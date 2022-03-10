Альпинист о том, почему люди погибают в горах. Главная ошибка восходителей

Горного гида и альпиниста Макса Богатырева я знаю давно. Макс был на вершине Эвереста, забирался на Аконкагуа, а я ходил с ним на Эльбрус. Богатырев — «Снежный барс», это неофициальный титул, которым награждаются альпинисты, покорившие высочайшие горы бывшего СССР. Поговорили с Максом про самые частые ошибки альпинистов, которые приводят к трагическим последствиям. Вот что он рассказал.

«Самая распространенная ошибка — излишняя самоуверенность. Не надо совершать подвиги любой ценой. Ни одна гора не стоит обмороженного пальца, а, тем более, жизни человека. Вернуться на гору можно всегда, но при условии, что ты жив и здоров».

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Максим Богатырев

«Наверное, на примере пояснить лучше. Один из многих случаев, которые я видел. Как-то в базовом лагере Конгур Тага (гора в Китае, высота 7 649 метров) встретил двух бельгийцев — с черными от обморожения пальцами. Они спускались с вершины, не дотянули до лагеря, схватили холодную ночевку на высоте чуть более семи тысяч. Холодной называется ночевка, когда ты без палатки и спальника — просто сидишь на горе и выживаешь только за счет физических упражнений, делаешь их, чтобы согреться. Это была их первая ошибка. Нельзя было идти на вершину — нужно было вовремя повернуть назад, когда уже стало понятно, что у них не получится вернуться в светлое время суток».

На следующее утро после холодной ночевки они совершили вторую ошибку — спустились в лагерь на 6200 и остались ночевать там. Тоже неверно! Совершив первую ошибку, нужно было не совершать вторую. Правильно было поступить так: со всей возможной скоростью идти вниз, чтобы спасти те пальцы, которые еще можно спасти (в результате, одному альпинисту отрезали вообще все десять пальцев на руках, а другому восемь). Потом один из них писал мне: «Сходили на гору, а зря. Теперь учимся жить заново».

Всегда нужно трезво оценивать уровень своей подготовки и знаний. В случае необходимости — брать с собой специалиста. Как я уже сказал: вернуться на гору можно всегда, но для этого, нужно быть здоровым и живым.