Зимнее путешествие на автомобиле: 10 главных советов от эксперта

Автомобильное путешествие – способ быстро и комфортно добраться до самых незабываемых мест. Снег, лежащий на склонах, как сахарная глазурь, белоснежные скатерти, уходящие за горизонт, чернеющий вдали еловый лес: в зимних путешествиях есть своя неповторимая прелесть, но морозы и дорога предъявляют к путешественнику особые требования. Коварные сугробы, минусовая температура, скользкая трасса – мы составили 10 главных советов, которым нужно следовать в зимнем путешествии, чтобы избежать опасных ситуаций.

Эксперт этой статьи – Алексей Симакин, организатор и участник многих российских и международных автомобильных экспедиций, руководитель экспедиций Adventure Collection и ведущий инструктор Land Rover Experience.

1. Не делать резких движений

Главная опасность в зимнем путешествии — ухудшение сцепления на скользкой, снежной, ледяной дороге. Поэтому нужно быть крайне аккуратным со всеми органами управления автомобилем. Нельзя допускать резких движений: жать на газ, на тормоз, крутить руль. Резкое движение ведет к потере сцепления с дорогой. Чем хуже условия, чем более скользко – тем более плавно нужно действовать. Не медленно, а именно плавно. Иначе вполне вероятно, что машина превратится сначала в санки, а потом и в тыкву. И, разумеется, используйте зимнюю шипованную резину, если планируете поездку вне городов.

Фото: экспедиция Land Rover Adventure Collection в Магадан

2. Поменять привычки

В городах многие привыкли к чистым и не скользким дорогам — их у нас хорошо поливают, очищают. За городом ситуация прямо противоположная. Часто складывается такая ситуация: житель мегаполиса выезжает за пределы условного МКАДА, а привычки вождения и инстинкты остаются те же. Вот тогда водители и попадают в опасные ситуации — не успевают перестроиться и адптироваться к новым условиям. Это нужно помнить.

Фото: экспедиция Land Rover Adventure Collection в Магадан

3. Позаботиться о тросе

Есть и более мелкие, но не менее важные детали, о которых следует позаботиться заранее. Например, нужно знать, где у вашего автомобиля находится место для крепления троса. Сейчас не на всех современных машинах есть петли — часто есть лишь маленький лючок в бампере, его нужно открыть, чтобы потом вкрутить буксировочную проушину, за которую и крепится трос. Если предстоит съезжать с трассы, эту проушину лучше вкрутить заранее. Если вы потом вдруг попадете в сугроб, вкручивать, искать место (и все это на морозе) будет крайне неудобно.

Фото: экспедиция Land Rover Adventure Collection в Магадан

4. Взять теплые вещи (с запасом)

Не забудьте взять теплые вещи на случай экстремальных ситуаций. Алексей Симакин рассказывает: «Как-то мы ехали по трассе Лена — в сторону Якутска. Ночь, зима, на улице -40, машин мало. Видим, что на обочине стоят „жигули“. Остановились, подходим, а там сидят двое — девушка и молодой человек. Они уже разговаривать не могли, до того замерзли. Мы их посадили к себе, налили горячего чаю из термосов. Оказалось, что машина заглохла и они просидели два часа на морозе. Парень тот вообще в поездку отправился в носках и тапочках! Еще бы чуть-чуть, они бы замерзли насмерть! Отправляясь даже в короткое зимнее путешествие, лучше взять с собой побольше теплых вещей, которые помогут не замерзнуть, если что-то пойдет не по плану».

Фото: экспедиция Land Rover Adventure Collection в Магадан

5. Заранее подготовить автомобиль

В сложных зимних условиях автомобиль становится не просто средством передвижения, но еще и средством выживания, поэтому к морозам его необходимо дополнительно подготовить. Как утверждает Алексей Симакин, холод серьезно влияет на техническое состояние транспорта.

Все морозильные камеры, где испытывают автомобили, рассчитаны на температуру до -40. Физические качества автомобиля меняются при этих запредельных температурах. Например, меняется плотность масла, а это большая проблема, которая может привести к тому, что двигатель сломается. Меняются физические свойства металла — он становится хрупким. Меняются физические свойства резиновых соединений — они становятся «дубовыми» и фактически перестают выполнять свою роль. Смазка в подшипниках замерзает, они тоже начинают работать по-другому. На узлах образуется конденсат, который может тут же замерзнуть.

