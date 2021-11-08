Суровые будни полярной экспедиции: жизнь на льдине и готовность ко всему

Вмерзший в морской лед ледокол Polarstern («Полярная звезда») дрейфовал почти год. На борту – около сотни ученых и членов команды. Все вместе они противостояли полярной зиме и изучали климатические перемены в Арктике. Я тоже была там – фотографировала первый этап экспедиции MOSAiC (Мультидисциплинарная дрейфующая обсерватория для изучения арктического климата). Эта долгая и масштабная полярная экспедиция стала для меня необычным опытом.

Четыре года назад, во время первой в жизни полярной командировки, лед и холод очаровали меня. Вскоре после этого я услышала об экспедиции MOSAiC – и поняла, что непременно должна туда попасть.

К тому времени как 20 сентября 2019 года Polarstern вышел из норвежского порта Тромсе, я уже побывала в девяти других полярных экспедициях. В MOSAiC все было сложнее и суровее. Судно, которому намеренно дали вмерзнуть в глыбу морского льда, дрейфовало к Северному полюсу зимой (в это время года лед толще). Если бы что-то пошло не так, подмога добиралась бы до нас две или три недели, и еще столько же времени заняло бы возвращение в цивилизацию. От нас требовалась готовность решать все проблемы самим. Неважно, что случилось: кто-то упал в ледяную воду, заполучил сердечный приступ, ну или на судне начался пожар. Кстати, с зубной болью в экспедиции старались разобраться превентивно – меня, например, попросили заранеее удалить зубы мудрости.

Обучение началось задолго до отплытия. Для нас создавали худшие из возможных сценариев и учили с ними справляться. Во время шторма (искусственно созданного в учебном бассейне) мы прыгали в бурную воду и, преодолевая волны, плыли к спасательному плоту. В темноте! Разглядеть что-то во мраке удавалось только при вспышках молний; оглушающий ветер и гром не позволяли общаться друг с другом. Еще для нас имитировали встречу с белым медведем: мы учились стрелять из винтовки и пускать сигнальную ракету в полной темноте, пока вокруг кричали люди. Во время этой подготовки мне случалось плакать от усталости.

На каждом тренинге я побывала дважды – как участница и как фотограф. Тяжелее всего дались уроки пожаротушения. Мы учились тушить огонь и спасать людей, увешанные 30 килограммами снаряжения. Все происходило в специальных комнатах, где огонь можно контролировать, а температура достигает 120°C. Каждый участник находился в раскаленном помещении около десяти минут, мне же, чтобы сделать кадры, приходилось стоять там часами, обливаясь потом.

Но мне все понравилось! Оказалось, это важно: научиться позаботиться о себе и своих коллегах в экстремальных условиях – и заодно понять границы своих собственных возможностей. Я даже вызвалась добровольцем на тренинг по выживанию во льдах: нашу группу в 14 человек на несколько дней высадили на норвежском архипелаге Шпицберген. Нам пришлось придумывать, как распределить между собой ограниченное снаряжение (пять спальных мешков), добыть воду и не попасть в лапы трем тысячам белых медведей, которые обитают в округе. К концу обучения я чувствовала себя изнуренной, но готовой к предстоящей экспедиции.

На льдину, которая должна была стать нашим домом, мы прибыли 4 октября – в один из последних дней, когда солнце еще поднималось над горизонтом. Вскоре все вокруг погрузилось во мрак – наступила полярная ночь. Луну и звезды часто затягивало облаками, единственные источники света на которые можно было положиться, – прожектор Polarstern и наши налобные фонари.