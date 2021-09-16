«Ехала и ждала ужасов»: как женщина работает вахтой на Крайнем Севере

«Сейчас мне 29 лет, а тогда было 23. Я родилась и выросла в Екатеринбурге, у меня было довольно сложное детство и юность. Родителей рано не стало, я жила с бабушкой, которой до меня дела не было: она, в основном, выпивала. Из домашней девочки я превратилась почти что в беспризорницу. Попала в плохую, мягко говоря, компанию. Не вдаваясь в подробности, скажу, что два моих первых молодых человека попали в тюрьму в 19 и в 20 лет. В итоге, в 23 года я поняла, что жизнь моя идет куда-то не туда. Я человек довольно резкий. Решила, что или сейчас все поменяю, ну или никогда из меня ничего уже путного не выйдет. И почему-то придумала уехать на Крайний Север, подальше от родных мест. Через знакомых подала заявку на вакансию — что-то вроде подсобного рабочего. Девушка, которая со мной разговаривала, раз десять уточнила: «Сколько вам лет? Вы уверены?».



Первая вахта — 60 дней, потом перерыв в месяц, зарплата 60 тысяч. Приехала — вокруг ледяная пустыня, поселок при месторождении. Поселили вдвоем с женщиной в домике, душ, туалет, телевизор, все есть. Работа нехитрая — уборка, помощь по хозяйству. Спецодежду выдали, кормят три раза в день.

Приехала и страшно стало. Во-первых, к таким морозам не привыкла. Во-вторых, вокруг одни мужчины. Что там со мной случится? В итоге, все оказалось намного спокойнее, чем я себе представляла. Мужчины-рабочие, инженеры — вполне обычные русские мужики, ничего такого, чего бы я не видела в своем спальном районе в Екатеринбурге у нас не происходило. Кто-то пытался пить, один был буйный, но, в основном, люди работали, работали. Я вообще уважаю труд.

Отношение к женщине? Мне изначально было понятно, что попала я не в лондонский клуб джентльменов, но грубостей по отношении к себе не видела ни разу. Я сразу себя поставила жестко и ко мне никто ничего непозволительного не допускал. Наоборот, мужчины, те, кто постарше относились ко мне заботливо. Как-то помню, время час ночи, кто-то в окно стучится. Смотрю — наш Никита-экскаваторщик, открываю. Ему 48 лет года тогда было, недавно, к сожалению, умер от коронавируса.

– Нин, на, поешь. Я завтра рано утром на вахту, стухнут.