Карстовая пещера Крижна: красота под ногами в Словении
Ее когда-то называли прозаично: Мрзла яма – «холодная пещера». Спуститься под землю можно в общине Лошка-долина – это на юге Словении, вход в пещеру находится у дороги, соединяющей две деревни. В наши дни пещеру называют Крижна – в честь церкви, расположенной неподалеку, популярного у паломников места. Храм стоит на горе высотой 857 метров, здесь расположен огромный карстовый массив: вода с поверхности просачивается через пористые породы, вымывая колоссальных размеров подземные ходы.
Есть свидетельства, что люди побывали в пещере Крижна еще тысячи лет назад: у входа найдены фрагменты керамики бронзового века, а на одной из стен – надпись, которую ученые датируют 1557 годом. В 1838-м лесник Йозеф Цёрер сделал первое описание и зарисовку некоторых ходов пещеры.
Поворотным в исследовании Крижны стал 1878 год: австрийский геолог Фердинанд фон Хохштеттер в разных местах выкопал 4600 костей, оставшихся от сотни пещерных медведей. Его команде удалось собрать два полных скелета, которые были выставлены в Музее естествознания в Вене. Через год, в ходе второго этапа раскопок Хохштеттера, археолог Йозеф Сомбаты нарисовал первую подробную карту пещеры.
На протяжении 80 с лишним лет, до тех пор пока в пещере не обнаружили озера, Крижна была известна именно благодаря медвежьим остаткам. В эпоху плейстоцена четыре вида пещерных медведей – были они, надо сказать, гораздо крупнее своих современных собратьев –
населяли большую часть Европы, а вымерли они 26 тысяч лет назад, еще до пика последнего ледникового периода. Поколения медведей залегали на зимнюю спячку в сухих пещерах на территории современной Словении.
Одну из частей Крижны прозвали Медвежьим проходом: там, пока вход не завалило оползнем, обитали пещерные медведи вида Ursus ingressus, мигрировавшего из Азии около 50 тысяч лет назад.
После находок Хохштеттера пещерой стали интересоваться туристы, а в продаже появились сталактиты, отломанные в Крижне.
Учитывая популярность Крижны, удивительно, впрочем, другое: почему-то долгое время все внимание было сосредоточено на сухопутных ходах, никто не исследовал длинные, заполненные водой туннели, по которым можно передвигаться на лодке.
Только в 1926 году Макс Презель, учитель старших классов люблянской школы, взял лодку и вместе с ребятами из своего научного кружка впервые проплыл по подземным лабиринтам Крижны. Экспедиция длилась несколько дней, лодка прошла по нынешнему Озерному проходу до Кальварии – места, где сливаются два подземных потока. Инициативу учителя подхватили члены Люблянского спелеологического общества: между 1927 и 1934 годами они тоже спускались под землю, чтобы разведать водные пути Крижны.
Кроме исследователей, пещеру начали активно посещать туристы: появилось множество желающих попробовать прогулки на лодках по кристально чистым озерам в окружении сталактитов. А перед Второй мировой войной интерес к подземным ходам пробудился и у военных: в 1940 году югославская армия оборудовала подъездную дорогу и расширила вход в пещеру, чтобы ее можно было использовать в качестве склада и укрытия.
National Geographic Россия №213, октябрь 2021Подробнее об этом номере
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