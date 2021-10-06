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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Спелеология

Карстовая пещера Крижна: красота под ногами в Словении

Текст: Марко Симич | Фотографии: Питер Гедей
06 октября 2021
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Кальвария – это самая впечатляющая часть пещеры Крижна. Подземную галерею украшают каскады натечных карбонатных отложений и озеро на слиянии двух потоков.
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Вымытые водой вертикальные желоба украшают стены прохода Дежмана. На фото – спелеолог Янес Церер.
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Озерный проход заканчивается понором – так называют определенный тип воронок. Ручей то пересыхает, то затопляет проход
Одно из самых живописных мест на юге Словении без малого 500 лет надежно хранит свои тайны.

Ее когда-то называли прозаично: Мрзла яма – «холодная пещера». Спуститься под землю можно в общине Лошка-долина – это на юге Словении, вход в пещеру находится у дороги, соединяющей две деревни. В наши дни пещеру называют Крижна – в честь церкви, расположенной неподалеку, популярного у паломников места. Храм стоит на горе высотой 857 метров, здесь расположен огромный карстовый массив: вода с поверхности просачивается через пористые породы, вымывая колоссальных размеров подземные ходы.

Есть свидетельства, что люди побывали в пещере Крижна еще тысячи лет назад: у входа найдены фрагменты керамики бронзового века, а на одной из стен – надпись, которую ученые датируют 1557 годом. В 1838-м лесник Йозеф Цёрер сделал первое описание и зарисовку некоторых ходов пещеры.

Поворотным в исследовании Крижны стал 1878 год: австрийский геолог Фердинанд фон Хохштеттер в разных местах выкопал 4600 костей, оставшихся от сотни пещерных медведей. Его команде удалось собрать два полных скелета, которые были выставлены в Музее естествознания в Вене. Через год, в ходе второго этапа раскопок Хохштеттера, археолог Йозеф Сомбаты нарисовал первую подробную карту пещеры.

На протяжении 80 с лишним лет, до тех пор пока в пещере не обнаружили озера, Крижна была известна именно благодаря медвежьим остаткам. В эпоху плейстоцена четыре вида пещерных медведей – были они, надо сказать, гораздо крупнее своих современных собратьев –
населяли большую часть Европы, а вымерли они 26 тысяч лет назад, еще до пика последнего ледникового периода. Поколения медведей залегали на зимнюю спячку в сухих пещерах на территории современной Словении.

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Спелеолог Клемен Суша осматривает челюсть вымершего пещерного медведя, найденную в породе Медвежьего прохода.
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Ручей течет по пещере, вымывая естественные барьеры, разделяющие большинство озер в этой системе.

Одну из частей Крижны прозвали Медвежьим проходом: там, пока вход не завалило оползнем, обитали пещерные медведи вида Ursus ingressus, мигрировавшего из Азии около 50 тысяч лет назад.

После находок Хохштеттера пещерой стали интересоваться туристы, а в продаже появились сталактиты, отломанные в Крижне.

«Возмутительно, что эту торговлю не запретят! Можно подумать, что сталактит вырастает ежегодно, как цветок! Когда люди поймут, что не надо грабить пещеры?» (газета Planinski vestnik, 1908 г.)

Учитывая популярность Крижны, удивительно, впрочем, другое: почему-то долгое время все внимание было сосредоточено на сухопутных ходах, никто не исследовал длинные, заполненные водой туннели, по которым можно передвигаться на лодке.

Только в 1926 году Макс Презель, учитель старших классов люблянской школы, взял лодку и вместе с ребятами из своего научного кружка впервые проплыл по подземным лабиринтам Крижны. Экспедиция длилась несколько дней, лодка прошла по нынешнему Озерному проходу до Кальварии – места, где сливаются два подземных потока. Инициативу учителя подхватили члены Люблянского спелеологического общества: между 1927 и 1934 годами они тоже спускались под землю, чтобы разведать водные пути Крижны.

Кроме исследователей, пещеру начали активно посещать туристы: появилось множество желающих попробовать прогулки на лодках по кристально чистым озерам в окружении сталактитов. А перед Второй мировой войной интерес к подземным ходам пробудился и у военных: в 1940 году югославская армия оборудовала подъездную дорогу и расширила вход в пещеру, чтобы ее можно было использовать в качестве склада и укрытия.

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В 1930 году члены Спелеологического общества Любляны позировали с югославскими солдатами, чей гарнизон находился неподалеку, на границе с Италией.
Фото: Архив Спелеологического общества Любляны
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В 1934 году, чтобы осветить великолепие Кальварии, фотограф Франци Бар поджег магниевую ленту, которая горит медленно и ярко.
Фото: Архив Спелеологического общества Любляны
National Geographic Россия №213, октябрь 2021

National Geographic Россия №213, октябрь 2021

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