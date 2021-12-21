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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
zorkinadventures

9 неожиданных правил этикета, которые нужно бы соблюдать в России, но никто не соблюдает

Антон Зоркин
21 декабря 2021
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Нельзя приходить на встречу раньше времени, желать приятного аппетита, нельзя говорить про доходы и политику? Эти и другие неожиданные правила этикета, которые мало кто соблюдает в нашей стране – от Татьяны Башкировой (на фото), эксперта Института этикета и протокола Великобритании The English Manner London. Она рассказала мне про то, как нужно себя вести, если приходишь на любое мероприятие в России.

1. «Не приходите раньше времени»

«Не приходите раньше указанного времени. Да, нас так учили, но ранний гость мало кого обрадует, час до встречи — это время последних приготовлений».

2. «Здоровайтесь первым»

Всегда здоровайтесь первыми, когда приходите на мероприятие независимо от и пола и статуса других людей. Конечно же, это также относится к персоналу, который работает на этом празднике.

3. «Вручайте подарок сразу»

«Если у вас с собой подарок, то вручать его виновнику торжества принято сразу при встрече, если не оговорено иное время. А если подарок преподнесли вам, открыть его нужно сразу, не откладывая в сторону. Это проявление уважения к дарителю, ведь он так старался для вас».

4. «Не разглядывайте гостей»

«Поскольку говорим мы о мероприятии в России, то, пожалуй, стоит сказать о том, что пристально разглядывать других гостей — некрасиво. Есть у нас такая особенность».

5. «Не желайте приятного аппетита»

«Привычное проявление заботы на словах, как пожелать здоровья, если человек чихнул, и приятного аппетита, если он ест, не принято. Считается, что желать приятного аппетита может только тот, кто эту еду готовил. А чихает человек, когда он не здоров, и акцентировать на этом внимание — некрасиво. Но если вам пожелали здоровья или приятного аппетита, вежливо всё же будет поблагодарить».

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Pixabay

6. «Не оттопыривайте мизинец»

«Держа бокал или чашку с напитком, не оттопыривайте мизинец. Да, этот жест действительно аристократический, но имеет интересную историю. По французской версии, до революции высшее общество было довольно распутным. И чтобы никого не поставить в неудобное положение, на балах было принято оттопыривать мизинец во время питья, предупреждая тем самым потенциального партнёра о наличии «дурных болезней».

7.  «Не говорите про здоровье и доходы»

«Исповедуете веганство, ориентированы или считаете, что прививки могут быть опасны для здоровья детей?! Бесцеремонность и психологическое давление на окружающих не помогут сподвигнуть людей к полезным, по вашему мнению, начинаниям. Есть темы-табу для короткого разговора в малознакомой компании, это: политика, религия, здоровье, доходы и возраст».

8. «Не уходите внезапно»

«Исчезать внезапно, уходить „по-английски“, как не назови, если вы знаете хозяина вечера — не принято. Даже с крупного мероприятия, даже из благих побуждений. Подойти и попрощаться нужно обязательно. Если считаете, что человеку не до этого, просто сделайте это быстро».

9. «Благодарите за вечер»

«Поблагодарить за вечер того, кто вас туда пригласил. Звонком или сообщением. В тот же день или на следующий — это всегда хороший тон».

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Антон Зоркин

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Редактор National Geographic Россия. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.

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