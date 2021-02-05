Русские горки: три альтернативы Красной Поляне
Архыз, Карачаево-Черкесия
Новый курорт, который начали активно развивать меньше десяти лет назад, расположен неподалеку от старого доброго Домбая. Но в отличие от последнего, строят Архыз по всем европейским стандартам: с разнообразными по сложности трассами, с разводящими потоки и избавляющими от очередей подъемниками, с безопасными учебными зонами и системами оснежения. Пока еще трасс здесь не так много, но каждый год их количество увеличивается.
Сегодня в Архызе открыты для катания два склона. На южном работают в основном синие и красные трассы, зеленый полигон для начинающих и сноупарк с фигурами и трамплинами. Более сложные, крутые и протяженные спуски северного склона придутся по душе опытным катальщиками, а широкое и пологое зеленое поле у верхней станции канатной дороги «Северное сияние» на высоте 2504 м позволит даже новичкам покататься с красивым панорамным видом, а после хорошего снегопада порадует любителей целины. Правда, стоит заметить, что трассы довольно узкие, а на синих спусках есть довольно крутые черно-красные участки, к которым пока еще не сделано пологих объездов. Для продвинутых предлагаются скитуры в сопровождении гида — и по этой части Архыз уже успел заслужить славу одного из самых интересных курортов в России. В целом трассы здесь хорошо ухожены, подъемники современные и шустрые, а очереди случаются только по выходным в пик сезона. В долгосрочных планах — расширить регион катания до 200 км, открыть обширные зоны для безопасного фрирайда и маркированные скитурные маршруты с ночевками в горных хижинах, словом, все только начинается.
К трассам в Архызе уже прилагается неплохая инфраструктура, которая с каждым сезоном становится все лучше. В строящемся у нижних станций подъемников поселке Романтик есть несколько отелей (правда, места в них надо бронировать сильно заранее — быстро заканчиваются), рестораны, бары, бюджетные столовые и уличные киоски с хот-догами и блинчиками, а на небольшом местном рыночке готовят отличные хычины и чай с горными травами и ягодами. Снаряжение можно оставлять в камере хранения (в шкафчиках есть сушилки для ботинок и перчаток), а машину — на бесплатной парковке. Для самых маленьких предусмотрен детский клуб, горка с ватрушками и каток.
Сам поселок Архыз расположен в 10 км от подъемников, и все пространство между ними сегодня представляет из себя одну большую и бойкую стройку. Новые гестхаусы и мини-отели растут как грибы, и среди них уже можно найти вариант на любой вкус и бюджет — от скромных хостелов до хипстерских зеркальных эко-кабинок и комфортных частных гостиниц с симпатичными интерьерами, хорошим рестораном, баней и бесплатным шаттлом к зоне катания. Поселок и горку связывает скибас, можно добираться на такси — правда, в пиковые часы машину не всегда получается найти быстро. Со всем остальным в поселке Архыз пока так себе — развлечений нет, меню в имеющихся кафе скромное, гулять особо негде, но, опять же, все только начинается. Тем, кто не представляет себе вечера без бутылочки вина, стоит везти мини-бар с собой — в местных магазинах выбор минимальный, а цены космические.
Сезон: с декабря по март
Трассы: 24,5 км
Скипасс: от 1750 руб. в день (есть скидки при покупке онлайн)
Трансфер: 210 км от аэропорта Минвод
Отель: шале «Рахат» расположено в паре километров от зоны катания на берегу реки Архыз, это один из лучших вариантов по части уюта, отличной кухни и соотношения цены и качества. Отель предлагает бесплатный трансфер к подъемникам, а в ресторане готовят, возможно, лучшие на курорте хычины.
Развлечения: при отелях имеются бани и сауны, а в отеле Arkhyz Royal Resort & Spa — большой открытый бассейн, также стоит съездить на горячие источники в Черекесск и Суворовку. Любителям активного отдыха предлагаются полеты на парапланах, катание на снегоходах и квадроциклах и конные прогулки. Можно съездить на экскурсию в астрофизическую обсерваторию РАН и увидеть некогда самые большие в мире радиотелескоп и оптический телескоп БТА, подняться на перевал Пхия, бывший одним из перевалочных пунктов Великого Шелкового пути, или добраться до перевала Гум-Баши, где в ясные дни — сумасшедший вид на Эльбрус и весь Большой Кавказский хребет, а на солнце выходят погреться десятки котиков. Эти и любые другие другие приключения, а также трансферы и экскурсии организует компания Arkhyz Travel.
Апрески: «Трамплин — 1650», расположенный в поселке Романтик, лучшее место для обеда во время катания или ужина после: с обширное и разнообразное меню с кавказскими и европейскими блюдами, прекрасный сервис и большая винная и коктейльная карта — большое дело для Архыза, где в большинстве заведений вообще не наливают, соблюдая халяль.
