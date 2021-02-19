На Русском Севере установлен мировой рекорд

Архипелаг отделен от материка на юге проливом Лаптева. Впервые в истории автомобильной экспедиции удалось преодолеть этот практически непроходимый участок Северного Ледовитого океана длиной в 300 км.

В конце января команда стартовала из Якутска. Маршрут рассчитан на 30 дней пути, большая часть которого проходит в условиях полярной ночи и экстремально низких температур.

Экспедиция уже побывала на трех знаковых полярных метеостанциях. Команда останавливалась в Оймяконе, где официально была зарегистрирована самая низкая среднегодовая температура; в Верхоянске, зафиксировавшем самую низкую температуру в северном полушарии — минус 58,7° и самую высокую в Якутии — плюс 40; на Кигиляхи — одной из самых труднодоступных и северных метеостанций мира. По возвращении участники планируют заехать в посёлок Казачье на старинную метеостанцию, которой уже более 200 лет.

О своем путешествии участники проекта снимают многосерийный фильм. Он будет опубликован на YouTube-канале руководителя экспедиции Евгения Булычева. Но их главная цель — доехать до Новосибирских островов — уже достигнута.

Новосибирские острова располагаются в Северном Ледовитом океане между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем. Их общая площадь — 38,4 тыс. км². Архипелаг открыт и изучен в разные годы такими исследователями как Стадухин, Ляхов, Санников, Делонг, Толль.

Экспедиция проводится при поддержке главы Якутии Айсена Николаева и Российского географического общества.