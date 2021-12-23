«К 30 годам каждый мужчина должен стать трусом»: военный в отставке – о мужском характере

«Трусость — я сейчас не про те ситуации, где требуется самопожертвование — вынести кого-то из пожара, спасти. А про вполне бытовые ситуации. Схватки в барах, на улицах. Выяснения, кто кого куда послал, кто здесь больше мужчина. До 30 лет, пожалуйста, бесись сколько угодно. Бейся в одиночку с толпой, дерись на каждом углу. Но я для себя такой рубеж прочертил: после 30 тебе уже нужно выбрать — ты собираешься продолжать свой род, ну или просто поживешь для себя. Когда у меня родился сын, я понял, что каждая опасная ситуация, в которую я попадаю — грозит моей семье большими бедами. Та же уличная схватка — викторина, где даже самый опытный может легко распрощаться со здоровьем. А кто будет воспитывать моего ребенка, поддерживать мою жену?

Хочешь быть крутым парнем — не надо заводить семью. Навидался я несчастных девушек с маленькими детьми, оставленных мужьями-героями. Женщина, которую выбрал мужчина, должна расцветать, а не чахнуть.

У меня есть хороший друг, он автогонщик. Крутой рисковый парень. Бросил гонки после рождения сына. Понял, что ездить как раньше уже не может, психология изменилась. Я считаю, что это абсолютно правильный мужской подход.

Мне был 31 год, когда я перешел от военной к гражданской жизни, сменил деятельность и постепенно психологически настроил себя к тому, чтобы никогда не ввязываться в уличные истории, драки и конфликты. На самом деле, это только кажется, что часто выхода иного нет — нужно кого-то ударить, вступить в схватку. Иначе ты, вроде как окажешься мужчиной, который не может за себя постоять, потеряешь достоинство. У меня это не так. Когда мне про кого-то говорят, что он трус — для меня это не звучит позорно, это звучит ответственно».