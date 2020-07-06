«Каждый раз, когда возвращаюсь, я понимаю, в каком хорошем мире мы живём». Большое интервью исследователя Русского Севера

– Чем привлёк север? Почему именно холода?

У меня это была уже третья экспедиция в Арктику. Впервые я на север попал в 2018 году во время автоэкспедиции в Тикси. Это море Лаптевых, Якутия. В прошлом году я путешествовал на Чукотку, добрался на автомобиле до Певека и немножко не дошёл до мыса Шмидта. И в этом году отправился на Диксон.

Почему север? Во-первых, это не такие попсовые и заезженные места. Соответственно, ехать туда интересно и в некоторой степени становишься первооткрывателем. Ну, конечно, не «перво-», потому что в эти направления уже ездили другие ребята, но их очень мало — количество автомобильных экспедиций на север можно по пальцам пересчитать. Научные экспедиции там, конечно, проводят еще со времен Советского Союза, но, например, фильмов о тех местах, куда я путешествовал, практически нет. Хочется донести до людей эту информацию, снимать красивые кадры и красивый контент: чтобы люди потом смотрели и путешествовали по своей стране.

Другой фактор – это очень суровые условия: морозы, ветра, снега, ну и вообще арктическая зима. Мне в принципе нравится испытывать себя, свою технику и оборудование, получать новый опыт — экстремальный.