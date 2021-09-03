5 признаков, что вы вот-вот заснете за рулем: советы от водителя, который проехал вокруг света

Однажды мои друзья разбились насмерть по пути в горы из-за того, что все в машине уснули, все – включая водителя. Когда видишь на дороге аварию, часто думаешь: наверное, водитель был неопытный или излишне самоуверенный. Со мной такого точно не случится! Но в тот раз был прямо противоположный случай. Трагедия случилась с моими знакомыми, в течение последних десяти лет, постоянно, чуть ли не каждый месяц, они гоняли в горы, на море, наматывали тысячи километров без остановок. Все они прекрасно чувствовали наступление усталости и, по-идее, они просто не могли банально заснуть за рулем. И, тем не менее, это случилось.

Я не могу сказать, что я умнее или опытнее кого-то из них. Возраст, опыт, манера вождения у нас у всех плюс-минус одинаковая. Значит, трагедия могла случиться и со мной. Чтобы чувствовать себя в безопасности, мало следовать народной мудрости «устал — отдохни», которую я слышал миллион раз. Вот что значит устал? Вот вся Москва домой после работы уставшая едет, ну и что теперь? Где объективные критерии, когда усталость еще можно спокойно перетерпеть и когда уже точно пора на обочину? Критерии должны быть явными и однозначными.

Сейчас у меня таких критериев пять. Они проверены сотнями бессонных ночей – на машине, на яхте. Если вдруг замечаю за собой хоть один из этих признаков, тут же выхожу из-за руля без раздумий. Меняюсь с напарником, либо, если меняться не с кем, встаю на обочину спать. Потому что дальше ехать нельзя.