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Спелеология

Составлен первый в России атлас пещер

Интерфакс
04 декабря 2019
Юрьевская пещера
Фото: Wikimedia Commons
Коллектив ученых и выпускников МГУ им. М.В.Ломоносова в сотрудничестве со специалистами институтов РАН разработал Атлас пещер России

Издание содержит перечень 442 крупнейших (длиннее 500 метров и глубже 100 метров) пещер России и подробные описания 176 пещер включая карстовые, лавовые, ледниковые, гравитационные, волноприбойные и другие.

Атлас иллюстрирован 950 фотографиями, содержит 168 топосъемок пещер, более 30 таблиц и 60 карт и схем. Практически все карты пещер были написаны специально для издания.

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В издании приводятся сведения о геологии, минералогии, гляциологии, археологии, палеонтологии, биологии и происхождении пещер, истории их открытия и исследований. Кроме того, затрагиваются вопросы экологии, охраны и рационального использования пещер.

«Данная книга является фактически энциклопедией современных знаний о пещерах России, и процессах, происходящих в них. Она не имеет аналогов среди спелеологической литературы, выпущенной ранее в России и СССР, и практически не имеет аналогов в мире», – Александр Гусев, ведущий научный сотрудник МГУ и один из составителей атласа.

Атлас, как ожидают его создатели, будет интересен спелеологам, карстологам, а также специалистам смежных областей: геологам, географам, биоспелеологам, экологам, палеонтологам, археологам.

Издание разработано по инициативе и при финансовой поддержке Русского географического общества.