 20 маршрутов) начинается в киргизском Оше, откуда группа перемещается к базовому лагерю (3600 м) – отсюда совершаются акклиматизационные выходы и переходы до других лагерей, в том числе до лагеря 3 (6100 м). Штурм пика производится лишь после длительной адаптации – обычно спустя две недели на горе.
Сезон: июль – сентябрь
Сложность: средняя
Продолжительность: 20 дней
lenin-peak.net, от $1000
5047 м – Казбек, Грузия
Казбек называют самым доступным пятитысячником Кавказа – гора на 600 метров ниже Эльбруса, но в целом подъём на неё сложнее и, как правило, осуществляется в связке с остальными членами группы. Некоторые турфирмы даже предлагают подниматься на Эльбрус и Казбек в рамках одного путешествия. Из посёлка Степанцминда маршрут пролегает через монастырь Цминда-Самеба (2200 м), приют «Метеостанция» и ледник до палаточного лагеря на высоте 3900 м, откуда и начинается штурм восточной вершины.
Сезон: круглый год
Сложность: средняя
Продолжительность: 5–6 дней
climbinggeorgia.com, от €475
5137 м – Арарат, Турция
Легендарная турецкая гора сложена двумя спящими вулканами – Большим и Малым Араратом (второй ниже на 1241 м). Восхождение к верхней точке не представляет сложности и не требует серьёзной экипировки. Маршрут начинается от восточнотурецкой деревушки Эли, до первого лагеря (3200 м) тяжёлые вещи, снаряжение и провиант перевозят мулы, ночёвки предусмотрены в палатках. Одолевшие пик будут вознаграждены видами Турции и соседней Армении. Стоит учитывать, что Арарат с прилегающей областью бывают закрыты для посещения в связи с политической обстановкой.
Сезон: июль – сентябрь
Сложность: средняя
Продолжительность: 8 дней
middleearthtravel.com, €960
6476 м – Пик Мера, Непал
Высочайшая трекинговая (то есть та, куда можно зайти без альпинистской подготовки) гора Непала. Расположенная на территории национального парка Макалу-Барун, она имеет репутацию несложной для подъёма. Путь к северной вершине через долину Хинку ведёт мимо ледника, а последний крутой участок преодолевается при помощи верёвочных перил. Открывающийся с пика вид на гималайские восьмитысячники, пять из шести самых высоких гор мира – Чо-Ойю, Лхоцзе, Эверест, Макалу и Канченджанга – гарантированно запоминается на всю жизнь.
Сезон: апрель – май, октябрь – ноябрь
Сложность: средняя
Продолжительность: 17 дней
himalayanholidaysnepal.com, от $3000
5636 м – Орисаба, Мексика
Высочайший вулкан мексиканских Кордильер, Орисаба (Ситлалтепетль) – часть альтернативной программы «7 вулканов». Горные туристы сравнивают её с Эльбрусом по высоте и сложности восхождения, а для акклиматизации иногда поднимаются и на другой мексиканский вулкан – Ла-Малинче (4450 м). Всего существует около пяти маршрутов. Классический поход Jamapa Glacier на пик Орисабы стартует от северного приюта Пьедра-Гранде (4260 м), начиная с границы ледника (4900–5000 м) необходимы кошки.
Сезон: ноябрь – март
Сложность: средняя
Продолжительность: 6 дней
orizabamountainguides.com.mx, от $495
Поднимающаяся над джунглями гора — четвёртая по высоте в Юго-Восточной Азии, а также национальный парк с примерно 6000 видами растений и объект ЮНЕСКО. Здешняя народность кадазан считает её пики местом упокоения духов их предков. Взойти можно по одному из двух основных маршрутов — несложному Саммит-трейлу или крутому и скользкому Месилау-трейлу, ночёвка — в базовом лагере Панабалан (3272 м). На Кинабалу также можно пощекотать нервы на виа феррате Mountain Torq, признанной самой высоко расположенной в мире.
