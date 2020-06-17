В Йеллоустоуне нашли клад на $1 000 000. Коллекционер Форрест Фенн спрятал его там 10 лет назад

В Скалистых горах национального парка Йеллоустоун (США) нашли клад стоимостью $1 000 000, спрятанный коллекционером Форрестом Фенном из Санта-Фе. Об этом рассказал сам Фенн.

87-летний мужчина был арт-директором, коллекционером, археологом-самоучкой и ветераном Вьетнама. Коллекционер решил спрятать клад в конце 1990-х, после того, как у него диагностировали рак. Шансы на выздоровление были невелики, и мужчина решил оставить о себе особую память. Развитие болезни удалось остановить, но свою задумку Фенн всё же реализовал.

В своей автобиографии «Страсть погони» («The Thrill of the Chase», 2010) он рассказал о старинном бронзовом сундуке с драгоценными камнями, ювелирными изделиями и золотыми монетами. В нем также были и необычные артефакты: фигуры доколумбовых животных, доисторические «зеркала» из кованого золота и древние китайские лица, вырезанные из нефрита. Общая стоимость клада, по его словам, составляла $3 000 000, но к 2013 году она могла вырасти до $5 000 000.