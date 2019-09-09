Медуза-дом и длиннохвостый кальмар: редкие глубоководные животные попали на видео!

Exploration Vessel Nautilus – это американское 64-метровое исследовательское судно, принадлежащее Ocean Exploration Trust (исследовательской оранизации доктора Роберта Балларда – того самого, который, нашёл затонувшие обломки «Титаника» и немецкого линкора «Бисмарк».

К августу этого года «Наутилус» прибыл к Внешним малым островам Соединенных Штатов. Здесь дистанционно управляемый глубоководный аппарат заснял несколько удивительных существ.

На глубине 930 метров в окрестностях острова Джарвис исследователи обнаружили глубоководного длиннохвостого кальмара Asperoteuthis mangoldae. Животное было открыто в 1972, но биологи ещё ни разу не наблюдали его в такой обстановке и никогда не снимали на видео.