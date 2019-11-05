В Эгейском море обнаружили места пяти кораблекрушений

Управление подводных древностей министерства культуры и спорта с 24 сентября по 10 октября 2019 года проводило исследование морского дна у острова Касос. Всего было произведено 67 погружений, по результатам которых дайверы нашли места пяти кораблекрушений.
Самое старое относится к IV-III векам до нашей эры. Корабельный груз затонувшего судна включал в себя четыре различных типа амфор, тонкую керамику и части пифосов (больших керамических сосудов – Nat-geo.ru) для хранения продуктов.
#Kasos: Ancient shipwrecks discovered in SE #Aegean (pictures)https://t.co/mXAaTxmaz6 pic.twitter.com/7CDUWnfLKq— Hellene Travel (@HelleneTravel) November 4, 2019
На другом корабле находился груз родосских амфор, датирующихся I веком до нашей эры; еще на одном – амфоры и столовая керамика византийского периода, датируемая между 8 и 10 веками нашей эры.
Среди других находок – деревянный корабль постреволюционного периода (после 1821 года) и затонувший корабль новейших времен, перевозивший строительные материалы.
Five #Shipwrecks Discovered During New Explorations off Kasos Island #Greecehttps://t.co/WwaqgcHk6S— CelebrateGreece.com (@CelebrateGreece) November 5, 2019
Подводные археологические исследования у острова Касос проводятся в рамках программы, рассчитанной на три года (2019-2022).
Район острова Касос между Критом и современной Турцией на протяжении веков служил морским перекрестком великих цивилизаций восточного Средиземноморья.