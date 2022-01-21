«-50, сугробы с дом, зато машину можно оставлять открытой – не угонят»: как живется автолюбителю за полярным кругом

«Я жил в Норильске в детстве, в юности уехал, а сейчас мне 44. Четыре года как вернулся, все, конечно, забыл, непривычно было вначале. Еле-еле снова привык к постоянной полутьме. Устроился сначала на „Надежду“ (металлургический завод), уволился. Норильск после Москвы — концентрация исключительно сложных условий для водителя и его автомобиля. Зима с суровыми морозами длится восемь месяцев. Ну а средняя температура, например, в январе — минус 45 градусов.

Около трех месяцев у нас тут — пурга и метели, не постоянные, но частые. Людям тяжеловато, машинам тоже. Что касается автомобилей, то они, мне кажется, есть у всех жителей, у каждого третьего — точно. У всех моих знакомых по машине. Другое дело, что часто на автомобиле и не выедешь никуда.

Представь — пурга, -40, выходишь из подъезда. Ветер с ног сносит, лицо за секунды отмораживаешь. Проще дома переждать! Жители Норильска вообще не любят из домов выходить. Ну, а вышел, собрался на машине куда-то поехать — надо поработать. Гаражи мало у кого есть, поэтому обычная ситуация — ты выкапываешь свой драгоценный транспорт из трехметрового сугроба. Лопата! Когда я жил в Москве, то напрочь забыл про нее, а тут и не перезимуешь без лопаты».