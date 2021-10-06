Карстовая пещера Крижна: красота под ногами в Словении

Ее когда-то называли прозаично: Мрзла яма – «холодная пещера». Спуститься под землю можно в общине Лошка-долина – это на юге Словении, вход в пещеру находится у дороги, соединяющей две деревни. В наши дни пещеру называют Крижна – в честь церкви, расположенной неподалеку, популярного у паломников места. Храм стоит на горе высотой 857 метров, здесь расположен огромный карстовый массив: вода с поверхности просачивается через пористые породы, вымывая колоссальных размеров подземные ходы.

Есть свидетельства, что люди побывали в пещере Крижна еще тысячи лет назад: у входа найдены фрагменты керамики бронзового века, а на одной из стен – надпись, которую ученые датируют 1557 годом. В 1838-м лесник Йозеф Цёрер сделал первое описание и зарисовку некоторых ходов пещеры.

Поворотным в исследовании Крижны стал 1878 год: австрийский геолог Фердинанд фон Хохштеттер в разных местах выкопал 4600 костей, оставшихся от сотни пещерных медведей. Его команде удалось собрать два полных скелета, которые были выставлены в Музее естествознания в Вене. Через год, в ходе второго этапа раскопок Хохштеттера, археолог Йозеф Сомбаты нарисовал первую подробную карту пещеры.

На протяжении 80 с лишним лет, до тех пор пока в пещере не обнаружили озера, Крижна была известна именно благодаря медвежьим остаткам. В эпоху плейстоцена четыре вида пещерных медведей – были они, надо сказать, гораздо крупнее своих современных собратьев –

населяли большую часть Европы, а вымерли они 26 тысяч лет назад, еще до пика последнего ледникового периода. Поколения медведей залегали на зимнюю спячку в сухих пещерах на территории современной Словении.