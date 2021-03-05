Фридайвинг в Северном Ледовитом океане: экстремальная проверка на прочность

Ноябрь, Териберка. Я опасливо спускаюсь в резиновых тапочках по тропинке среди обледеневших камней. Тапочки надеты поверх 7-миллиметровых неопреновых носков, а те продолжаются в такой же костюм, обволакивающий все тело с головой. Такой толстый, что с непривычки сложно передвигаться. Позади меня — вереница таких же черных неопреновых неуклюжих людей, в руках у каждого длинные охотничьи ласты, маска и трубка. На бедрах — тяжелый ремень с грузами. Большинство этих ребят никогда не ныряли, а кто-то даже не умеет плавать. Еще вчера нас по самые шапочки заносило снежным бураном в тундре, а сегодня мы идем погружаться в Ледовитый океан — без всяких аквалангов, только на задержке дыхания. Это называется фридайвинг, а в нашем случае он еще и арктический.

Звучит невероятно. У многих в глазах волнение, даже страх. Благодаря теплому поверхностному Нордкапскому течению — ветке Гольфстрима — море у побережья Кольского полуострова не замерзает. Но вода совсем не теплая — градусов 4–6, зимой опускается до нуля. Незащищенный человек в такой воде продержится минут 15, дальше — остановка дыхания и смерть. Сложно поверить, что слой мокрого неопрена на коже убережет от обжигающего холода. И каждый раз удивляешься.

«Ты ненормальная, нырять в такую холодную воду! Я бы ни за что туда не полезла», — говорит мне по телефону Таня Молчанова, подруга и по совместительству инструктор по фридайвингу. Ладно обычный человек, но даже опытные фридайверы часто не могут поверить, что в северных морях можно чувствовать себя комфортно. Мы с Таней вместе осваивали мастер-курс по фридайвингу на Бали. Теперь она тренирует в бассейне, а меня занесло на Баренцево море. И ей кажется, что я то ли невероятный герой, то ли немного с приветом. И не верит, что нырять в ледяную воду на самом деле может даже новичок.