«–40, я вишу на высоте многоэтажки». Мужская работа: альпинист-монтажник на Крайнем Севере
Сергей Кунавин — монтажник связи. По его словам, в какой-то момент перестал брать работу «ниже чем на 50 метрах». Трудится ему приходилось на Крайнем Севере, в Новом Уренгое. Вот несколько цитат из его рассказа.
«Страха высоты у меня нет, даже, наоборот, иногда вверху мне спокойнее, чем внизу. Поэтому, когда появилась возможность устроиться на работу монтажником связи, сразу согласился. Прекрасная возможность целыми днями торчать на высоте, приносить пользу людям, да еще и получать за это деньги. Со временем перестал брать работу ниже чем на 50 метрах. Меня часто спрашивали: зачем ты берешь такую непростую работу? Что и кому хочешь доказать? А мне просто нравится ставить перед собой сложные задачи, решать их».
«Были разные случаи. В такой работе ежедневный риск воспринимается как норма. Например, в Новом Уренгое время поджимало, нужно было протянуть оптический кабель. А по инструкции тянуть такой кабель можно до –15. Когда температура ниже, уже нельзя, может лопнуть. Это катастрофа, он дорогой, запаса нет. Между тем, на улице около –30 и очень сильный ветер. И вот в три часа ночи, я, как самый опытный, высадился на объекте (остальные уехали на другой). Работать промышленным альпинистам в одиночку запрещено, случись что — спасти некому. Работать ночью — тоже запрещено. В сильный ветер — категорически. Но выбора у меня не было — сроки поджимали».
«Когда ты все сделал, закончил работу, спустился в аппаратную, включил — видишь зеленые огоньки. Значит, все работает, значит, я не поломал оптический кабель! Вот счастье.
А потом ты запускаешь базовую станцию и видишь цифры, понимаешь, сколько людей одновременно разговаривают благодаря тебе. Они и не знают, чего тебе стоила эта их возможность — поговорить с близкими, решить какие-то свои вопросы… Но ты сам этой их возможности очень рад, вот что ценно».