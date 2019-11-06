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Дайвинг

Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок редчайшего коньяка и ликера

06 ноября 2019
Бутылки коньяка, поднятые со дна Балтийского моря
Фото: Peter Lindberg/Ocean X Team
К этой операции готовились 20 лет.

Шведские и исландские дайверы подняли со дна Балтийского моря более 900 бутылок редкого французского коньяка и ликера, пролежавшие под водой более ста лет.

19 мая 1917 года, во время Первой мировой войны, шведский пароход S/S Kyros отправился в Петроград (ныне Санкт-Петербург). Он должен был доставить 50 коробок коньяка и 15 коробок ликера из Франции в Россию через нейтральную шведскую территорию, но в районе Аландских островов его остановила немецкая подводная лодка UC-58.

Капитан принял решение затопить судно, поскольку в то время алкоголь считался контрабандным товаром. Экипажу удалось спастись и добраться обратно в Швецию на другом корабле.

Место кораблекрушения было обнаружено еще в 1999 году, но, корабль был поврежден рыболовными тралами и спускаться к нему было слишком опасно.

Спустя 20 лет шведская команда Ocean X Team объединилась с Icelandic iXplorer на международном судне Deepsea Worker для того, чтобы поднять бутылки со дна моря.

С помощью подводных роботов дайверы подняли 600 бутылок коньяка De Haartman & Co и 300 бутылок ликера Benedictine.

По оценкам экспертов, коньяк может храниться в бутылках не более 50 лет, но в редких случаях напиток сохраняется и дольше. Несколько бутылок будут отправлены в Стокгольм и Москву для анализа.

Питер Линдберг, один из дайверов, участвовавших в поиске сокровищ, рассказал, что они еще не знают, что будет с бутылками, сколько они могут стоить, и когда и как их можно будет продать.

Коньяк De Haartman больше не выпускается, а производство ликера Benedictine, которым раньше занимались французские монахи, сейчас принадлежит Bacardi.