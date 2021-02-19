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National Geographic Россия №206, февраль
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Экспедиции

На Русском Севере установлен мировой рекорд

Пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве
19 февраля 2021
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Фото: ПРО ПУТЕШЕСТВИЯ Богдан Булычёв / YouTube
Участники арктической экспедиции «Через Полюс холода» первыми в мире добрались до Новосибирских островов на гражданских автомобилях.

Архипелаг отделен от материка на юге проливом Лаптева. Впервые в истории автомобильной экспедиции удалось преодолеть этот практически непроходимый участок Северного Ледовитого океана длиной в 300 км.

В конце января команда стартовала из Якутска. Маршрут рассчитан на 30 дней пути, большая часть которого проходит в условиях полярной ночи и экстремально низких температур.

Экспедиция уже побывала на трех знаковых полярных метеостанциях. Команда останавливалась в Оймяконе, где официально была зарегистрирована самая низкая среднегодовая температура; в Верхоянске, зафиксировавшем самую низкую температуру в северном полушарии — минус 58,7° и самую высокую в Якутии — плюс 40; на Кигиляхи — одной из самых труднодоступных и северных метеостанций мира. По возвращении участники планируют заехать в посёлок Казачье на старинную метеостанцию, которой уже более 200 лет.

О своем путешествии участники проекта снимают многосерийный фильм. Он будет опубликован на YouTube-канале руководителя экспедиции Евгения Булычева. Но их главная цель — доехать до Новосибирских островов — уже достигнута.

Новосибирские острова располагаются в Северном Ледовитом океане между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем. Их общая площадь — 38,4 тыс. км². Архипелаг открыт и изучен в разные годы такими исследователями как Стадухин, Ляхов, Санников, Делонг, Толль.

Экспедиция проводится при поддержке главы Якутии Айсена Николаева и Российского географического общества.

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