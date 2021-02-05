Русские горки: три альтернативы Красной Поляне

Малоснежных зим и внезапных оттепелей здесь не случается, в Шерегеше по-сибирски холодно, и для поездки сюда надо утепляться как следует. Но зато благодаря всему этому — морозам, низким высотам, рельефу и тайге, тут практически не бывает лавин. Так что это идеальная стартовая точка для тех, кто хотел бы попробовать покататься вне трасс, но прежде робел. Внетрассовые маршруты доступны прямо от канаток — проезды по прозрачному лесу с полянками и просеками, а для желающих организуют выезды на ратраках и снегоходах к широченным пологим полям нетронутой целины, которых в окрестностях столько, что до весны не выкатать.

Впрочем, хорошо в Геше, как его называют завсегдатаи, не только отчаянным адреналинщикам. В четырех секторах катания на горках Зеленая, Утуя, Курган и Мустаг хватает сине-красных трасс с достаточной протяженностью и уклоном, чтобы было не скучно, но и не слишком сложно. Правда, в пик сезона самые популярные склоны раскатывают в бугры, местами ветра задувают снег до бетонной жесткости, а ратраки не всегда справляются с могучими сибирскими снегопадами, и порой все гости курорта неожиданно для себя становятся немножко фрирайдерами — но зато и левел-ап по части техники катания гарантирован. Неудобство доставляет разве что чехарда со скипассами: все подъемники принадлежат разным владельцам, приходится покупать отдельные карточки и держать по разным карманам.

Больше всего трасс в секторе А, лучше всего подходит для начинающих и пассажиров с детьми, к нему же прилагается и самая большая и оживленная нижняя поляна с отелями, ресторанами и барами. От нее же стартуют подъемники в сектор В, правда, он часто бывает закрыт из-за ветра. Самые длинные трассы — в секторе Е, где тоже имеется приятная нижняя зона с апрески, музыкой и хипстерскими ресторанчиками с камином и бургерами. А самые бюджетные подъемники работают в секторе F; к тому же, из этой зоны много выходов на лесные маршруты.