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Экспедиции

Медуза-дом и длиннохвостый кальмар: редкие глубоководные животные попали на видео!

09 сентября 2019
Cirroteuthidae
Вот, кто живёт на глубинах в сотни и тысячи метров!

Exploration Vessel Nautilus – это американское 64-метровое исследовательское судно, принадлежащее Ocean Exploration Trust (исследовательской оранизации доктора Роберта Балларда – того самого, который, нашёл затонувшие обломки «Титаника» и немецкого линкора «Бисмарк».

К августу этого года «Наутилус» прибыл к Внешним малым островам Соединенных Штатов. Здесь дистанционно управляемый глубоководный аппарат заснял несколько удивительных существ.

На глубине 930 метров в окрестностях острова Джарвис исследователи обнаружили глубоководного длиннохвостого кальмара Asperoteuthis mangoldae. Животное было открыто в 1972, но биологи ещё ни разу не наблюдали его в такой обстановке и никогда не снимали на видео.

Ещё одной находкой стала редкая медуза рода Deepstaria, внутри которой можно было разглядеть ракообразное животное. Ученые предположили, что оно питается тканями медузы и прячется от хищников.

Ученые полагают, что осьминог принадлежит к Cirroteuthidae, семейству осьминогов-цирратов. Об этих животных известно мало, кроме того, что они часто плавают или дрейфуют возле морского дна на глубине около полутора километров, где свет не проникает в холодные воды. Эти кадры были сделаны на отметке 1600 метров.

Из-за их труднодоступной среды обитания, мельком увидеть этих головоногих становится возможным только благодаря специальным технологиям, как те, которые используются на борту EV Nautilus.

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