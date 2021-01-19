Альпинисты из Непала первыми в мире взошли на вершину К2 зимой

Таким образом, в мире больше не осталось восьмитысячников, на вершины которых не было бы совершено зимнее восхождение.

Триумф команды непальских альпинистов был омрачен гибелью их испанского коллеги Сержи Минготе. Он находился в другой группе, планировавшей совершить восхождение на К2 на следующий день.