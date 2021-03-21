Фридайвер Алексей Молчанов поставил новый рекорд на Байкале
16 марта 2021 года знаменитый российский фридайвер Алексей Молчанов нырнул под лёд озера Байкал на задержке дыхания на 80 метров в глубину. Так он поставил новый рекорд для Книги рекордов Гиннеса.
Погружение происходило в бухте Змеиная неподалеку от острова Ольхон и самого глубокого места на Байкале. Температура воды — всего 3 °С.
Цель рекорда — обратить внимание на экологические проблемы озера Байкал.
Погружение прошло при поддержке Фонда Озеро Байкал – некоммерческой организации, работающей над задачами устойчивого развития и защиты озера Байкал.
Алексей Молчанов – 14-кратный чемпион мира по погружениям на задержке дыхания, и это уже его 20-й мировой рекорд. Скоро на нашем сайте выйдет более подробный материал об этом погружении – следите за новостями!