Чего больше всего боятся крутые дальнобойщики: пять главных страхов на дорогах России
Страх №1. Кто боится: Зырянов Олег, Екатеринбург, 41 год
«За рулем 16 лет, но, по-прежнему, как и в самом начале, боюсь вылететь на обочину. Меня даже не риск травмироваться беспокоит, я боюсь повредить груз, машину, соответственно, влезть в долги. У меня был в жизни случай — шесть лет раздавал долги, считал каждую копейку. Больше не хочу так жить».
Страх №2. Кто боится: Андрей Ворошилов, Москва, 45 лет
«Мне страшно за жену и детей, у меня мальчик и девочка. Вдруг с ними что-то случится, а я далеко буду, помочь не смогу? Был тут случай, жена звонит, а я в двух тысячах километрах от дома. „Горим, пожар!“. То ли проводка полыхнула, то ли еще что-то, не выяснили. Слава богу, несильный огонь был, но полдня у соседей с детьми они проторчали. Хочется быть рядом в сложные ситуациях, а меня, бывает, по две недели дома нет».
Страх №3. Кто боится: Arnold18, Новосибирск, 55 лет
«Боюсь отравиться. Нет, правда. Как-то я на трассе поел: суп, кашу с мясом, компот. Место, причем, проверенное, много кто из знакомых туда заходит. Перекусил — и две недели в инфекционной больнице провалялся. Похудел на 12 килограммов, намучился. Сейчас, на сколько бы я не ехал, пусть на неделю, сам себе еду готовлю заранее. Здоровье дорого!».
Страх №4. Кто боится: Аноним, Нижний Новгород, 39 лет
«Я очень боюсь, что жена потеряет ко мне интерес. Станет ей скучно, что муж все время дома отсутствует. Детей у нас нет, сидит в квартире одна после работы. А куда, с другой стороны мне идти? Моя профессия — руль, я так деньги зарабатываю. Сейчас расценки снизились, а цена на бензин выросла, но не трудиться нельзя. Правда, волноваться насчет жены я меньше не стал».
Страх №5. Антон Васин, Владивосток, 46 лет
«Людей. На дорогах, как и везде, много странных и озлобленных людей, которым непонятно что может взбрести в голову. Были у меня очень неприятные случаи, еле ноги уносил. В рейсе я стараюсь особенно ни с кем не общаться, не останавливаться лишний раз: такое у меня правило безопасности».