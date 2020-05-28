«В Питере ставим шесть минивэнов в ряд, и всем сразу понятно – серферы приехали». Сергей Расшиваев – о том, как серфинг становится образом жизни
Где лучше кататься?
Два года назад мы с друзьями сняли полнометражный фильм «Прибой»: проехали от Калининграда до Курильских островов и от Каспия до Северного-Ледовитого океана.
Россию омывает 13 морей, возможности для серфинга определенно есть; правда, до многих из этих мест очень трудно добираться, мы и сами не везде еще побывали. У нас были премьеры в разных городах, и в Архангельске мне как раз задали этот вопрос: где лучше всего кататься на серфе? На что я ответил: «Мы же на Белом море, о чем еще думать — иди и катайся». «Да нет, ну какие тут волны…» — слышу в ответ. А потом прошло два года с момента премьеры, и эти ребята присылают мне в Инстаграм видео, как они катаются на Белом море.
Я и сам раньше думал, что у нас нет подходящих условий для серфинга. А сейчас мне очень нравится кататься в Питере.
Когда я еще только мечтал о серфинге, увидев в начале 90-х фильм «На гребне волны», я и не думал, что он всегда был у меня под носом — прямо на Финском заливе. То, что это мои, домашние волны, мне очень нравится, хотя качество их, конечно, оставляет желать лучшего. Но в России много мест, где можно найти куда лучшие волны.
В Калининграде очень стабильные условия для катания — здесь открытая Балтика, мягкий климат, можно чаще кататься, волны качественные. Для новичков есть возможность пройти обучение и взять доску в прокате.
В поселке Териберке Мурманской области есть волны; это место уникально тем, что сюда, на открытое Баренцево море можно доехать на машине. На полуострове Рыбачий условия еще лучше, но зато и добираться сложнее — на автомобиле уже не доедешь.
Во Владивостоке отличное катание везде — от острова Русский, куда мост построили, до других, более отдаленных спотов.
Махачкала и Каспийск в Дагестане — там тоже можно отлично посерфить, есть школа и прокат, по всему побережью можно найти неплохие споты.
Крым, Сочи, Анапа, Лазаревское, Адлер — везде есть волны. Черное море — это тоже отличный вариант, и есть своя инфраструктура для серферов.
Камчатка, Курильские острова, Японское море, Владивосток — отличные условия, но добираться, конечно, далеко и дорого.
Вообще для серфинга вполне подходит любой крупный водоем. Мы и на Ладоге в Питере катаемся. Еще не успели освоить Байкал, но и там тоже есть волны.
Другой вопрос, что инфраструктура для серфинга в большинстве этих мест отсутствует. Но в России сейчас все очень активно развивается: рано или поздно кто-то созреет, захочет своей страстью поделиться и начнет давать уроки и как-то организовывать сообщество вокруг себя. Даже сейчас достаточно вариантов для домашнего серфинга — прокат и школы уже есть в Калининграде, в Питере, во Владивостоке, на Камчатке, в Крыму, на Сахалине и в Махачкале.
Существует Российская федерация серфинга, которая существует с 2008 года, а в 2016-м была официально признана государством. Сейчас серфинг — это олимпийский вид спорта, можно получать по нему разряды. Но Федерация больше отвечает за развитие серфинга как вида спорта и не занимается коммерческими школами — это происходит на уровне людей, которые просто хотят свою жизнь и работу связать с серфингом. Энтузиасты в разных городах сами берут в свои руки организацию школ и прокатов. По сути так и должно быть: лучше делать самому, чем ждать помощи от государства. Там очень много разных нормативов, правил и формальностей, а когда ты делаешь коммерческую школу — все просто и понятно.
Где учиться серфингу за границей?
Почти все поколение первых российских серферов ездило учиться за границу, а потом уже возвращались и катались дома, используя полученные навыки. Я первый раз встал на серф в Португалии, там прекрасные условия для новичков. Это было в Алгарве, на самой юго-западной точке Европы. И хотя я и океанолог, я даже не догадывался, что там можно кататься — думал, что серфинг есть только на Гавайях или в Калифорнии. Для меня это в принципе была первая поездка за границу, и я был в полном шоке от этого другого мира. И с этого момента в моей голове начались необратимые последствия, которые привели к тому, что я всю свою деятельность связал с серфингом. Это было почти 13 лет назад, я с тех пор только этим и занимаюсь.
После Португалии была Доминикана, там находится первая русская школа серфинга, основанная в 2002 году.
Бали, естественно, отлично подходит для новичков. В Европе, кроме Португалии, много мест — Испания, Франция, Канарские острова. Если говорить о Латинской Америке, то это Эквадор, Мексика, Перу.
Спотов для начинающих по всему миру — тьма. Для первых шагов самое главное, чтобы были опытные инструкторы и песчаный пляж. Каменистое дно, галька — это уже более травмоопасно, особенно, когда только осваиваешь серф, часто ошибаешься и падаешь.
Лучшие места для более опытных
В основном, это тропические островные государства, которые находятся посреди океана. Когда туда приходят волны, они почти не страдают от рельефа дна. Вся энергия океана выливается в них — это большие, мощные волны, которые так нравятся серферам.
