Когда я еще только мечтал о серфинге, увидев в начале 90-х фильм «На гребне волны», я и не думал, что он всегда был у меня под носом — прямо на Финском заливе. То, что это мои, домашние волны, мне очень нравится, хотя качество их, конечно, оставляет желать лучшего. Но в России много мест, где можно найти куда лучшие волны.

В Калининграде очень стабильные условия для катания — здесь открытая Балтика, мягкий климат, можно чаще кататься, волны качественные. Для новичков есть возможность пройти обучение и взять доску в прокате.

В поселке Териберке Мурманской области есть волны; это место уникально тем, что сюда, на открытое Баренцево море можно доехать на машине. На полуострове Рыбачий условия еще лучше, но зато и добираться сложнее — на автомобиле уже не доедешь.

Во Владивостоке отличное катание везде — от острова Русский, куда мост построили, до других, более отдаленных спотов.