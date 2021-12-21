9 неожиданных правил этикета, которые нужно бы соблюдать в России, но никто не соблюдает
1. «Не приходите раньше времени»
«Не приходите раньше указанного времени. Да, нас так учили, но ранний гость мало кого обрадует, час до встречи — это время последних приготовлений».
2. «Здоровайтесь первым»
Всегда здоровайтесь первыми, когда приходите на мероприятие независимо от и пола и статуса других людей. Конечно же, это также относится к персоналу, который работает на этом празднике.
3. «Вручайте подарок сразу»
«Если у вас с собой подарок, то вручать его виновнику торжества принято сразу при встрече, если не оговорено иное время. А если подарок преподнесли вам, открыть его нужно сразу, не откладывая в сторону. Это проявление уважения к дарителю, ведь он так старался для вас».
4. «Не разглядывайте гостей»
«Поскольку говорим мы о мероприятии в России, то, пожалуй, стоит сказать о том, что пристально разглядывать других гостей — некрасиво. Есть у нас такая особенность».
5. «Не желайте приятного аппетита»
«Привычное проявление заботы на словах, как пожелать здоровья, если человек чихнул, и приятного аппетита, если он ест, не принято. Считается, что желать приятного аппетита может только тот, кто эту еду готовил. А чихает человек, когда он не здоров, и акцентировать на этом внимание — некрасиво. Но если вам пожелали здоровья или приятного аппетита, вежливо всё же будет поблагодарить».
6. «Не оттопыривайте мизинец»
«Держа бокал или чашку с напитком, не оттопыривайте мизинец. Да, этот жест действительно аристократический, но имеет интересную историю. По французской версии, до революции высшее общество было довольно распутным. И чтобы никого не поставить в неудобное положение, на балах было принято оттопыривать мизинец во время питья, предупреждая тем самым потенциального партнёра о наличии «дурных болезней».
7. «Не говорите про здоровье и доходы»
«Исповедуете веганство, ориентированы или считаете, что прививки могут быть опасны для здоровья детей?! Бесцеремонность и психологическое давление на окружающих не помогут сподвигнуть людей к полезным, по вашему мнению, начинаниям. Есть темы-табу для короткого разговора в малознакомой компании, это: политика, религия, здоровье, доходы и возраст».
8. «Не уходите внезапно»
«Исчезать внезапно, уходить „по-английски“, как не назови, если вы знаете хозяина вечера — не принято. Даже с крупного мероприятия, даже из благих побуждений. Подойти и попрощаться нужно обязательно. Если считаете, что человеку не до этого, просто сделайте это быстро».
9. «Благодарите за вечер»
«Поблагодарить за вечер того, кто вас туда пригласил. Звонком или сообщением. В тот же день или на следующий — это всегда хороший тон».