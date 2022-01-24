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zorkinadventures

«–40, я вишу на высоте многоэтажки». Мужская работа: альпинист-монтажник на Крайнем Севере

Антон Зоркин
24 января 2022
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Герой этого поста.
Фото: Фото из архива Сергея Кунавина
Заметка про очень интересного читателя блога zorkinadventure — Katana1100 (он же Сергей Кунавин). Меня всегда удивлял этот дисбаланс. Допустим, про певца Диму Билана (просто пришел в голову, ничего личного) знают почти все. А про крутых мужчин вроде Сергея — только работодатели и знакомые. Между тем, именно благодаря Katana1100 в далеких населенных пунктах появилась связь. Люди, например, смогли звонить близким. И чтобы это произошло, Сергей сидел где-то на большой высоте, мерз, леденел, его заваливало снегом.

Сергей Кунавин — монтажник связи. По его словам, в какой-то момент перестал брать работу «ниже чем на 50 метрах». Трудится ему приходилось на Крайнем Севере, в Новом Уренгое. Вот несколько цитат из его рассказа.

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Фото из архива Сергея Кунавина «Минимальная температура при которой мы работали на высоте: –40. Помимо мороза не стоит забывать и про ветер. Подниматься на 70 или 100-метровую башню тяжело физически, поэтому все стараешься сделать за один подъем».

«Страха высоты у меня нет, даже, наоборот, иногда вверху мне спокойнее, чем внизу. Поэтому, когда появилась возможность устроиться на работу монтажником связи, сразу согласился. Прекрасная возможность целыми днями торчать на высоте, приносить пользу людям, да еще и получать за это деньги. Со временем перестал брать работу ниже чем на 50 метрах. Меня часто спрашивали: зачем ты берешь такую непростую работу? Что и кому хочешь доказать? А мне просто нравится ставить перед собой сложные задачи, решать их».

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Фото из архива Сергея Кунавина «Наши задачи — монтировать базовые станции сотовой связи. Нужно снять уже установленные антенны, смонтировать новые, поставить усилители, комбайнеры, протянуть питающие и оптические кабели до антенн. Причем, некоторые вещи можно делать только голыми руками. При –20 это, конечно, не очень приятно. Бригады у нас были по три человека, работали по 18–20 часов в сутки. При монтаже очень многие действия, если уж начал, нужно закончить, перерыв делать нельзя. Поэтому важно все рассчитать так, чтобы начать и завершить работу». На фото: Новый Уренгой.

«Были разные случаи. В такой работе ежедневный риск воспринимается как норма. Например, в Новом Уренгое время поджимало, нужно было протянуть оптический кабель. А по инструкции тянуть такой кабель можно до –15. Когда температура ниже, уже нельзя, может лопнуть. Это катастрофа, он дорогой, запаса нет. Между тем, на улице около –30 и очень сильный ветер. И вот в три часа ночи, я, как самый опытный, высадился на объекте (остальные уехали на другой). Работать промышленным альпинистам в одиночку запрещено, случись что — спасти некому. Работать ночью — тоже запрещено. В сильный ветер — категорически. Но выбора у меня не было — сроки поджимали».

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Фото из архива Сергея Кунавина Уютное рабочее место.

«Когда ты все сделал, закончил работу, спустился в аппаратную, включил — видишь зеленые огоньки. Значит, все работает, значит, я не поломал оптический кабель! Вот счастье.
А потом ты запускаешь базовую станцию и видишь цифры, понимаешь, сколько людей одновременно разговаривают благодаря тебе. Они и не знают, чего тебе стоила эта их возможность — поговорить с близкими, решить какие-то свои вопросы… Но ты сам этой их возможности очень рад, вот что ценно».

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Антон Зоркин

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Редактор National Geographic Россия. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.

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