«Для ошибок в степи места нет»: жизнь казахских суперменов – элитных табунщиков

Пастухи, которые пасут овец, коров или верблюдов трудятся лишь днем, с наступлением темноты приходя ночевать под крышу. Степные казахские табунщики раньше проводили с лошадьми все время, круглый год невзирая на непогоду и сезон. Табунщики – сильные и смелые мужчины, которые способны выживать в сложнейших условиях выдерживать очень серьезные нагрузки (морозы, ветра, метели, длящиеся несколько дней, ну или испепеляющую жару летом). Вся жизнь табунщика – не отходя ни на шаг от своего табуна (а это, чаще всего, несколько сотен лошадей).
«А куда я уйду на ночь? Во-первых, некуда, далеко до дома. Да и пока я буду спать под крышей, жеребец ускачет километров на двадцать, как его потом искать? Были сложные времена: я неделями, пока не приедет сменщик, ночевал вместе с лошадьми в степи. Скачешь на лошади целый день, иногда и дрова с собой везешь, снег топишь, чтобы воды попить. И все время надо быть начеку — сколько случаев, когда пришли волки, порвали сразу несколько жеребят. В советское время нас, правда, сильно давили — колхозы, совхозы, свободный выпас, мягко скажем, не поощрялся. Но и в те годы у меня была работа в степи».
«Табунщику нужно много знать, уметь действовать в экстремальной ситуации – знать, куда увести свой табун в случае бурана, какой дорогой направить лошадей, понимать, в каких местах можно встретить хищников. Ближе к 1990-м для нас стали ставить вагончики в степи, кончилось время ночевок под открытым небом. Это был другой мир. Отработаешь вахту — и туда. А внутри — печь типа „буржуйка“, уголь для растопки, еда какая-то, роскошь. Много лет ты ночуешь в степи, слушаешь вой волков, а тут у тебя даже радио есть, представляете?
Одно время к нам на вахту стали почему-то отправлять ненадежных элементов — алкоголика, например, однажды прислали на перевоспитание. Но это тебе не бумажки перекладывать сидя на стуле. Я на этого парня посмотрел, сказал сразу — ты лучше вообще с нами не разговаривай, из вагончика не выходи, не раздражай. Отработали с напарником без него, вдвоем, а потом того несчастного забрали из степи — якобы из-за обострившейся болезни. Ну тут дело такое, для ошибок в степи места нет: или лошадей потеряешь, а, может и сам домой не вернуться».
«Я, отпахав столько лет в степи с лошадьми, давно уже живу под крышей. Но нытиков с тех пор на дух не переношу. Чего ныть о том, что жизнь не сложилась, если у тебя носки есть, где высушить, а с неба не льет».