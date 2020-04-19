Трехмерные люди

«Человек пятьсот», — навскидку оценивает Сергей Баякин, пытаясь поближе подъехать к столбам. На территории заповедника движение автотранспорта запрещено, но для Баякина сделано исключение. Не потому, что он на черном Porsche Cayenne, а потому, что он живая легенда Красноярских столбов: знаменитый столбист, альпинист и бард. Хотя, глядя на Сергея, и не скажешь, что он с легкостью взбирается по отвесным скалам.

«Родоначальником и скалолазания, и свободного лазания в частности являются красноярские столбисты», — безапелляционно заявляет Сергей. Существует как минимум две причины, почему именно в Красноярске возникло это массовое явление. Во-первых, Столбы. Это не очень высокие горы, тут не надо, как в Гималаях, прикладывать сверхусилия, которые все равно никто, кроме тебя самого, не оценит. Здесь быстро достигается результат: можно за несколько минут, а то и секунд подняться на достаточно значимую высоту, при этом тебя еще и увидят. Поэтому сразу возникает элемент состязательности. Во-вторых, места невероятно красивые, и в двух шагах от города.

Это сейчас смартфоны и Интернет позволяют заснять прохождение в любой точке мира. На заре скалолазания даже фотоаппараты с собой мало кто брал — Столбы стали уникальным местом, где можно было продемонстрировать свое мастерство перед достаточно большим числом зрителей.

Столбизм — это еще и отдушина для бунтарей. У нас ведь в стране никогда особой свободы не было. А поднялся на сорок метров по скале — и никто тебя там достать уже не может. В 1899 году на втором столбе на отвесной, неприступной части утеса появилась надпись двухаршинными буквами «Свобода». Несмотря на все старания полиции, найти людей, сделавших надпись, так и не удалось. Прошло более ста лет, а надпись все на том же месте — раз в пару лет энтузиасты обновляют ее. Она по-прежнему актуальна.