Сезон: круглый год, обычно март — август
Сложность: средняя
Продолжительность: 2 дня
mountkinabalu.com, от $280
5642 м — Эльбрус, Россия
Эта расположенная в Кабардино-Балкарии двуглавая гора — самая высокая в Европе. Покорять её приезжают со всего мира — две трети гостей иностранцы, и большинство из них — с предварительным опытом походов по Альпам, Андам и Гималаям. Хотя, как сразу поправляют гиды, Эльбрус нельзя покорить, на него можно лишь взойти — если он сам захочет, и только на короткое время. Мягким нравом гора не отличается — даже в июле и августе, в самый разгар сезона, на её вершине лежит снег, скрывающий скользкий «бутылочный» лёд, да и грозы, морозы и метели — не редкость. Подняться на Эльбрус можно с четырёх сторон, однако с севера и востока восходят на восточную вершину, которая на 21 метр ниже западной — и тут размер имеет значение. Подъём- на западную вершину с запада сложнее физически и технически и подразумевает владение начальными навыками альпинизма, а вот «классическое» восхождение на неё с юга — наиболее популярное и комфортное. По его программе первые несколько дней туристы проводят в гостинице в селе Терскол. Здесь уже высота свыше 2100 м, так что акклиматизация начинается сразу по приезде и закрепляется во время длительных прогулок по окрестностям — через Терскольское ущелье с его альпийскими лугами, к обсерватории и водопаду Девичьи Косы или даже на вершину Чегета. Затем группа поднимается на Эльбрус — от поляны Азау до базового лагеря (около 3900 м) можно добраться по новой канатной дороге, а жить полагается в вагончиках с электричеством и обогревом. Участники подъёма привыкают к новым высотам, совершают вылазки до станции «Приют 11» (4160 м) и скал Пастухова (4670 м), а также учатся ходить в кошках и пользоваться ледорубами. Штурм вершины можно облегчить поездкой на ратраке — он поднимает до отметки 4700 м (5000 руб.) или даже 5100 м (10 000 руб.), при желании на нём же можно и спуститься вниз до лагеря (3000−5000 руб.). Весь путь отмечен вешками с красными флажками. Самые опасные участки на крутом склоне — так называемая «косая полка» и «перила», где важно твёрдо стоять на ногах, зато после выхода на седловину (это самый высокий горный перевал Европы, 5416 м) в хорошую погоду можно оставить рюкзак и тёплую одежду и уже налегке пройти последний отрезок. Впрочем, сохраните силы и на спуск — он занимает несколько часов. А уже внизу в лагере можно будет начать звонить друзьям, рассказывать, что побывали на Эльбрусе, и принимать их поздравления «С горой». И мечтать о маршруте «Крест», проходящем через две вершины сразу.
Сезон: круглый год, обычно май — сентябрь
Сложность: средняя
Продолжительность: 7 дней
russiadiscovery.ru, 39 000 руб.
4167 м — Тубкаль, Марокко
Хребет Высокого Атласа, который берберы называют Гора гор, расположен в полутора часах езды от Марракеша. Это здесь находится седой Тубкаль — высочайший пик Северной Африки и центр одноимённого национального парка. Восхождение на вершину горы c гидом, поваром и мулом, на которого навьючены припасы, начинается в деревушке Имлиль — тропа ведёт через перевалы, мимо гремучих водопадов, хвойных и можжевеловых лесов и берберских деревушек. Каждый день предстоит идти по 4−8 часов, а ночевать в горных приютах по маршруту.
Сезон: круглый год, обычно май — октябрь
Сложность: низкая
Продолжительность: 4 дня
climbingtoubkal.com, от €140
4810 м — Монблан, Франция
Монблан часто по ошибке наделяют статусом первой вершины Европы, забывая про Эльбрус и ещё две кавказские вершины, — на самом деле он высочайший лишь в Альпах. Но поток желающих взойти на «Белую гору» это не уменьшает, ведь именно здесь родился альпинизм. Классический маршрут с юго-запада ведёт из долины Шамони до станции Лез-Уш канатной дороги Бельвю через хижину Тет-Рус (3160 м) и приют Гутэ (3817 м). Важно не терять бдительности при прохождении Гран-Кулуара — ложбины, где часто случаются опаснейшие камнепады.
