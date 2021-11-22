«Чем моя работа копателя могил лучше, чем ваша»: рассказывает ветеран кладбищенской профессии

Рассказ отредактирован и проиллюстрирован с согласия героя.

«Работа физически тяжелая, мой вес никогда не поднимался выше 68 килограмм. А, посмотрите, сколько мужиков ходят огромных, с лишним весом. Причем есть я могу все что угодно. И торты, наверное, мог бы каждый день есть, просто не люблю. Алкоголь мне, кстати, вообще пить нельзя — что-то там не так перерабатывается в организме, в итоге, мне не то что нехорошо, мне прям плохо уже после первого бокала. Я лет с 20 перестал пытаться пробовать горячительные. Ну да, некоторые мои коллеги могут употребить, но то, что можно по земле ползать и копать землю — ерунда полная. Кто так говорит, ни разу ни пробовал три часа на морозе мерзлую землю долбить. Так что мы, копатели, и физически крепче и здоровее, чем многие менеджеры с фитнес-клубами».

«Почему-то считается, что те, кто работает на кладбище — какие-то низкие, ограниченные люди. Я согласен с теми коллегами, которые рассказывали о себе в этом блоге раньше: да ничем наша работа не хуже других профессий. Попадаются антисоциальные люди, но как и везде. У меня, например, отец в университете преподавал, мать — заведующей отделением в больницы была, книги всегда в доме. Другое дело, что амбиции у меня лет в 37 кончились, с тех пор как с женой разошелся. Семьи нет — вроде, как и не ради кого карьерные высоты покорять. Но это к делу отношения не имеет».