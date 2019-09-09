Медуза-дом и длиннохвостый кальмар: редкие глубоководные животные попали на видео!

Exploration Vessel Nautilus – это американское 64-метровое исследовательское судно, принадлежащее Ocean Exploration Trust (исследовательской оранизации доктора Роберта Балларда – того самого, который, нашёл затонувшие обломки «Титаника» и немецкого линкора «Бисмарк».
К августу этого года «Наутилус» прибыл к Внешним малым островам Соединенных Штатов. Здесь дистанционно управляемый глубоководный аппарат заснял несколько удивительных существ.
На глубине 930 метров в окрестностях острова Джарвис исследователи обнаружили глубоководного длиннохвостого кальмара Asperoteuthis mangoldae. Животное было открыто в 1972, но биологи ещё ни разу не наблюдали его в такой обстановке и никогда не снимали на видео.
Ещё одной находкой стала редкая медуза рода Deepstaria, внутри которой можно было разглядеть ракообразное животное. Ученые предположили, что оно питается тканями медузы и прячется от хищников.
Ученые полагают, что осьминог принадлежит к Cirroteuthidae, семейству осьминогов-цирратов. Об этих животных известно мало, кроме того, что они часто плавают или дрейфуют возле морского дна на глубине около полутора километров, где свет не проникает в холодные воды. Эти кадры были сделаны на отметке 1600 метров.
Из-за их труднодоступной среды обитания, мельком увидеть этих головоногих становится возможным только благодаря специальным технологиям, как те, которые используются на борту EV Nautilus.