Южный характер

На новом HAVAL JOLION мы отправились по залитому солнцем Краснодарскому краю. За последние годы российский юг преобразился – и превратился в, кажется, вполне себе конкурентноспособную альтернативу модному французскому Провансу.
Бесконечное синее море, плавники дельфинов на горизонте и закатное солнце. Наш полноприводный HAVAL JOLION уверенно забирается по грунтовой дороге все выше и выше.
Мы проверили: компактный кроссовер бренда HAVAL уверенно ведет себя и на горном асфальтовом серпантине, и на проселочных дорогах: крупнейший китайский производитель автомобилей устанавливает на эти машины приемистые двигатели в 150 л. с. с крутящим моментом 230 Н•м при 1500–4400 об/мин.
На нашем пути – устричная ферма, ресторан в скале, семейные винодельни, а еще внушительных размеров винное хозяйство «Абрау-Дюрсо» на берегу озера. Первый урожай винограда здесь собрали еще в 1877 году, а сегодня напитки, которые здесь производят, выигрывают престижные международные конкурсы. Пока мы путешествуем по Краснодарскому краю, новый HAVAL JOLION неизменно притягивает взгляды, люди, идущие куда-то по своим делам, останавливаются, чтобы посмотреть вслед.
Впрочем, кроссовер интересен не только своим внешним видом, но и внутренним наполнением. Уже в базовой версии автомобиль оснащается бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя, климат-контролем, зеркалами с электроприводом и подогревом, а еще удобным 10-дюймовым сенсорный дисплеем.
Что же касается топовой комплектации, то она по набору функций вне конкуренции, если сравнивать с моделями других марок схожей ценовой категории. Купив автомобиль стоимостью меньше двух миллионов рублей, вы, например, получите адаптивный круиз-контроль с ассистентом сохранения и удержания в центре полосы движения, с системой предупреждения о столкновении спереди и функцией помощи при выезде с парковки задним ходом. Кроме того, HAVAL JOLION оснащен ассистентом автономной парковки: кроссовер способен самостоятельно въехать в бокс или выполнить параллельную парковку.
Что интересно, собирают новый кроссовер у нас – на огромном заводе в Тульской области, это первое в стране иностранное предприятие полного цикла. Яркий и мощный HAVAL JOLION начинает свое путешествие по России и, есть уверенность, что этот путь будет удачным.