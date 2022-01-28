Африка во время ковида: преподаватель МГУ путешествует следом за матчами Кубка африканских наций по футболу

Сергей Павлюк, кандидат географических наук и преподаватель МГУ: прямо сейчас он путешествует по Африке вслед за играми Кубка африканских наций по футболу. Вот его дорожные записки.

«До границы Либерии и Кот Д’Ивуара (КДИ) добрался уже в темноте. Последние 85 километров — на заднем сиденье мотоцикла. Это очень страшно по местному бездорожью — никогда так не надо делать. Первые 250 километров от Монровии — отличный асфальт, по которому катят перегруженные товаром такси.

Фото: Семен Павлюк

По мере приближения к границе дорога становится лесной тропой. Кроны сейб смыкаются над головой, все небо в звёздах.

Фото: Семен Павлюк

Приехали на какую-то поляну с домиком. Якобы это круглосуточный «малый» пропускной пункт через границу. «Большой», через который идут фуры, уже закрыт на ночь. Вышли пограничники — ребята в растянутых майках, завели внутрь. Спрашивают, что у тебя есть для нас. У меня на этот случай есть целая мантра: выражаю им большой респект за гостеприимство чудесного народа, говорю, что счастлив тут оказаться и расскажу своим студентам, как тут хорошо, какие тут честные люди. Подействовало. Все умиляются, жмут руки, вроде отпускают. Заминка вышла с парнем, который должен ставить штамп. Говорит, не могу — граница-то закрыта.

– То есть надо утром вернуться?

– Нет, она вообще закрыта. Ковид.

– Так у меня специальная виза на этот счёт есть, смотри. И еще именное письмо от консула.

Официально сухопутные границы Кот Д’Ивуара действительно закрыты, но в посольстве в Монровии мне согласились сделать «наземную», когда я показал им письма о том, что я освещаю Кубок Африки. Более того, консул любезно сделал мне письмо на официальном бланке — «месье Павлюка надо пропустить через границу».

Консилиум официальных лиц в майках разной степени растянутости вынес вердикт: пропустить, но штамп о выезде не ставить. В общем, мудро. Виза Либерии у меня однократная — вдруг меня Кот Д’Ивуар не пустит. И тогда вернуть меня легально в Либерию будет затруднительно. Потом мы с моим водителем-мотоциклистом затаскиваем мотоцикл в полузатопленный баркас, перебираемся через небольшую реку. Вспоминаю карту, река — пограничная. Значит, формально я уже в Кот Д’Ивуар.

Фото: Семен Павлюк

Ещё несколько километров по тропкам тропического леса, уворачиваясь от несущихся в лицо лиан, и мы у домика ивуарских погранцов. Они, мягко говоря, шокированы моим появлением:

– Граница закрыта!

– Так мне завтра вернуться?

– Она вообще закрыта!

– А у меня специальная виза есть. А у меня вот именное письмо от консула.

Дальше по цепочке поднимали всю заставу до самого руководства. Раз за разом раздавалось «Лё профессОр де жеографИ. ТелевизиОн спортИв рус. АфрикОн». (Конечно, я всем представляюсь профессором. Во-первых, я не знаю как по-французски преподаватель. А, во-вторых, ещё со времён просмотра «Охотников за привидениями» я знаю: если кто-то спрашивает, бог ли ты — всегда отвечай, что да). В итоге один из пограничников сел вторым пассажиром на мой мотоцикл, и мы поехали на другой пропускной пункт, где меня все же пропустили.

На второй заставе бодрствуют только козы. На стук выходит мужик в костюме Челси. Видимо, будущий электорат Дидье Дрогба, когда тот решит стать президентом страны. История повторяется пока не приходит главный. Все повторяет «непА проблЕм». Это, наверное, хорошо.

В итоге пограничники фотографируют все мои документы и письма, а также меня самого. И пропускают. Штамп, правда, не ставят. Может он на ночь закрыт, а может у них и нет его сейчас — граница-то закрыта. Впервые прошел африканскую границу без штампов на обеих сторонах. Интересно, как меня теперь выпускать будут? Но это будет потом. А пока я добрался до поселка Данане в Кот-д’Ивуар. Купил билет в Ямусукро: должен успеть на матч Кот-д’Ивуар-Египет.

Нашел местный отель за 650 рублей. Страшная дыра, но в номере, это удивительно, есть душ, туалет и вентилятор.

Фото: Семен Павлюк

Почти пугаюсь собственного лица в зеркале — оно восхитительно кирпичного цвета. Кто ездил по грунтовкам, знает как неудобно ехать за машиной, что поднимет хвост пыли, снижая видимость до нуля. А теперь представьте, что вы едете в этом хвосте на мотоцикле — все летит в лицо.

Фото: Семен Павлюк

В общем, как обычно, во мне борются два мнения:

А) Я слишком стар для этого дерьма

Б) Что-то в этом есть».