5 видео в формате 360°, которые позволят вам путешествовать, не вставая с дивана

Тайны старого Гонконга
Гонконг прекрасен в любое время года и пользуется большой популярностью среди тех, кто предпочитает городской отдых. В этом году стартовал большой диджитал-проект, где местные жители рассказывают туристам о самых «нетуристистических» местах в старом городе. Например, дизайнер одежды и аксессуаров Алексис провёл мини-экскурсию по винтажным магазинам, букинистическим лавкам и многим другим локациям, о которых не расскажут в путеводителях.
Заснеженный Нью-Йорк
Ещё один настоящий подарок для любителей больших городов: видео занесённого снегом Манхэттена в формате 360°. Количество просмотров этой съёмки от канала ABC перевалило за 18 миллионов! Оно и понятно: такой снежной бури крупнейший город США не видел давно.
Гавайская магия
На другом конце Америки — совсем другая картина. Посетить Гавайи для многих — давняя детская мечта, которую каждому даёт возможность исполнить телеканал Discovery. В этом видео собраны все прелести тихоокеанских островов: горы, пляжи, подводная жизнь и, конечно, сёрфинг. Если в вашем браузере на компьютере есть проигрыватель VR 360 (в Opera он встроен по умолчанию), надевайте любые очки виртуальной реальности, совместимые с OpenVR, и вперёд, покорять Гавайи!
Прогулка по облакам
Признайтесь, вы всегда этого хотели! Прыжки с парашютом — занятие для самых смелых. Но если свободное падение для вас — это слишком, то всегда можно полетать в цифровом пространстве.
«Камп Ноу» своими глазами
Посещение матча одного из главных футбольных клубов мира — «Барселоны» — входит в обязательную программу посещения столицы Каталонии. Это видео даёт возможность полностью прочувствовать атмосферу легендарного стадиона «Камп Ноу», где почти сто тысяч болельщиков, как один, поют гимн любимой команды.