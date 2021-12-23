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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
zorkinadventures

Чего больше всего боятся крутые дальнобойщики: пять главных страхов на дорогах России

Антон Зоркин
23 декабря 2021
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Фото: Иллюстрация: freepik
Тема дальнобойщиков на моем канале появляется постоянно, уже года три. Как-то и я ездил в рейс от Тюмени до удмуртской Камбарки. А на этот раз собрал с читателей-водителей (все они – крутые водители с большим опытом) топ-рейтинг их главных страхов. Похоже, стереотип о мужском нежелании говорить про свои беспокойства и слабости – это всего лишь миф. Мне довольно легко удалось сформировать этот список мужских страхов. Впрочем, с одним участником мы договорились, что не будем указывать имя: там речь о личном. Итак, начнем.

Страх №1. Кто боится: Зырянов Олег, Екатеринбург, 41 год

«За рулем 16 лет, но, по-прежнему, как и в самом начале, боюсь вылететь на обочину. Меня даже не риск травмироваться беспокоит, я боюсь повредить груз, машину, соответственно, влезть в долги. У меня был в жизни случай — шесть лет раздавал долги, считал каждую копейку. Больше не хочу так жить».

Страх №2. Кто боится: Андрей Ворошилов, Москва, 45 лет

«Мне страшно за жену и детей, у меня мальчик и девочка. Вдруг с ними что-то случится, а я далеко буду, помочь не смогу? Был тут случай, жена звонит, а я в двух тысячах километрах от дома. „Горим, пожар!“. То ли проводка полыхнула, то ли еще что-то, не выяснили. Слава богу, несильный огонь был, но полдня у соседей с детьми они проторчали. Хочется быть рядом в сложные ситуациях, а меня, бывает, по две недели дома нет».

Страх №3. Кто боится: Arnold18, Новосибирск, 55 лет

«Боюсь отравиться. Нет, правда. Как-то я на трассе поел: суп, кашу с мясом, компот. Место, причем, проверенное, много кто из знакомых туда заходит. Перекусил — и две недели в инфекционной больнице провалялся. Похудел на 12 килограммов, намучился. Сейчас, на сколько бы я не ехал, пусть на неделю, сам себе еду готовлю заранее. Здоровье дорого!».

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Иллюстрация: freepik

Страх №4. Кто боится: Аноним, Нижний Новгород, 39 лет

«Я очень боюсь, что жена потеряет ко мне интерес. Станет ей скучно, что муж все время дома отсутствует. Детей у нас нет, сидит в квартире одна после работы. А куда, с другой стороны мне идти? Моя профессия — руль, я так деньги зарабатываю. Сейчас расценки снизились, а цена на бензин выросла, но не трудиться нельзя. Правда, волноваться насчет жены я меньше не стал».

Страх №5. Антон Васин, Владивосток, 46 лет

«Людей. На дорогах, как и везде, много странных и озлобленных людей, которым непонятно что может взбрести в голову. Были у меня очень неприятные случаи, еле ноги уносил. В рейсе я стараюсь особенно ни с кем не общаться, не останавливаться лишний раз: такое у меня правило безопасности».

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Антон Зоркин

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Редактор National Geographic Россия. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.

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