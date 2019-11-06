Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок редчайшего коньяка и ликера

Шведские и исландские дайверы подняли со дна Балтийского моря более 900 бутылок редкого французского коньяка и ликера, пролежавшие под водой более ста лет.

19 мая 1917 года, во время Первой мировой войны, шведский пароход S/S Kyros отправился в Петроград (ныне Санкт-Петербург). Он должен был доставить 50 коробок коньяка и 15 коробок ликера из Франции в Россию через нейтральную шведскую территорию, но в районе Аландских островов его остановила немецкая подводная лодка UC-58.

Капитан принял решение затопить судно, поскольку в то время алкоголь считался контрабандным товаром. Экипажу удалось спастись и добраться обратно в Швецию на другом корабле.