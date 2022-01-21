«-50, сугробы с дом, зато машину можно оставлять открытой – не угонят»: как живется автолюбителю за полярным кругом
«Я жил в Норильске в детстве, в юности уехал, а сейчас мне 44. Четыре года как вернулся, все, конечно, забыл, непривычно было вначале. Еле-еле снова привык к постоянной полутьме. Устроился сначала на „Надежду“ (металлургический завод), уволился. Норильск после Москвы — концентрация исключительно сложных условий для водителя и его автомобиля. Зима с суровыми морозами длится восемь месяцев. Ну а средняя температура, например, в январе — минус 45 градусов.
Около трех месяцев у нас тут — пурга и метели, не постоянные, но частые. Людям тяжеловато, машинам тоже. Что касается автомобилей, то они, мне кажется, есть у всех жителей, у каждого третьего — точно. У всех моих знакомых по машине. Другое дело, что часто на автомобиле и не выедешь никуда.
Представь — пурга, -40, выходишь из подъезда. Ветер с ног сносит, лицо за секунды отмораживаешь. Проще дома переждать! Жители Норильска вообще не любят из домов выходить. Ну, а вышел, собрался на машине куда-то поехать — надо поработать. Гаражи мало у кого есть, поэтому обычная ситуация — ты выкапываешь свой драгоценный транспорт из трехметрового сугроба. Лопата! Когда я жил в Москве, то напрочь забыл про нее, а тут и не перезимуешь без лопаты».
«У меня здесь аж три машины — две ГАЗ-3110 с 402 движком (от родственника достались) и старенький дизельный мерседес. На одной «Волге» стоят двойные стекла (мой дядя позаботился). Еще он утеплил пол, двери и позади заднего сиденья тоже утеплитель проложил. Кто-то до сих пор так делает, но большинство все же не заморачиваются. Несмотря на эти все премудрости — заглушишь мотор, и при -50 все равно остынет.
Про то, что машины мы тут часто не глушим сутками — чистая правда. У многих дизельные двигатели, жалеть топливо не привыкли, да и солярку можно найти дешевую.
А еще, в принципе, автомобиль можно и не закрывать вовсе — угонять тут некуда, ездить на ней тоже непонятно где, в тундру что ли? Все угоны у нас такие — подростки взяли покататься. Ну, или на запчасти разбирают, но таких фанатов совсем немного.
С покупкой машины у нас тоже своя специфика. Выбор небольшой, все друг у друга по десять раз уже машины перекупали. За чем-то новым нужно ехать «на материк». Брат недавно ездил так — вез новый «Ниссан сначала до Красноярска, а потом на пароме уже до наших мест. Хочешь купить хорошую машину? Бери отпуск!
В целом, пожив сначала в Норильске, потом в Москве, потом снова в Норильске, хорошо начинаешь понимать, что такое Россия — как она велика и разнообразна: разные концы страны — как разные вселенные со своими законами».