Шерегеш, Кемеровская область
Горная Шория — медвежий угол на юге Кузбасса, где сходятся стенка на стенку отроги Саян, Алтая и Кузнецкого Алатау. Здесь у подножия заросших тайгой сопок и располагается лучший горнолыжный курорт Западной Сибири. Романтики зовут его «сибирской Швейцарией», но здешние горы совершенно не похожи на альпийские хребты. Они невысокие, не тыкают в небо острыми пиками, а мягко подпирают его округлыми макушками. Самая рослая — чуть выше 1600 м, а Зеленая, у подножия которой и расположился Шерегеш — ещё ниже, но горки здешние берут не высотой, а крутизной. И еще — особенным снегом, словно сделанным по заказу специально для райдеров. Он легкий как пух и сухой как пудра, в нем не вязнешь, даже когда он по пояс глубиной, проходишь, как сквозь облако. И еще его невероятно много. Благодаря особому микроклимату Шерегеш засыпан по уши, даже когда у соседей через хребет нет ни снежинки, и снег этот не слёживается и не смерзается, остаётся пухлым даже спустя недели. Отличная каталка здесь с первых ноябрьских дней и до апреля включительно.
Малоснежных зим и внезапных оттепелей здесь не случается, в Шерегеше по-сибирски холодно, и для поездки сюда надо утепляться как следует. Но зато благодаря всему этому — морозам, низким высотам, рельефу и тайге, тут практически не бывает лавин. Так что это идеальная стартовая точка для тех, кто хотел бы попробовать покататься вне трасс, но прежде робел. Внетрассовые маршруты доступны прямо от канаток — проезды по прозрачному лесу с полянками и просеками, а для желающих организуют выезды на ратраках и снегоходах к широченным пологим полям нетронутой целины, которых в окрестностях столько, что до весны не выкатать.
Впрочем, хорошо в Геше, как его называют завсегдатаи, не только отчаянным адреналинщикам. В четырех секторах катания на горках Зеленая, Утуя, Курган и Мустаг хватает сине-красных трасс с достаточной протяженностью и уклоном, чтобы было не скучно, но и не слишком сложно. Правда, в пик сезона самые популярные склоны раскатывают в бугры, местами ветра задувают снег до бетонной жесткости, а ратраки не всегда справляются с могучими сибирскими снегопадами, и порой все гости курорта неожиданно для себя становятся немножко фрирайдерами — но зато и левел-ап по части техники катания гарантирован. Неудобство доставляет разве что чехарда со скипассами: все подъемники принадлежат разным владельцам, приходится покупать отдельные карточки и держать по разным карманам.
Больше всего трасс в секторе А, лучше всего подходит для начинающих и пассажиров с детьми, к нему же прилагается и самая большая и оживленная нижняя поляна с отелями, ресторанами и барами. От нее же стартуют подъемники в сектор В, правда, он часто бывает закрыт из-за ветра. Самые длинные трассы — в секторе Е, где тоже имеется приятная нижняя зона с апрески, музыкой и хипстерскими ресторанчиками с камином и бургерами. А самые бюджетные подъемники работают в секторе F; к тому же, из этой зоны много выходов на лесные маршруты.
На курорте есть достаточное количество прокатов, фрирайд-школ и гидов, у подъемников дежурят ребята на снегоходах, готовые в ту же минуту умчать вас на вольные снега за умеренную плату. Вся послекатальная жизнь тоже главным образом у подъемников: Геш славится веселыми апрески-тусовками и фестивалями, которых особенно много весной под закрытие сезона — например, легендарный Grelka Fest с лыжным карнавалом и катанием в купальных костюмах. Если поселитесь в поселке Шерегеш, выйдет значительно дешевле, но до подъемников и вечеринок придется добираться на такси.
Сезон: с ноября по апрель
Трассы: 37 км
Скипассы: от 2400 руб. в день за единый скипасс на катание в секторах A, В и Е, от 1000 руб. в день за подъемники в секторе F (есть скидка при покупке утром в первые полчаса после открытия подъемника)
Трансфер: 164 км от аэропорта Новокузнецка
Отель: туристический комплекс «Фристайл» расположен прямо у одноименного подъемника в секторе F, самого бюджетного из всех и единственного, который не закрывается в ветренные дни — эта удобнейшая локация позволяет быстро добраться до вершины Зеленой и кататься на трассах секторов F и А. В пешей доступности от отеля — термальные комплексы, популярные апрески-бары и рестораны, а также нижняя поляна сектора А со всеми ее развлечениями. В самом отеле тоже есть комплекс бань с бассейнами, ресторан, прокат снаряжения (в ассортименте так же есть модели для фрирайда), гостям отеля предоставляется бесплатный завтрак и скидка на скипасс.
Апрески: бар «Горный патруль» имеет в Геше статус культового — именно сюда идут, чтобы найти гида, договориться про фрирайд-вылазку, узнать последние новости и обсудить впечатления после отличного снежного дня. Хорошая кухня, домашние настойки, крафтовое пиво, камин и отличная атмосфера регулярно дополняются живыми концертами, лекциями по технике катания, танцами и веселыми мероприятиями.
