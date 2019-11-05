В Эгейском море обнаружили места пяти кораблекрушений

Управление подводных древностей министерства культуры и спорта с 24 сентября по 10 октября 2019 года проводило исследование морского дна у острова Касос. Всего было произведено 67 погружений, по результатам которых дайверы нашли места пяти кораблекрушений.

Самое старое относится к IV-III векам до нашей эры. Корабельный груз затонувшего судна включал в себя четыре различных типа амфор, тонкую керамику и части пифосов (больших керамических сосудов – Nat-geo.ru) для хранения продуктов.