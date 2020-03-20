Дорога смерти: экстремальная North Yungas Road в Боливии

North Yungas Road (официальное название «Дороги смерти») — это 40-километровый горный участок дороги, идущей от крупнейшего боливийского города Ла-Пас. Раньше это был единственный путь от Ла-Паса до райцентра Коройко. Сейчас взамен North Yungas Road построили просторную и безопасную дорогу, идущую в обход горных массивов. Но машины по «Дороге смерти» ездят до сих пор — местные смельчаки щекочут себе нервы, ну и туристы спешат сюда за острыми ощущениями. 24.07.1984 случилась самая большая в истории North Yungas Road авария: с обрыва упал автобус, погибло 100 человек. В то время, когда «Дорога смерти» была единственной трассой между Ла-Пасом и Коройко, здесь срывалось вниз больше сотни машин в год.
Пройти маршрут на машине
Дорожные условия там такие: одна полоса движения шириной около трех метров, под колесами — скользкая глина. Никаких специальных ограждений на трассе не предусмотрено: с одной стороны — гора, с другой — обрыв глубиной до 500 метров. Маршрут круто петляет среди тропического леса, то поднимаясь на высоту в 4200 метров над уровнем моря, то опускаясь до 1200 метров. Встречные автомобили останавливаются, водители выходят, чтобы обсудить, кто и как первым протиснется по узкой трассе. Особенно опасна Yungas Road в сезон дождей, с ноября по март. Вот такой сюжет в мокрый сезон вполне реален — кусок дороги оседает и обваливается, а вместе с ним летит в пропасть чей-то автомобиль.
Для путешествия по «Дороге смерти» стоит нанять местного гида с автомобилем. Хотя никто не запрещает ехать здесь самому, делать это категорически не рекомендуется. Если посмотреть вниз с обрыва, легко увидеть останки легковых машин, грузовиков, автобусов. Эти водители тоже думали, что им любая гора по колено.
На велосипеде
В Ла-Пасе есть множество турфирм, которые выдадут вам велосипед и сопроводят на маршруте (кроме гида, группе полагается микроавтобус с врачом). Старт в городе, потом все едут по асфальтовой трассе №3 и чуть позже съезжают на North Yungas Road, по которой двигаются до города Коройко. Весь путь с асфальтовой частью занимает 72 километра (большая часть — спуск), обычно на его преодоление уходит около пяти часов.