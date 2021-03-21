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National Geographic Россия №207, март 2021
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Приключения

Фридайвер Алексей Молчанов поставил новый рекорд на Байкале

Богдана Ващенко
21 марта 2021
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Фото сделано во время тренировки. Молчанов привыкает к байкальским условиям
Фото: Виктор Лягушкин
Он нырнул в озеро на 80 метров на одном дыхании.

16 марта 2021 года знаменитый российский фридайвер Алексей Молчанов нырнул под лёд озера Байкал на задержке дыхания на 80 метров в глубину. Так он поставил новый рекорд для Книги рекордов Гиннеса.

Погружение происходило в бухте Змеиная неподалеку от острова Ольхон и самого глубокого места на Байкале. Температура воды — всего 3 °С.

Цель рекорда — обратить внимание на экологические проблемы озера Байкал.

«Я посвящаю этот рекорд этому чудесному месту, где мы сейчас находимся. Нам, фридайверам, проблемы экологии водоемов очень близки, ведь мы видим все это собственными глазами», — подчеркнул рекордсмен.
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Виктор Лягушкин Алексей Молчанов – 14-кратный чемпион мира по погружениям на задержке дыхания

Погружение прошло при поддержке Фонда Озеро Байкал – некоммерческой организации, работающей над задачами устойчивого развития и защиты озера Байкал.

Алексей Молчанов – 14-кратный чемпион мира по погружениям на задержке дыхания, и это уже его 20-й мировой рекорд. Скоро на нашем сайте выйдет более подробный материал об этом погружении – следите за новостями! 

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