Развлечения: на курорте есть несколько банных и термальных центров. Для детей — горки с ватрушками и большая игровая с соляной комнатой в центре Belka Ski Resort, «Йети-парк» при отеле Alpen Club и мини-зоопарк на турбазе «Медвежонок», а для активных — экскурсии, например, поездка на снегоходе к Азасской пещере или скалам Око Шории, полеты на парапланах и воздушном шаре. За организацией любых приключений и трансферов можно обращаться в компанию «Самый сок». Помимо прочего, ребята предлагают авторские туры с выездом к Телецкому озеру, вертолетные экскурсии, фрирайд и занятия в школе снегоходного катания.
Кировск, Мурманская область
Один самых северных горнолыжных курортов России расположен за Полярным кругом, так что проблем со снегом здесь не случается по определению, зимой склоны освещают всполохи северного сияния, а сезон длится почти бесконечно — отлично покататься можно даже на майские праздники. К тому же это тот редкий случай, когда под боком у вас оказываются все блага цивилизации: подъемники стартуют прямо от окраины города. Ну как города — рабочего поселка горно-добывающего комбината, для сотрудников которого в свое время и строились первые трассы на склонах горного массива со сложновыговариваемым названием Кукисвумчорр, южной окраины Хибин. Типовые пятиэтажки, конечно, не альпийская деревушка, но зато и с размещением не бывает проблем даже в пик сезона — всегда можно найти если не отель, так квартиру.
В Кировске целых две зоны катания: ближайшая к городу зовется «Большой Вудъявр», чуть дальше находится «Кукисвумчорр», которую местные зовут «25-й километр». «Вудъявр» (так зовется красивое горное озеро, на берегу которого стоит Кировск) в последние годы получил мощный апгрейд по части инфраструктуры, которая становится все лучше и лучше: здесь работают современные и быстрые подъемники с защитой от снега и ветра, стоит отличное освещение (суровая необходимость в Заполярье, где зимой световой день длится всего пару часов), трассы обрабатывают ратраки, а в этому сезоне появились даже снежные пушки, чтобы латать прорехи на трассах, возникающие порой в пик сезона. На обращенном к городу северном склоне трассы в основном широкие и несложные, есть учебная зона с короткими спусками и ленточным транспортером, на южном боку катание более сложное, интересное и разнообразное, но сноубордистам придется смириться с тем, что до высшей точки (1047 м) поднимает только бугель. Зона катания «Кукисвумчорр» пониже, но покруче, фрирайдеры так любят ее за свободный выход к внетрассовым маршрутам, что готовы мириться со старенькими «швабрами».
Опытным лыжникам и сноубордистам в Кировске предлагают скитур-маршруты — от простых получасовых на Аукуайвенчорре до продолжительных в районах Юкспор, Вудъяврчорр и долины Тахтара, организацией занимается множество местных компаний, с ними же при необходимости можно договориться о прокате снаряжения и лавинного комплекта. В целом же внетрассовые возможности Заполярья вызывают у знающих людей настоящую тахикардию: в кировском фрирайд-меню — пять огромных горных цирков, идеальный для скитура рельеф с плоскими плато и равномерно крутыми стеночками, кулуары с уклоном выше 40 градусов, целинные поля от горизонта до горизонта и снежные подушки высотой в пять этажей. Но стоит учитывать, что погода в Хибинах переменчива и непредсказуема, а из-за высокой лавинной опасности без гида и лавинного комплекта за пределы трасс соваться категорически не рекомендуется.
Поскольку от центра города до нижних станций канатки — 20 минут пешком, вопрос питания можно быстро решить в любое время. Кировские столовые отличаются гуманистическим ценами, а у подъемников есть несколько вполне приличных заведений, предлагающих арктические деликатесы.
Сезон: с ноября по май
Трассы: около 70 км
Скипассы: «Большой Вудъявр» — от 1550 руб. в день (если скидка при покупке онлайн), «Кукисвумчорр» — 1500 руб. в день.
Трансфер: около 30 км от аэропорта «Хибины», 210 км от Мурманска.
Отель: возможно, самая комфортабельная гостиница города — «Северная». Расположена в центре города, ее гостям полагается бесплатный трансфер до подъемников.
Развлечения: катание на снегоходах, экскурсия в бесплатный музейно-выставочный центр «Апатит», музей местного уроженца Венички Ерофеева, Хибиногорский женский монастырь, чья скромная деревянная церковь увенчана амазонитовым крестом, и лопарскую деревню в полярно-арктическом Ботаническом саду, где можно покататься на оленях и пострелять из арбалета. Еще одна местная достопримечательность — комплекс «Снежная деревня» с ледовым лабиринтом, самое большое сооружение из льда и снега в России, романтики даже могут пожениться здесь в ледовом Дворце бракосочетаний.