Альпинисты из Непала первыми в мире взошли на вершину К2 зимой

Достижение, которое агентство Seven Summit Treks назвало «величайшим в истории альпинизма», покорилось группе из десяти человек. Покоряя последние метры перед вершиной, альпинисты пели непальский гимн.
Таким образом, в мире больше не осталось восьмитысячников, на вершины которых не было бы совершено зимнее восхождение.
Триумф команды непальских альпинистов был омрачен гибелью их испанского коллеги Сержи Минготе. Он находился в другой группе, планировавшей совершить восхождение на К2 на следующий день.
К2 — вторая по высоте вершина планеты (8611 метров), находящаяся на границе Китая и Пакистана в горной системе Каракорум. Чогори уступает Эвересту 239 метров, но при этом она гораздо сложнее для восхождения. На четырех альпинистов, достигших ее вершины, приходится один погибший, что делает К2 самой смертельной горой планеты после непальской Аннапурны. По состоянию на январь 2021 года, Чогори унесла жизни 86 альпинистов.
Первое успешное летнее восхождение на К2 совершил итальянский дуэт альпинистов Акилле Компаньони и Лино Лачеделли в июле 1954 года.