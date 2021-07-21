Пункт назначения: лестница в небо

Путь наверх
Эта головокружительная лестница – часть виа-ферраты на горе Доннеркогель в Австрии. В переводе с итальянского виа-феррата означает «железный путь». По сути, это проложенный по скалистому склону маршрут со страховочными тросами, а кое-где – и с металлическими ступеньками. Термин стал популярен после Первой мировой войны: в итальянских Доломитах построили сеть маршрутов, чтобы облегчить солдатам перемещения на больших высотах. Теперь эти тропы позволяют туристам, не обладающим альпинистскими навыками, добираться до живописных вершин.
37 виа-феррат в озерном округе Зальцкаммергут в Австрии
131 метр – длина «лестницы в небо»
6739 метров – высота Доннеркогеля
National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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