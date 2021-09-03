5 признаков, что вы вот-вот заснете за рулем: советы от водителя, который проехал вокруг света
Однажды мои друзья разбились насмерть по пути в горы из-за того, что все в машине уснули, все – включая водителя. Когда видишь на дороге аварию, часто думаешь: наверное, водитель был неопытный или излишне самоуверенный. Со мной такого точно не случится! Но в тот раз был прямо противоположный случай. Трагедия случилась с моими знакомыми, в течение последних десяти лет, постоянно, чуть ли не каждый месяц, они гоняли в горы, на море, наматывали тысячи километров без остановок. Все они прекрасно чувствовали наступление усталости и, по-идее, они просто не могли банально заснуть за рулем. И, тем не менее, это случилось.
Я не могу сказать, что я умнее или опытнее кого-то из них. Возраст, опыт, манера вождения у нас у всех плюс-минус одинаковая. Значит, трагедия могла случиться и со мной. Чтобы чувствовать себя в безопасности, мало следовать народной мудрости «устал — отдохни», которую я слышал миллион раз. Вот что значит устал? Вот вся Москва домой после работы уставшая едет, ну и что теперь? Где объективные критерии, когда усталость еще можно спокойно перетерпеть и когда уже точно пора на обочину? Критерии должны быть явными и однозначными.
Сейчас у меня таких критериев пять. Они проверены сотнями бессонных ночей – на машине, на яхте. Если вдруг замечаю за собой хоть один из этих признаков, тут же выхожу из-за руля без раздумий. Меняюсь с напарником, либо, если меняться не с кем, встаю на обочину спать. Потому что дальше ехать нельзя.
1. Ты четко замечаешь, как моргаешь
Это — однозначный критерий. В обычном состоянии ты совсем не замечаешь, как моргаешь. Если же моргание замедлилось, значит, начал ты отключаться. Немедленно на обочину!
2. Зрение начинает обманывать
В таком состоянии водитель не сразу может определить, что именно он видит перед собой на дороге. То ли фигура человека, то ли столб, то ли тень от дерева... У тебя пограничная стадия: глаза еще открыты, но мозг уже не успевает обработать всю поступающую информацию — он уже спит!
3. Не успеваешь фокусироваться
Пробуешь перевести взгляд с дороги на приборы, и тут же вернуть его обратно на дорогу. Какой там был километраж? А скорость? Еще раз: мгновение – взгляд на приборы, потом снова на дорогу. В нормальном состоянии ты успеваешь усвоить всю информацию, но если засыпаешь, мозг не успевает за глазами. Пора отдохнуть!
4. Лень напрягать мозг и разговаривать
Попробуйте умножить 18 на 3. В нормальном состоянии это не проблема. А вот засыпающему человеку это не то что бы сложно – просто неохота. Лень даже начинать. По той же причине – лень разговаривать. Потому что для этого надо напрягаться, держать в уме нить разговора, подбирать слова.
Кстати, любое разговорное общение неплохо нагружает мозг, заставляет вас взбодриться. Поэтому, правило: кто болтает — тот не уснет. А если в салоне повисла тишина, значит скоро всех срубит. В этот момент тоже пора останавливаться (хотя вам, конечно, кажется, что можно еще ехать.) Вот у моих знакомых ребят именно так и произошло. Судя по регистратору, сперва повисла тишина в салоне, а через некоторое время — авария. Кстати, сильнее всего бодрит не просто пустая болтовня, а беседы на какие-то волнующие темы. Так что запасаемся больными вопросами!
5. Совершаешь мелкие ошибки
Забыл переключиться на ближний? Пора спать. Не можешь вспомнить последний дорожный знак? А предпоследний? Никак? Спать! Остановился на мигающий желтый? На зеленый? Ну, вы поняли...
Главное правило: мозг не выключается сразу, он выключается постепенно. Сперва работает на 100%, потом на 50%, потом на 25% а потом бац — ты уже спишь. Вполне реально отловить этот переход со ста процентов на пятьдесят, если знать как себя проверять на заторможенность сознания.
И все же остается вопрос: если я могу контролировать себя сам, достаточно ли это для безопасной езды на дальние расстояния в одиночку? Честно говоря, не уверен. Подвох еще в том, что вместе с притуплением сознания, притупляется и чувство страха. То есть, ты понимаешь что засыпаешь, по всем критериям ты уже, фактически, на волосок от смерти, причем осознаешь это, но тебе в этот момент вообще не страшно! Потому что мозг-то уже почти спит. И кажется: «Подумаешь, проеду еще десять км до ближайшей заправки, а там и посплю, ну или поменяюсь».
Все признаки, которые я перечислил, конечно, хороши для самоконтроля. Но это скорее необходимое, чем достаточное условие безопасности. Единственным вариантом, в котором я уверен на все 100% – езда с напарником, постоянные беседы. Не столько для того, чтобы оставаться бодрыми, сколько для того, чтобы постоянно контролировать друг друга. Разговор затих? Оба отправляются спать. Да, это очень жесткое правило. Но отступать от него смертельно опасно.