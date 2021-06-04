Затерянный мир Русской Арктики

Из-за скалистого мыса выглянула серая крыша. Потом показался и сам домик с маленькими окнами, рядом неплохо сохранившаяся баня, виднелись останки фундамента – сарай, где когда-то хранили уголь. Мыс Оловянный, остров Октябрьской Революции, крупнейший в архипелаге Северная земля.

На сколько хватает взгляда – темные скалы, покрытые мхами и лишайниками, снег. В 1935 году сюда, на кусок суши, затерявшийся среди айсбергов и ледников, впервые прибыли четверо советских полярников под руководством Эрнеста Кренкеля: они возвели строения, остались на две зимы, чтобы провести наблюдения. Станция перестала работать еще в 1940-м году, и вот в наши дни маленькая группа российских ученых вошла в двойные двери старого сруба. «Мы отработали на берегу, собрали образцы. А потом падающую с неба морось сменил ледяной дождь, задул пронизывающий ветер. Старый домик укрыл нас от непогоды, как когда-то укрывал полярников. Вся группа столпилась внутри», – вспоминает Федор Романенко, ведущий научный сотрудник кафедры геоморфологии и палеогеографии географического факультета МГУ.

Здесь многое как прежде. Вот кирпичная печка, где Кренкель, взяв на себя обязанности повара, готовил своей команде еду. Рядом с печкой – деревянный стол, который сколотил его напарник Борис Кремер. Федор Романенко, оказавшийся в доме 80 лет спустя, рассказывает: «На столе разбросаны шахматные фигурки. Представляете, те самые шахматы с фотографии 1935 года: “Кренкель и Кремер играют в шахматы”! Она обошла, кажется, все советские газеты».