«Мы взяли отметку в 111 метров». Как российские дайверы ставят рекорды в ледяных морях

Первый «северный» рекорд

Февраль 2013 года в Республике Саха, озеро Лабынкыр. Оно находится в самой холодной зоне континентальной части Евразии, в 100 километрах от поселка Томтор, известном как «Полюс холода». В поселке было зафиксировано минус 71,2 градуса Цельсия, что делает его одним из двух самых холодных мест на планете (впереди лишь Полярное плато, где в 2013 году было зафиксировано минус 93 градуса Цельсия, а пять лет спустя вышло исследование, согласно которому температура там может быть еще на 7 градусов ниже). Произведенное в этих краях погружение признано официальным рекордом России и Европы как «Первое зимнее погружение с аквалангом с заходом с открытого пространства в природный водоем в районе полюса холода – оз. Лабынкыр, Оймяконский улус Республики Саха (Якутия) 1 февраля 2013 года».

Природа Якутии уникальна. На ее территории расположено около миллиона озер, но Лабынкыр стоит особняком. Оно замерзает аномально медленно и намного позднее соседних озер. Причины этого до сих пор не выяснены. Полыньи на льду Лабынкыра могут оставаться даже в минус 60 градусов. Добавьте к этому невероятное количество легенд, окутывающих этот водоем, и образ самого загадочного озера будет завершен. Местные жители верят, что в этом якутском тихом омуте живет свой собственный Черт. Его так и называют – Лабынкырский. «Огромное существо темно-серого цвета с такой большой головой, что расстояние между его глазами не меньше традиционных местных плотов из 10 бревен», - примерно так описывают это существо местные, добавляя к рассказу, кого оно успело съесть или утащить под воду.

«Мы погружались на дно дважды, провели под водой около часа. Максимальная глубина, которую удалось достичь, составила 50 метров. Цели у нас были чисто научные: изучить флору и фауну Лабынкыра, взять пробы воды и грунта со дна озера, ну и на черта поглядеть, но не показался» – говорит Максим Астахов, дайвер Подводного исследовательского отряда РГО имени А.А. Леонова.

Самое глубокое подледное погружение в водоем, расположенный в районе полюса холода Северного полушария Земли, – озеро Ворота в Якутии, 2014 год, Республика Саха.

В ходе погружения была достигнута самая глубокая точка водоема, найденная с помощью эхолота – 59 метров 60 сантиметров. Погружение было осуществлено подо льдом озера.

«Погружение на глубину более 40 метров считается технически сложным и требует особых навыков», – говорит Александр Губин, дайвер Подводного исследовательского отряда РГО имени А.А. Леонова.

При температуре воды +2°C неподготовленный человек может умереть от переохлаждения уже через 10-15 минут, а сделав глубокий вдох на выходе из воды – получить обморожение легких. Команде дайверов пришлось пройти полуторамесячную подготовку, в том числе по обучению особой системе дыхания.

Экспедиция «13 морей России»

В 2015 году подводный научно-исследовательский отряд РГО имени А.А. Леонова приступил к реализации проекта «13 морей России». Его цель – исследовать все моря, омывающие нашу страну, собрать научные данные и испытать отечественное подводное дыхательное оборудование. В каждом из водоемов аквалангисты должны установить собственный рекорд погружения.

Первый этап экспедиции прошел в Мурманской области. Информация о флоре и фауне прибрежных вод собиралась на глубине свыше 40 метров и затем была передана специалистам Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии имени Книповича.

«Баренцево море – это, конечно, не Черное. Палатки пришлось закапывать до полуметра, чтобы их не унесло. Но нам повезло. В день, когда было запланировано погружение, погода переменилась, море успокоилось и позволило пойти на первый рекорд из 13. До нас основной мировой опыт арктических и антарктических погружений довольно скромный – не больше 30 метров. Мы же взяли отметку в 111 метров!» – говорит Губин.

Второй этап экспедиции, погружение под лед Белого моря, состоялся 5 марта 2016 года – была достигнута отметка в 102 метра. Длительность погружения: 80 минут, температура воды составила минус 1,5 градуса Цельсия. Такие показатели – достижение не только для водолазов, но и для техники. Русский Север исследовали с помощью российского же оборудования. И в морях арктического шельфа, и в Якутии дайверы тестировали легочный аппарат и воздушные регуляторы, произведенные на предприятии «Респиратор» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех. Регулятор представляет собой устройство, выравнивающее давление газа, который подается из баллона, до давления, равного давлению окружающей среды. Именно за счет этого аквалангисты могут дышать под водой.

«В северных морях водолазы банально мерзнут. Наши аппараты подают «тёплый воздух», который позволяет увеличить срок пребывания людей под водой», – рассказывает инженер-конструктор Ростеха Виталий Замятин.

«Иногда наше снаряжение добирается до точки с нами или без нас – это, как правило, длительные вылазки до места погружения. Оборудование испытывает серьёзные нагрузки, как при перевозке, так и от погодных условий. В таких условиях неприхотливость оборудования спасает», – говорит Игорь Артемьев, аквалангист Подводного исследовательского отряда РГО имени А.А. Леонова.

Экспериментальное десятичасовое погружение с целью разработки безопасной методики длительного нахождения подо льдом (в рамках подготовки следующего этапа экспедиции). Озеро Изумрудное. Казань. 30 января 2019 года.

Специалисты подсчитали, что аквалангист, работающий в водах арктического региона и попавший в нештатную ситуацию, может провести в воде около 10 часов. Подводная работа в Арктике опасна течениями и движением льда, способными привести к схлопыванию майны. Если такое произойдет, то понадобится около трех часов, чтобы пробить лёд, толщина которого составляет порядка двух метров, и добраться до аквалангиста. К трем часам добавляется время подъема с глубины и время на выполнение работ. В итоге и получатся около 10 часов, которые водолаз вынужден провести подо льдом в условиях практически нулевой видимости.

Группа аквалангистов в составе Дениса Решетова, Игоря Артемьева, Руслана Гильфанова и Максима Астахова ушла под лед в 9.40 утра. Каждый час за их состоянием следили дайверы-суппорты, доставляли им баллоны с воздухом и теплый чай с едой. Еда для подводников представляет собой детское пюре в упаковках, которое на поверхности разогревают в ведре с горячей водой и добавляют в него порцию глюкозы, чтобы повысить энергетическую ценность. Прием пищи у подводников занимает не больше полуминуты, дайверы делают это на задержке дыхания одним нажатием на упаковку.

Лучшими средствами связи между подводной группой и теми, кто ждал на суше, оказались простой карандаш и пластиковая дощечка. За 10 часов ушли под воду и вернулись обратно десятки сообщений о состоянии аквалангистов, исправности оборудования и необходимости питания.

В 19.45 аквалангисты вернулись на землю, проведя на глубине 605 минут при температуре воды +3 градуса.

«То, что сделали ребята – удивительно, такого еще не делал никто», – говорит Божана Остойич, международный наблюдатель, член команды Жака-Ива Кусто и Совета директоров Всемирной конфедерации подводной деятельности, фиксировавшая рекорды.

На данный момент экспедиция «13 морей России» продолжается. Проект разработан и осуществляется подводным научно-исследовательским отрядом Русского географического общества совместно с отделением РГО в Республике Татарстан при поддержке Федерации подводного спорта России и Конфедерации подводной деятельности России.