Сезон: круглый год
Сложность: средняя
Продолжительность: 6 дней
chamex.com, €2095
2917 м — Олимп, Греция
Посетить обитель Зевса и античных богов и на время стать «олимпийцем» сегодня может любой желающий. За пару-тройку дней из местечка Приониа (1100 м) туристы поднимаются в приют Спилиос-Агапитос (2100 м), затем на вершину Скала (2909 м), Сколио (2911 м) и, наконец, Митикас (2917 м); спускаться же имеет смысл через высокогорное плато Мусес к деревушке Горциа. Большая часть маршрута проходит через красивый лес, который ещё в 1938 году получил статус национального парка — здесь встречаются более 1800 видов флоры и фауны.
Сезон: июнь — октябрь
Сложность: низкая
Продолжительность: 3 дня
trekking.gr, €405
7134 м — Пик Ленина, Киргизия
Подъём на эту гору, относящуюся к Памиру, один из наиболее простых в техническом плане семитысячников, часто рассматривают как подготовку к ещё более высотным восхождениям — например, на Эверест. Программа (всего существует порядка 20 маршрутов) начинается в киргизском Оше, откуда группа перемещается к базовому лагерю (3600 м) — отсюда совершаются акклиматизационные выходы и переходы до других лагерей, в том числе до лагеря 3 (6100 м). Штурм пика производится лишь после длительной адаптации — обычно спустя две недели на горе.
Сезон: июль — сентябрь
Сложность: средняя
Продолжительность: 20 дней
lenin-peak.net, от $1000
5047 м — Казбек, Грузия
Казбек называют самым доступным пятитысячником Кавказа — гора на 600 метров ниже Эльбруса, но в целом подъём на неё сложнее и, как правило, осуществляется в связке с остальными членами группы. Некоторые турфирмы даже предлагают подниматься на Эльбрус и Казбек в рамках одного путешествия. Из посёлка Степанцминда маршрут пролегает через монастырь Цминда-Самеба (2200 м), приют «Метеостанция» и ледник до палаточного лагеря на высоте 3900 м, откуда и начинается штурм восточной вершины.
Сезон: круглый год
Сложность: средняя
Продолжительность: 5−6 дней
climbinggeorgia.com, от €475
5137 м — Арарат, Турция
Легендарная турецкая гора сложена двумя спящими вулканами — Большим и Малым Араратом (второй ниже на 1241 м). Восхождение к верхней точке не представляет сложности и не требует серьёзной экипировки. Маршрут начинается от восточнотурецкой деревушки Эли, до первого лагеря (3200 м) тяжёлые вещи, снаряжение и провиант перевозят мулы, ночёвки предусмотрены в палатках. Одолевшие пик будут вознаграждены видами Турции и соседней Армении. Стоит учитывать, что Арарат с прилегающей областью бывают закрыты для посещения в связи с политической обстановкой.
Сезон: июль — сентябрь
Сложность: средняя
Продолжительность: 8 дней
middleearthtravel.com, €960
6476 м — Пик Мера, Непал
Высочайшая трекинговая (то есть та, куда можно зайти без альпинистской подготовки) гора Непала. Расположенная на территории национального парка Макалу-Барун, она имеет репутацию несложной для подъёма. Путь к северной вершине через долину Хинку ведёт мимо ледника, а последний крутой участок преодолевается при помощи верёвочных перил. Открывающийся с пика вид на гималайские восьмитысячники, пять из шести самых высоких гор мира — Чо-Ойю, Лхоцзе, Эверест, Макалу и Канченджанга — гарантированно запоминается на всю жизнь.
Сезон: апрель — май, октябрь — ноябрь
Сложность: средняя
Продолжительность: 17 дней
himalayanholidaysnepal.com, от $3000
5636 м — Орисаба, Мексика
Высочайший вулкан мексиканских Кордильер, Орисаба (Ситлалтепетль) — часть альтернативной программы «7 вулканов». Горные туристы сравнивают её с Эльбрусом по высоте и сложности восхождения, а для акклиматизации иногда поднимаются и на другой мексиканский вулкан — Ла-Малинче (4450 м). Всего существует около пяти маршрутов. Классический поход Jamapa Glacier на пик Орисабы стартует от северного приюта Пьедра-Гранде (4260 м), начиная с границы ледника (4900−5000 м) необходимы кошки.
Сезон: ноябрь — март
Сложность: средняя
Продолжительность: 6 дней
orizabamountainguides.com.mx, от $495