«–40, я вишу на высоте многоэтажки». Мужская работа: альпинист-монтажник на Крайнем Севере

Фото из архива Сергея Кунавина «Наши задачи — монтировать базовые станции сотовой связи. Нужно снять уже установленные антенны, смонтировать новые, поставить усилители, комбайнеры, протянуть питающие и оптические кабели до антенн. Причем, некоторые вещи можно делать только голыми руками. При –20 это, конечно, не очень приятно. Бригады у нас были по три человека, работали по 18–20 часов в сутки. При монтаже очень многие действия, если уж начал, нужно закончить, перерыв делать нельзя. Поэтому важно все рассчитать так, чтобы начать и завершить работу». На фото: Новый Уренгой.