Как выжить во время ударного паводка в самой глубокой пещере мира? Вспоминает фотограф National Geographic

16 сентября 2018 года, едва мы приступили к завтраку, нас вызвали по проводной связи. Надвигался ударный паводок: у нас оставалось 30 минут.

Мы с ассистентом Джеффом Уэйдом находились на глубине 2100 метров вместе с высококлассными российскими специалистами, командой спелео-клуба «Перово-Спелео». Последние 11 дней мы провели в пещере имени Александра Веревкина в Абхазии. Двумя днями ранее я сфотографировал руководителя экспедиции Павла Демидова, когда он выбирался из донного сифона — глубочайшей точки самой глубокой пещеры в мире.

Ударные паводки начинаются, когда скопившаяся вода внезапно бьет изо всех щелей. Такое часто случается в пещерах, поэтому поначалу мы не придали новости значения (а позже узнали, что наверху неделю шли дожди). Наша восьмиместная палатка находилась в боковом ходу на полпути из колодца. Посчитав, что останемся в стороне от основного потока, мы продолжили завтракать…

Я никогда не забуду этот звук. Было такое чувство, что в наш лагерь вот-вот врежется товарняк. Гул нарастал, все, замерев в изумлении, смотрели в глубь пещеры, гадая, что же появится из темноты. И вдруг прямо рядом с нами обрушился огромный поток воды, уносясь глубоко в колодец. Мы решили подождать и посмотреть, что будет дальше – иногда такие паводки быстро проходят.

Через пару часов один из российских спелеологов, Петр Любимов, заметил бурление воды в глубокой щели на границе лагеря, где мы чистили зубы. Павел с Андреем Шуваловым ушли проверять воду на более глубоких уровнях.

Вскоре после их ухода Петр снова осмотрел щель. Он вернулся сам не свой, и мы все поняли: там было полно воды, и она прибывала. Нужно было действовать, и как можно быстрее. В лагере мы носили флисовые комбинезоны. На них наспех накинули гидрокостюмы «сухого» типа, комбинезон из кордуры и обвязку. Спелеологи привыкли к такой амуниции и оделись быстро, а мы с Джеффом запаниковали и пришлось помогать друг другу влезать в гидрокостюмы. Мое оборудование было разложено по лагерю. Я вытащил карты памяти из камеры, упаковал их в непромокаемый пакет и спрятал в нагрудный карман, а все остальное бросил как есть.

Теперь вода бурлила в каждой щели вокруг лагеря. «Сейчас же уходим!» — сказал я Джеффу.

Мы поторопились обогнуть траверсом 15-метровый провал, который теперь превратился в озеро.Мы шли всего в метре от воды. Я повернулся к Петру и крикнул: «Давай срочно эвакуировать лагерь!».

Он ответил, что подождет Павла и Андрея, а я подумал, что больше никогда его не увижу.