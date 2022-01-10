«Для ошибок в степи места нет»: жизнь казахских суперменов – элитных табунщиков

«Табунщику нужно много знать, уметь действовать в экстремальной ситуации – знать, куда увести свой табун в случае бурана, какой дорогой направить лошадей, понимать, в каких местах можно встретить хищников. Ближе к 1990-м для нас стали ставить вагончики в степи, кончилось время ночевок под открытым небом. Это был другой мир. Отработаешь вахту — и туда. А внутри — печь типа „буржуйка“, уголь для растопки, еда какая-то, роскошь. Много лет ты ночуешь в степи, слушаешь вой волков, а тут у тебя даже радио есть, представляете?

Одно время к нам на вахту стали почему-то отправлять ненадежных элементов — алкоголика, например, однажды прислали на перевоспитание. Но это тебе не бумажки перекладывать сидя на стуле. Я на этого парня посмотрел, сказал сразу — ты лучше вообще с нами не разговаривай, из вагончика не выходи, не раздражай. Отработали с напарником без него, вдвоем, а потом того несчастного забрали из степи — якобы из-за обострившейся болезни. Ну тут дело такое, для ошибок в степи места нет: или лошадей потеряешь, а, может и сам домой не вернуться».