5 видео в формате 360°, которые позволят вам путешествовать, не вставая с дивана

Гонконг прекрасен в любое время года и пользуется большой популярностью среди тех, кто предпочитает городской отдых. В этом году стартовал большой диджитал-проект, где местные жители рассказывают туристам о самых «нетуристистических» местах в старом городе. Например, дизайнер одежды и аксессуаров Алексис провёл мини-экскурсию по винтажным магазинам, букинистическим лавкам и многим другим локациям, о которых не расскажут в путеводителях.