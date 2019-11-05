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В Эгейском море обнаружили места пяти кораблекрушений

05 ноября 2019
Подводное исследование у острова Касос
Корабли пошли на дно у берегов греческого острова Касос.

Управление подводных древностей министерства культуры и спорта с 24 сентября по 10 октября 2019 года проводило исследование морского дна у острова Касос. Всего было произведено 67 погружений, по результатам которых дайверы нашли места пяти кораблекрушений.

Самое старое относится к IV-III векам до нашей эры. Корабельный груз затонувшего судна включал в себя четыре различных типа амфор, тонкую керамику и части пифосов (больших керамических сосудов – Nat-geo.ru) для хранения продуктов.

На другом корабле находился груз родосских амфор, датирующихся I веком до нашей эры; еще на одном – амфоры и столовая керамика византийского периода, датируемая между 8 и 10 веками нашей эры.

Среди других находок – деревянный корабль постреволюционного периода (после 1821 года) и затонувший корабль новейших времен, перевозивший строительные материалы.

Подводные археологические исследования у острова Касос проводятся в рамках программы, рассчитанной на три года (2019-2022).

Район острова Касос между Критом и современной Турцией на протяжении веков служил морским перекрестком великих цивилизаций восточного Средиземноморья.