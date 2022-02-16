Бывший военный, ветеран войны, устроился няней: «Мне 62 года, зарабатываю 120 000 рублей, а жена стыдится моей работы»

Периодически в моем блоге появляются истории военных, как бывших, так и действующих. В комментариях к одному такому посту мы и познакомились с Василием с ником Zlot: он что-то написал про чувство, которое появляется, когда на тебя направляют миномет ГП-25. Разговорились: оказалось у Василия интересная жизнь – он, 62-летний мужчина, прошедший горячие точки, сейчас работает няней в богатой семье, хорошо зарабатывает, но при этом жена видит его совсем в другой роли. Слово, впрочем, самому герою:

«Мне сейчас 62 года, побывал на разных войнах, пока не ушел на гражданку. И на первой и второй Чеченской войне удалось присутствовать. Ранен был, под минометный обстрел попадал, многие прелести войны ощутил на себе. Уже очень долго я на гражданке, но с работой прямо никак не складывалось. Если в начале двухтысячных, только уйдя из армии, я был на коне (мы с приятелем организовали компанию, которая одна из первых начинала заниматься умными домами), то после кризиса 2008 года все полетело куда-то к чертям. Двух сыновей, детей, слава богу, успел вырастить, но и самим с женой еще хорошо пожить хочется. Я и в торговом центре заведующим складом поработал, охранником в поликлинике. Денег мало, каждый раз на дачу едешь и думаешь: надо бы заправиться, а хватит ли финансов?

Живем мы в Москве, квартира своя, но цены же постоянно растут. Жена, конечно, устала от всего этого, от безденежья и отсутствия перспектив. Как было: подруга в Турцию едет на майские, а мы считаем деньги, чтобы купить сифон в ванную — за четыреста рублей.

И вот буквально года три назад что-то произошло — соседи по даче попросили посидеть с их девочками. Один раз подменил родителей, второй. А потом мне их мама говорит:

– Дети от вас в восторге. А мы третью няню уже сменили, не можем найти, не хотите попробовать?

В итоге, я весь июль и август просидел с девочками, 7 и 9 лет. И в лес за грибами ходили, рисовали, болтали. Я и обед могу приготовить и одеть, причесать, двоих детей все-таки с женой вырастили, я много с ними занимался. Жена очень скептически к моей новой работе отнеслась:



– Стыдно. Был воином, а стал нянькой.

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А что такого? Мне и на душе легко, когда я с детьми общаюсь, очень с ними интересно. Да и денег сразу стал в дом приносить. То, бывало, и двадцатке радуешься за месяц, а тут я сразу 70 тысяч в дом принес — и это за неполный рабочий день.

Я, в итоге, уже год так работаю. Причем та первая семья переехала в Сочи во время пандемии, меня другим родителям из рук в руки передали: двое детей, загрузка большая, выходные часто заняты, иногда и ночевать приходится, когда папа с мамой уезжают куда-то. Но денег-то платят 120 000 рублей! Огромная сумма для меня. Ремонт на кухне недавно начали, я машину нашу до ума, наконец, довел. Да и работа мне не в тягость — я не устаю, дети меня многому учат, это большое счастье.

Жена, впрочем, по-прежнему недовольна. И друзьям про мою работу не рассказывает, стыдится, да и мне постоянно говорит, чтобы я подыскал что-то приличное, подходящее по статусу. Представляет меня руководителем, ну или где-то в службе охраны, как некоторые мои бывшие сослуживцы.

А мне, честно говоря, никакой охраны не хочется, навоевался. Кашу молочную сварить, детей накормить, на дачу съездить, да чтобы в кошельке деньги были: вот и вся моя жизнь сейчас и я вполне счастлив».