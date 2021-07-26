Южный характер

На новом HAVAL JOLION мы отправились по залитому солнцем Краснодарскому краю. За последние годы российский юг преобразился – и превратился в, кажется, вполне себе конкурентноспособную альтернативу модному французскому Провансу.

Бесконечное синее море, плавники дельфинов на горизонте и закатное солнце. Наш полноприводный HAVAL JOLION уверенно забирается по грунтовой дороге все выше и выше.

Мы проверили: компактный кроссовер бренда HAVAL уверенно ведет себя и на горном асфальтовом серпантине, и на проселочных дорогах: крупнейший китайский производитель автомобилей устанавливает на эти машины приемистые двигатели в 150 л. с. с крутящим моментом 230 Н•м при 1500–4400 об/мин.