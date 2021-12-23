Чего больше всего боятся крутые дальнобойщики: пять главных страхов на дорогах России

«Мне страшно за жену и детей, у меня мальчик и девочка. Вдруг с ними что-то случится, а я далеко буду, помочь не смогу? Был тут случай, жена звонит, а я в двух тысячах километрах от дома. „Горим, пожар!“. То ли проводка полыхнула, то ли еще что-то, не выяснили. Слава богу, несильный огонь был, но полдня у соседей с детьми они проторчали. Хочется быть рядом в сложные ситуациях, а меня, бывает, по две недели дома нет».