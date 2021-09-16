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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
zorkinadventures

«Ехала и ждала ужасов»: как женщина работает вахтой на Крайнем Севере

Антон Зоркин
16 сентября 2021
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Фото: Pixabay
Новая история читательницы zorkinadventures: 23-летняя Нина Ракитина три года отработала вахтовым методом на Крайнем Севере – среди мужчин и морозов. Она рассказывает, что ожидала ужаса, а, в итоге, стала относиться к представителям сильного пола намного лучше, чем раньше.

«Сейчас мне 29 лет, а тогда было 23. Я родилась и выросла в Екатеринбурге, у меня было довольно сложное детство и юность. Родителей рано не стало, я жила с бабушкой, которой до меня дела не было: она, в основном, выпивала. Из домашней девочки я превратилась почти что в беспризорницу. Попала в плохую, мягко говоря, компанию. Не вдаваясь в подробности, скажу, что два моих первых молодых человека попали в тюрьму в 19 и в 20 лет. В итоге, в 23 года я поняла, что жизнь моя идет куда-то не туда. Я человек довольно резкий. Решила, что или сейчас все поменяю, ну или никогда из меня ничего уже путного не выйдет. И почему-то придумала уехать на Крайний Север, подальше от родных мест. Через знакомых подала заявку на вакансию — что-то вроде подсобного рабочего. Девушка, которая со мной разговаривала, раз десять уточнила: «Сколько вам лет? Вы уверены?».

Первая вахта — 60 дней, потом перерыв в месяц, зарплата 60 тысяч. Приехала — вокруг ледяная пустыня, поселок при месторождении. Поселили вдвоем с женщиной в домике, душ, туалет, телевизор, все есть. Работа нехитрая — уборка, помощь по хозяйству. Спецодежду выдали, кормят три раза в день.

Приехала и страшно стало. Во-первых, к таким морозам не привыкла. Во-вторых, вокруг одни мужчины. Что там со мной случится? В итоге, все оказалось намного спокойнее, чем я себе представляла. Мужчины-рабочие, инженеры — вполне обычные русские мужики, ничего такого, чего бы я не видела в своем спальном районе в Екатеринбурге у нас не происходило. Кто-то пытался пить, один был буйный, но, в основном, люди работали, работали. Я вообще уважаю труд. 

Отношение к женщине? Мне изначально было понятно, что попала я не в лондонский клуб джентльменов, но грубостей по отношении к себе не видела ни разу. Я сразу себя поставила жестко и ко мне никто ничего непозволительного не допускал. Наоборот, мужчины, те, кто постарше относились ко мне заботливо. Как-то помню, время час ночи, кто-то в окно стучится. Смотрю — наш Никита-экскаваторщик, открываю. Ему 48 лет года тогда было, недавно, к сожалению, умер от коронавируса.

– Нин, на, поешь. Я завтра рано утром на вахту, стухнут. 

 

Фруктов каких-то откуда-то достал. Где взял? Вручил и ушел сразу. И это он не ухаживал за мной — просто принес, потому что неделю назад мы с ним фрукты обсуждали. Опять же — по отношению к другим нашим работницам я всякое наблюдала, но тут многое зависит от того, что ты сама позволяешь. В итоге, приезжала я туда три года и, честно скажу, к мужчинам стала относится намного лучше: там меня окружали работяги, каждый со своими недостатками, но в каждом было что-то интересное, мне, 23-летней, во-всяком случае. Я убедилась, все-таки, мужчину делает во многом женщина. Если женщина рядом ведет себя определенным образом, то и мужчина быстро расслабляется, освинивает. У нас была уборщика, Валя Сергеевна, так ее, по-моему, уважали больше начальства.

Эта трехгодичная работа, отрыв от моей ужасной жизни в Екатеринбурге, мне сильно помогла. Мне сейчас 29. Я накопила чуть денег и переехала в Санкт-Петербург, нашла работу, надеюсь выполнить свою мечту — купить маленький домик у озера, выйти замуж и растить двух маленьких дочек».

Есть интересный опыт, история? Пишите на zoanton@yandex.ru.

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Антон Зоркин

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Редактор National Geographic Россия. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.

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