Если вам предстоит серьезная зимняя поездка — нужно готовить автомобиль. По Якутии, например, многие ездят с двойными стеклами — приклеивают вторые стекла, чтобы салон не замерзал. Утепляют радиатор, обматывают специальной пленкой. Многие водители утепляют моторный отсек изнутри и снаружи, утепляют бампера, чтобы машина медленнее остывала. Еще один способ: вывести воздухозаборник в моторный отсек, чтобы он хоть немного засасывал теплый воздух. Без такой подготовки ехать в серьезные морозы нельзя. Специалисты Land Rover Experience рекомендуют обращаться за подготовкой автомобиля к сложным зимним условиям к официальному дилеру: эксперты дадут советы и проведут все необходимые работы.

Фото: экспедиция Land Rover Adventure Collection в Магадан

6. Следить за колеей

Самые опасные ситуации на зимней дороге возникают во время обгонов: тут тебе и ускорение, и торможение, и работа рулем. А еще обгон — это выезд на встречную полосу. Критичный момент – когда вы выскакиваете из колеи и возвращаетесь в нее, машина может повести себя абсолютно непредсказуемо.

Важное правило: при перестроении из колеи в колею нельзя газовать — колеса находятся по разные стороны, в разных дорожных условиях это опасно: нужно двигаться накатом, при помощи силы инерции.

Фото: экспедиция Land Rover Adventure Collection в Магадан

7. Не забыть про лопату, трос и связь

В обязательном списке зимних вещей, как мы уже говорили, — теплое одеяло, термос, кружка, запас еды, удобная и теплая обувь, теплая одежда. Еще должна быть лопата и непременно — качественный трос. Еще обязательно у вас должна быть связь — проверьте, какие операторы ловят в том регионе, где вы будете. Если подозреваете, что связи не будет, нужно кому-то обязательно сказать, куда вы направляетесь, во сколько планируете быть в какой точке, какой у вас маршрут.

В такую экспедицию важно отправляться не на одном автомобиле, а минимум на двух. Если один автомобиль застрянет, второй сможет помочь ему выехать. Возьмите рации – они дадут экипажам возможность общаться между собой в тех местах, где не ловит сотовая связь.

Фото: экспедиция Land Rover Adventure Collection в Магадан

8. Не останавливаться на обочине, остерегаться сугробов

Зимние загородные дороги чистят грейдеры, они счищают снег на обочину, соответственно, обочина растет и там остаются сугробы. Когда вы едете по зимней дороге, может создаться впечатление, что справа от вас большая обочина, но на самом деле это не так — это не обочина, а сугроб. Обочина — сантиметров 40, а снега там на метр, куда машина может свалиться.

Важное правило от Алексея Симакина: на зимней трассе нельзя останавливаться на обочине, лучше дождаться специально очищенной площадки.

9. Не ехать быстрее потока

Чем сложнее условия, тем более аккуратным нужно быть. Скоростной режим должен быть адекватным — нельзя ехать быстрее или медленнее потока, иначе вы провоцируете аварийную ситуацию. Езда со средней скоростью потока — самое безопасное.

Фото: экспедиция Land Rover Adventure Collection в Магадан

10. Не забыть про планирование

И последний совет в этом списке. Как утверждает Алексей Симакин – «лучше переоценить ситуацию, чем недооценить». Подготовка должна быть всегда, и начинается она в голове. Прежде всего нужно получить максимум информации о путешествии — какой предстоит маршрут, какие дороги, какие остановки, температура, сколько дней планируется провести в пути, ну и так далее. Исходя из этих факторов, важно понять: что нужно, чтобы безопасно доехать от старта до финиша.

Зимняя экспедиция – невероятный опыт. В абсолютно любом путешествии, независимо от направления, обязательно будет то, что вам запомнится на всю жизнь. Начиная от сильных морозов и пурги, которые вынуждают вас изменить маршрут и быстро разработать альтернативный путь, и заканчивая невероятным звездным северным небом над головой. Что далеко ходить – посмотрите на северное сияние, которое наблюдали участники экспедиции Land Rover Adventure Collection в Магадан.