Дорога смерти: экстремальная North Yungas Road в Боливии

North Yungas Road (официальное название «Дороги смерти») — это 40-километровый горный участок дороги, идущей от крупнейшего боливийского города Ла-Пас. Раньше это был единственный путь от Ла-Паса до райцентра Коройко. Сейчас взамен North Yungas Road построили просторную и безопасную дорогу, идущую в обход горных массивов. Но машины по «Дороге смерти» ездят до сих пор — местные смельчаки щекочут себе нервы, ну и туристы спешат сюда за острыми ощущениями. 24.07.1984 случилась самая большая в истории North Yungas Road авария: с обрыва упал автобус, погибло 100 человек. В то время, когда «Дорога смерти» была единственной трассой между Ла-Пасом и Коройко, здесь срывалось вниз больше сотни машин в год.