Я обычно несколько раз в год езжу на Мальдивы — и там лучшие волны из тех, что я видел. Там нет условий для новичков, только для тех, кто уже хорошо катается. Волны более качественные, но и чуть более опасные. Отличные волны приходят на Фиджи и Таити. Ну и, конечно, Доминикана, где я по сути и стал серфером — приехал туда, освоив азы катания в Португалии.
Что делать, если приехал с семьей, а они не катаются?
Все зависит от места. Есть такие страны, как Мальдивы, где совершенно нечего делать — ты либо лежишь на пляже, либо серфишь, либо ныряешь. Конечно, все люди разные и кто-то так устает на работе, что готов лежать две недели. Но, в основном, если кто-то хочет взять с собой на Мальдивы свою вторую половину, я всегда предупреждаю: тем, кто не серфит, будет скучно.
Но в таких местах, как Португалия, Франция, Доминикана, Бали будет чем заняться всем членам семьи: есть куча достопримечательностей и развлечений, в такие места не проблема с семьей поехать. И серфинг в этом плане удобен: самое лучшее катание — рано утром, можно кататься до того, как домашние проснутся, и потом проводить день вместе. Поэтому гипотетически семейному отдыху серфинг не должен вредить — если, конечно, найдутся на него силы. Энергии на серфинг тратится очень много, потом хочется только лежать и смотреть фильмы.
Поэтому некоторые наоборот перестают кататься по утрам и выходят только на закате, когда и людей больше, и не такие хорошие условия, как утром. Тут уж каждый решает сам.
Особенности серф-путешествий
Я всегда езжу со своим оборудованием. Пару раз пробовал брать чужие доски, что обернулось полным кошмаром. Всего у меня порядка 15 досок — это немного. В зависимости от того, куда еду, какие там условия, я обычно беру 2-4 доски. Снаряжение, конечно, громоздкое, поэтому любая поездка — это всегда приключение. Особенно, если ты хочешь сэкономить, летишь на самолете, а еще потом приходится вызывать такси и пытаться запихнуть туда доски…
Так что я больше люблю ездить туда, куда можно добраться на своей машине. Раз десять я ездил из Питера до Португалии, до самой крайней точки туда и обратно. Если ехать совсем без перерыва, это занимает около четырех суток, но это если практически не спать. Мне в этом плане хорошо, у меня есть водитель в виде жены, которая ведет ночью, и мы непрерывно сменяемся. Но если нужно остановиться и поспать — с этим нет проблем.
Мы ездим на Volkswagen Multivan. Интересно, что я тестировал много разных машин, но пока мне не дали Multivan, я даже не понимал, почему его считают настоящим символом путешествий и образа жизни серфера. С этим автомобилем у тебя дом в любом месте. Я часто езжу в Сочи на мероприятия, беру с собой несколько комплектов серф-снаряжения, сноуборд, зимние вещи, гидрокостюм. Всегда все помещается и еще остается место, чтобы самому поспать: я всегда беру матрас, одеяла, подушки. Есть адаптер на 220 вольт, чтобы подключить ноутбук и поработать. Есть газовая горелка и набор посуды. А еще — переносной душ, который можно наполнить абсолютно из любого крана. В Европе краны устроены так, чтобы бутылочку нельзя было подставить, но хитрые китайцы придумали мягкие большие канистры, которые можно потом и как душ использовать.
Наш первый Multivan был красно-белого цвета и сразу вызывал ассоциацию с конфетой на палочке, так мы его и назвали — Леденец. Сейчас у нас уже второй автобус, расцветка серебристо-синяя, но имя осталось прежним.
Из того, что больше всего сразу удивило — сколько там технологической начинки. В Multivan есть ощущение, что ты летишь на космолете, особенно ночью. Ставишь его на интеллектуальный круиз-контроль, и он сам оттормаживается, если впереди машина, сам набирает скорость, которая была задана. Датчики ближнего, дальнего света — все работает автономно. Ты просто едешь и рулем крутишь. Мне кажется, еще чуть-чуть, и машины уже сами будут ездить — скажешь ему: «Привет, Леденец! Едем туда-то», и он отвезет.
Когда мы путешествуем по воздуху, то чаще вылетаем из Москвы. Доезжаем из Питера на машине, оставляем ее, а по возвращении — сразу за руль и обратно домой. И нет никакого дискомфорта, нет этого стресса, что ты должен за 9-10 часов доехать домой, чтобы до ночи успеть и выспаться. Едешь как едется, а надоест — можешь остановиться и поспать прямо в салоне.
Это лайфстайл на 100% — просто не хочется никуда спешить. Когда я это попробовал, мне сразу стало понятно, какая должна быть машина у серфера и путешественника — это должен быть минивэн. В Европе образ жизни в минивэнах вообще очень крепко прижился. Как только до побережья доезжаешь, во Франции, Испании, в Португалии — там преимущественно Volkswagen Multivan стоят. И здесь, в Питере, у нас уже у шестерых ребят такие. Мы их обычно в рядок ставим, когда приезжаем кататься. Всем сразу понятно: серферы приехали.