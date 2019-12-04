Составлен первый в России атлас пещер

Коллектив ученых и выпускников МГУ им. М.В.Ломоносова в сотрудничестве со специалистами институтов РАН разработал Атлас пещер России

Атлас иллюстрирован 950 фотографиями, содержит 168 топосъемок пещер, более 30 таблиц и 60 карт и схем. Практически все карты пещер были написаны специально для издания.

В издании приводятся сведения о геологии, минералогии, гляциологии, археологии, палеонтологии, биологии и происхождении пещер, истории их открытия и исследований. Кроме того, затрагиваются вопросы экологии, охраны и рационального использования пещер.