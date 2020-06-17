В Йеллоустоуне нашли клад на $1 000 000. Коллекционер Форрест Фенн спрятал его там 10 лет назад
В Скалистых горах национального парка Йеллоустоун (США) нашли клад стоимостью $1 000 000, спрятанный коллекционером Форрестом Фенном из Санта-Фе. Об этом рассказал сам Фенн.
87-летний мужчина был арт-директором, коллекционером, археологом-самоучкой и ветераном Вьетнама. Коллекционер решил спрятать клад в конце 1990-х, после того, как у него диагностировали рак. Шансы на выздоровление были невелики, и мужчина решил оставить о себе особую память. Развитие болезни удалось остановить, но свою задумку Фенн всё же реализовал.
В своей автобиографии «Страсть погони» («The Thrill of the Chase», 2010) он рассказал о старинном бронзовом сундуке с драгоценными камнями, ювелирными изделиями и золотыми монетами. В нем также были и необычные артефакты: фигуры доколумбовых животных, доисторические «зеркала» из кованого золота и древние китайские лица, вырезанные из нефрита. Общая стоимость клада, по его словам, составляла $3 000 000, но к 2013 году она могла вырасти до $5 000 000.
Сокровища были спрятаны в Скалистых горах — хребте, протяженностью около 4 800 км и площадью 991 691 км².
«Никто не знает, где он спрятан. Если я умру завтра, то унесу эту тайну с собой в могилу», — писал Фенн, пообещав, что, если клад никто не найдёт, он вернется за ним, когда стоимость сокровищ вырастет до $10 000 000.
С кладом связаны и трагедии: по крайней мере четыре человека погибли, разыскивая его. В 2017 году полиция Нью-Мексико обнаружила тело пастора из Колорадо, который исчез во время поиска сокровищ. Родственники погибших призывали Финна прекратить квест, но сам коллекционер не соглашался, объясняя, что зарыл клад и оставил подсказки, чтобы «подарить людям надежду».
Фенна рассказал, что с ним связался нашедший сундук человек, и в подтверждение находки прислал фотографию. Раскрывать свою личность кладоискатель не захотел, но признался, что в поисках ему помогло стихотворение-подсказка из книги коллекционера.
Коллекционер признался, что не знает, как воспринимать долгожданное обнаружение сокровищ: «Я чувствую себя наполовину радостным, и наполовину грустным — ведь приключение окончено».
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