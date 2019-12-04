Составлен первый в России атлас пещер

Издание содержит перечень 442 крупнейших (длиннее 500 метров и глубже 100 метров) пещер России и подробные описания 176 пещер включая карстовые, лавовые, ледниковые, гравитационные, волноприбойные и другие.
Атлас иллюстрирован 950 фотографиями, содержит 168 топосъемок пещер, более 30 таблиц и 60 карт и схем. Практически все карты пещер были написаны специально для издания.
Уникальный “Атлас пещер России”: будет второе издание https://t.co/nW9BAeTs1U pic.twitter.com/giUzucapeJ— Агрегатор - КрымPRESS (@CrimeaPRESS) December 4, 2019
В издании приводятся сведения о геологии, минералогии, гляциологии, археологии, палеонтологии, биологии и происхождении пещер, истории их открытия и исследований. Кроме того, затрагиваются вопросы экологии, охраны и рационального использования пещер.
Атлас, как ожидают его создатели, будет интересен спелеологам, карстологам, а также специалистам смежных областей: геологам, географам, биоспелеологам, экологам, палеонтологам, археологам.
Издание разработано по инициативе и при финансовой поддержке Русского географического общества.