Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок редчайшего коньяка и ликера

Шведские и исландские дайверы подняли со дна Балтийского моря более 900 бутылок редкого французского коньяка и ликера, пролежавшие под водой более ста лет.
19 мая 1917 года, во время Первой мировой войны, шведский пароход S/S Kyros отправился в Петроград (ныне Санкт-Петербург). Он должен был доставить 50 коробок коньяка и 15 коробок ликера из Франции в Россию через нейтральную шведскую территорию, но в районе Аландских островов его остановила немецкая подводная лодка UC-58.
Капитан принял решение затопить судно, поскольку в то время алкоголь считался контрабандным товаром. Экипажу удалось спастись и добраться обратно в Швецию на другом корабле.
Divers salvage 900 bottles of rare French cognac and liqueur from Swedish shipwreck #scuba #scubadiving https://t.co/bcvEyxjxsX— ScubaGearReviewer (@scubadivergear) November 5, 2019
Место кораблекрушения было обнаружено еще в 1999 году, но, корабль был поврежден рыболовными тралами и спускаться к нему было слишком опасно.
Спустя 20 лет шведская команда Ocean X Team объединилась с Icelandic iXplorer на международном судне Deepsea Worker для того, чтобы поднять бутылки со дна моря.
С помощью подводных роботов дайверы подняли 600 бутылок коньяка De Haartman & Co и 300 бутылок ликера Benedictine.
По оценкам экспертов, коньяк может храниться в бутылках не более 50 лет, но в редких случаях напиток сохраняется и дольше. Несколько бутылок будут отправлены в Стокгольм и Москву для анализа.
Питер Линдберг, один из дайверов, участвовавших в поиске сокровищ, рассказал, что они еще не знают, что будет с бутылками, сколько они могут стоить, и когда и как их можно будет продать.
Коньяк De Haartman больше не выпускается, а производство ликера Benedictine, которым раньше занимались французские монахи, сейчас принадлежит Bacardi.