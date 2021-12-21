9 неожиданных правил этикета, которые нужно бы соблюдать в России, но никто не соблюдает

«Привычное проявление заботы на словах, как пожелать здоровья, если человек чихнул, и приятного аппетита, если он ест, не принято. Считается, что желать приятного аппетита может только тот, кто эту еду готовил. А чихает человек, когда он не здоров, и акцентировать на этом внимание — некрасиво. Но если вам пожелали здоровья или приятного аппетита, вежливо всё же будет поблагодарить».