Фридайвер Алексей Молчанов поставил новый рекорд на Байкале

16 марта 2021 года знаменитый российский фридайвер Алексей Молчанов нырнул под лёд озера Байкал на задержке дыхания на 80 метров в глубину. Так он поставил новый рекорд для Книги рекордов Гиннеса.

Погружение происходило в бухте Змеиная неподалеку от острова Ольхон и самого глубокого места на Байкале. Температура воды — всего 3 °С.

Цель рекорда — обратить внимание на экологические проблемы озера Байкал.